Вслед за СГБ Грузии, в МВД также заявляют, что в прошлом году против демонстрантов во время разгона не было использовано запрещенное вещество, в том числе «камит». Название запрещенного вещества времен Первой мировой войны прозвучало в журналистском расследовании Би-би-си. Грузинские власти с опозданием сообщили об использованном 4–5 декабря 2024 года химикате во время разгона. Однако этой информации оказалось недостаточно, чтобы развеять сомнения. Оппозиция и правозащитники продолжают требовать содействия международных организации. Власти во всем винят Deep state, который по их утверждению, проник и в Британскую вещательную корпорацию.

Замминистра МВД Александре Дарахвелидзе считает, что у журналистов не должно было остаться вопросов, после того как в минувшие выходные СГБ назвала вещества, которые были использованы во время разгона демонстрантов в декабре прошлого года. По словам Дарахвелидзе изложенная в расследовании Би-би-си информация, «была откровенной ложью», потому что СГБ провела более 160 следственных мероприятий, опросила до 90 человек, провела экспертизу, запросила все соответствующие документы, которые были необходимы для расследования этого дела.

«Не было доказано, что использовались вещества, которые содержали вещество «камит», запрещенное со времен Первой мировой войны. Соответственно, в рамках своего расследования Служба государственной безопасности дала ответы на все вопросы. Соответственно, здесь больше нет спекуляций. Было доказано, что факты, изложенные в расследовании ВВС, были откровенной ложью и вообще не содержали правды», — заявил замминистра внутренних дел Александре Дарахвелидзе.

При этом высокопоставленный чиновник МВД своего бывшего коллегу экс-начальника вооружения спецназа Лашу Шергелашвили называет лжецом. Шергелашвили накануне в эфире ТВ Формула заявил, что власти и ранее применяли запретное вещество, в 2020 году у здания ЦИК.

Кроме того, открытым остается вопрос, какие химические вещества и реагенты использовали власти во время разгона в другие дни, ведь с участниками проевропейских акции протеста в прошлом году расправились не только 4-5 декабря. Тем не менее, представители правящей силы продолжают обвинять Би-би-си в низких стандартах, более того, и в подчинении глубинному государству - Deep state. Но если ареал влияния этого глубинного государства, по данным той же правящей партии, ранее распространялся на США и ЕС, то теперь уже и на Великобританию.

В этом не сомневается депутат дочерней партии «Грузинской мечты» - «Силы народа» - Гурам Мачарашвили:

«Общественность ясно увидела, что всё это – дезинформация, чтобы поднять волну протеста. Но у них это не получилось. У них нет доказательств о применение запрещенного вещества. Тем более, что найти обратившихся в клиники в те дни, так и не удалось. Таким образом, СГБ в очередной раз подтвердила, что «партия глобальной войны» со своими представителями на местах пытается хоть как-то ухватиться за какую-нибудь соломинку. А если ее не найдут, значит, они выдумывают ложь. Это печально, потому что в корне всего этого лежит Deep state».

«Они нас наказывают за неподчинение», - убеждал в ночном эфире ТВ Имеди Михаил Кавелашвили, назвав Би-би-си орудием в руках недоброжелателей Грузии.

«Они создают фон, который ещё больше обострит их отношение к нашей стране, и это происходит только из-за того, что мы отказались выполнять их поручения. Это было приказом, мы отказались, и это ответные шаги глубинного государства Deep state посредством различных подконтрольных ему средства», - заявил Кавелашвили.

Его предшественница, пятый президент Саломе Зурабишвили убеждена в обратном. Она назвала бредом заявления власти вокруг скандала.

«В целом, все реакции, которые мы слышали от лидеров режима и даже от следствия СГБ, — это путаница. Они не знают, что сказать, в какой момент, как сказать. Один говорит одно, другой — другое. <...> Вопросы, которые существовали и раньше, остаются актуальными и сейчас. Необходимо провести настоящее расследование, которое, к сожалению, невозможно провести в нашей стране, и необходимо участие в расследовании иностранных организаций, чтобы мы могли точно понять, какое именно химическое вещество было использовано. Мы пока этого не знаем, и ни один из их ответов не убеждает», — заявляет Саломе Зурабишвили.

Подключения международных экспертов требуют и в оппозиции. По словам представителя «Сильная Грузия - Лело» Тазо Датунашвили за неделю после скандального сюжета Би-би-си, власти так и не смогли прояснить ситуацию.

«Необходимо установить, какие процедуры были осуществлены, могли ли быть какие-либо примеси в струе воды, была ли эта примесь высокотоксичной. На эти вопросы можно будет дать ответы, если весь процесс будет открытым. Во всех цивилизованных странах международные стандарты гласят, что подобные расследования должны быть открытыми. Во-вторых, для того, чтобы у граждан Грузии было доверие к этому процессу, к нему должны быть подключены международные эксперты, в частности, Всемирная организация запрета химического оружия, конвенцию которой подписала Грузия и нарушение которой может быть выявлено в случае полноценного расследования», - заявил Датунашвили.

Неполными и недостаточными считают опровержения власти и в правозащитных НПО. Глава Ассоциации молодых юристов Нона Курдованидзе обращает внимание на следующее:

«Измерение масштабов интоксикации со ссылкой на данные, обнародованные вчера, является неполным. По заявлению СГБ Грузии, со ссылкой на данные Минздрава, из 54 человек, которые были доставлены в медицинские учреждения бригадами скорой помощи, легкая интоксикация была выявлена только у 5. Интересная деталь: в указанные данные не входит информация о пациентах, которые пришли в медучреждение без направления врача, и в настоящее время число таких людей неизвестно. Интересной деталью является и то, что число пострадавших, доставленных в клиники, о которых нашей организации сообщил Минздрав еще в феврале, намного больше 54», - пишет правозащитница Курдованидзе, приобщая и упомянутый ею ответ от Минздрава. В документе говорится о 207 пострадавших, доставленных в клиники с 28 ноября 2024 по 28 января 2025 года.

