Выдворенного из Грузии журналиста Афгана Садыгова задержали в Азербайджане

Журналиста Афгана Садыгова задержали в Азербайджане. Об этом изначально в социальной сети сообщила его супруга Севиндж Садыгова. Позже в разговоре с «Эхом Кавказа» она заявила:

«Его задержали двое полицейских, они были в полицейской форме, не в гражданском. зачем задержали они не сказали. Просто сказали: ты должен с нами пойти. У меня такая, точная информация. Сейчас он в полицейском участке, однако в каком точно, я не знаю».

5 апреля стало известно, что власти Грузии выдворили азербайджанского журналиста Афгана Садыгова на родину – в Азербайджан, где ему грозит уголовное преследование. В МВД Грузии также сообщили, что ему установлен трёхлетний запрет на въезд в Грузию. Решение о выдворении азербайджанского журналиста принял судья Тбилисского городского суда Торнике Кочкиани.

Выдворение журналиста Афгана Садыгова в Азербайджан является нарушением Европейской конвенции по правам человека и законодательства Грузии, заявляют в Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ). Организация называет его выдворение «грубым и манипулятивным нарушением» Конвенции, которое «было использовано как инструмент политической расправы и показательного наказания».

«Государство фактически проигнорировало временную меру Европейского суда по правам человека и использовало выдворение как способ формального обхода запрета на экстрадицию», - заявляют в АМЮГ.

Задержание человека и его выдворение из страны – в условиях, когда Европейский суд подтвердил, что в стране происхождения ему может угрожать необратимый вред, «может также свидетельствовать о нарушении статьи 18 Конвенции», считают в ассоциации.

Азербайджанская сторона почти два года добивалась передачи Садыгова. Адвокаты предупреждали о рисках и обжаловали решение об экстрадиции в Европейский суд по правам человека, который приостановил процесс исполнения.

Садыгов вместе с женой и двумя несовершеннолетними дочерьми прибыл в Грузию 24 декабря 2023 года. Его задержали 4 августа 2024 года. Журналист считал преследование политически мотивированным. Во время заключения он держал голодовку 141 день и прекратил её после решения Страсбургского суда.

Садыгов также активно участвовал в антиправительственных акциях в Тбилиси и в 2025 году дважды задерживался на протестах по обвинению в «перекрытии дороги».

В ночь на 4 апреля журналиста вновь задержали у него дома. В МВД заявили, что целью было «своевременное рассмотрение дела». На этот раз ему вменили оскорбление полицейского в социальной сети – административное правонарушение.