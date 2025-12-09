«Любое предполагаемое нарушение должно быть должным образом расследовано», заявил министр Великобритании по делам Европы Стивен Доути, комментируя информацию, прозвучавшую в репортаже BBC, согласно которой в ноябре–декабре 2024 года в Грузии для разгона демонстраций использовали бромбензилцианид.

«Мы ожидаем, что Грузия выполнит свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, чтобы обеспечить должное расследование любого предполагаемого нарушения запретов на использование токсичных химикатов», — написал Стивен Доути в ответ на соответствующий вопрос члена Палаты общин Джессики Морден.

Несколько дней назад аналогичный вопрос британскому правительству задал член Палаты лордов - лорд Джордж Фоулкс.

« Я спрашиваю правительство, планирует ли оно ввести санкции против высокопоставленных грузинских должностных лиц в соответствии с Положениями о санкциях в связи с химическим оружием 2019 года после сообщений о том, что правительство Грузии использовало запрещённые химические вещества для разгона протестов в ноябре и декабре 2024 года», — говорится в вопросе.

На вопрос, направленный 3 декабря, у британского правительства есть две недели для ответа – до 17 декабря.

1 декабря Би-би-си опубликовала журналистское расследование, в котором утверждается, что в Грузии могли использовать химическое вещество времён Первой мировой войны для разгона антиправительственных демонстраций 2024 года.

Опираясь на расследование Би-би-си, специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Эдвардс заявляет, что «население никогда не должно становиться объектом экспериментов» и что это дело должно расследоваться по статьям о пытках и жестоком обращении.

В этом же расследовании подчёркивается, что «Грузинская мечта» заявила Би-би-си, будто сделанные журналистами выводы «крайне абсурдны», а полиция реагировала на незаконные действия «жестоких преступников» «в рамках законодательства и конституции».

После обнародования журналистского расследования «Грузинская мечта» заявила, что приняла решение начать «правовой спор в международных судах» против Би-би-си. Партия назвала Британскую вещательную корпорацию «когда-то авторитетным медиа, которое сегодня превратилось в инструмент пропаганды неформального управления».