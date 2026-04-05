Журналист Афган Садыгов, выдворенный из Грузии, находится в Баку

Выдворенный из Грузии азербайджанский журналист Афган Садыгов находится в Баку. Об этом он сообщил в комментарии изданию Qazetci.

По словам Садыгова, грузинские власти передали его сотрудникам Миграционной службы Азербайджана на контрольно-пропускном пункте «Красный мост». Оттуда его доставили в Главное управление миграции в Баку.

«Там мне сообщили, что возбужденное против меня уголовное дело прекращено. Поэтому законных оснований для моего задержания нет. Я освобожден и нахожусь в Баку», — заявил он.

Журналист также отметил, что депортированных из-за границы нередко задерживают не сразу, а спустя некоторое время.

Садыгов назвал решение Тбилисского суда незаконным. По его словам, было грубо нарушено решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), запрещавшее его депортацию в Азербайджан.

«За это незаконное решение правительство Грузии понесет наказание», — подчеркнул он.

Супруга Афгана, Севидж Садыгова, считает, что её мужа может ожидать «не только арест, но и смерть».

«Мы знаем реальность и пишем об этом, чтобы все знали. Иванишвили и Алиев уничтожили не одного человека, а целую семью. Это беззаконие. Интересно, какой коварный план подготовила власть для Афгана Садыгова, как он будет арестован и что его ожидает?» – написала она в соцсети.

Садыгов находится в Баку, в доме родственников, сообщила в соцсети его адвокат, глава «Центра социальной справедливости» Тамта Микеладзе. По её словам, после допроса журналисту, по всей видимости, разрешили отправиться домой.

«Важно очень внимательно следить за событиями. Планом режима может быть выдвижение новых обвинений через несколько недель или месяцев и фабрикация совершенно нового дела. После спецоперации такого масштаба невозможно доверять автократам», — отметила она.

По словам Микеладзе, ключевым индикатором намерений властей Азербайджана станет то, позволят ли Садыгову в ближайшие дни покинуть страну и воссоединиться с семьёй.

Решение Тбилиси о выдворении журналиста раскритиковали представители альянса грузинской оппозиции и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Режим Иванишвили отвергает международное право и права человека», — написала Зурабишвили в соцсети X.

Девять оппозиционных партий заявили, что принудительное возвращение Садыгова в Азербайджан нарушает решение Страсбургского суда. В оппозиционном альянсе считают, что решение о выдворении журналиста связано с его критическим отношением к основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и носит характер личной мести.

Позднее партия «Лело — Сильная Грузия» также выступила с заявлением, подчеркнув, что «Грузинская мечта» в очередной раз показывает: права человека, свобода слова и международное право остаются для неё лишь декларацией, а не реальным обязательством.

После выдворения Садыгова стало известно о предстоящем визите в Тбилиси президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В 2020 году Садыгова в Азербайджане приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве. В мае 2023 года он был помилован и покинул страну. Однако с 2024 года против него вновь началось уголовное преследование по новому делу, связанному с угрозами и вымогательством. Семья журналиста настаивает, что обвинения сфальсифицированы и стали ответом на его критические публикации в адрес азербайджанских властей.