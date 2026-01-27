Важа Тавберидзе записал обширное интервью с Саймоном Леваевым, главным героем нашумевшего документального фильма Netflix «Аферист из Tinder», который был освобожден из Кутаисской тюрьмы в конце ноября прошлого года.

35-летний Леваев был задержан в Батуми в сентябре 2025 года по запросу Германии, как разыскиваемый Интерполом по красному циркуляру, и провел два месяца в Кутаисской тюрьме в ожидании экстрадиции.

В ноябре он покинул Кутаисскую тюрьму, поскольку дело против него, по словам его адвокатов, было «полностью прекращено». Сразу после этого и было записано с ним предлагаемое сегодня интервью.

«Мне говорят, что я вхожу в топ-десятку лучших мошенников в мире. Что ж, хотите верить – верьте. Но если я и в самом деле такой, вы действительно думаете, что, я бы мелочился всего из-за двухсот тысяч долларов?» — говорит Леваев, получивший международную известность благодаря фильму на Netflix. В фильме женщины рассказывали истории о лженаследнике алмазного магната Льва Леваева, с которым они познакомились в Tinder, и о том, как он сначала заманивал их дорогими отелями и частными самолетами, а затем вымогал десятки тысяч евро, манипулируя ими и подвергая эмоциональному насилию.

Саймон Леваев, он же Шимон Йегуда Хают, говорит, что его жизнь была похожа на «карточный домик» — впечатляющий, но построенный на чужой идентичности; конструкция, которая рано или поздно должна была рухнуть.

Ему не особенно нравится прозвище «мошенник из Tinder», но он привык к нему и превратил его в источник дохода. Если он не мошенник и не ангел, то кто такой Саймон Леваев и как он рассказывает свою историю?

«Если я трачу полмиллиона на женщину, а потом получаю обратно 200 000, то это значит, я остаюсь в убытке, верно? И где здесь «бизнес-модель»?»

Радио Свобода: Вас освободили довольно неожиданно. Каковы ваши планы? Что вы сделаете в первую очередь?

Саймон Леваев: Скажу так: буду есть и заниматься любовью. Но с женщиной, к которой я испытываю чувства. Прошло 12 часов с тех пор, как я вышел, и я уже хорошо поел, а теперь жду ее прихода. Но что касается планов на будущее, то я хочу, прежде всего, снова выглядеть человеком: вернуть свою одежду, одеться, забрать назад свой телефон, поговорить с дорогими мне людьми. Через несколько часов позвоню отцу — он все это время был рядом. Это было для меня самым важным. Я никогда не думал, что мой отец снова так открыто поддержит меня — это напоминает мне о моем детстве, когда он всегда мне помогал. Я хочу сказать ему и моей матери, что я вышел, и в это очень велика их заслуга, заслуга моего брата, и, конечно, Бога. Я молился каждый день. Каждый день. И я благодарен, что Бог услышал мою молитву.

Ты не хочешь попасть в тюрьму, но ты хочешь всего остального, что есть у меня, и ты действительно этого хочешь, но у тебя не хватает смелости это сделать, поэтому ты злишься.

— Вы долгое время были в разлуке со своей семьей. Как вы помирились — пришлось ли вам извиняться?

— Когда люди извиняются, это обычно означает, что они совершили что-то ужасное. Я пошел своим путем. Это не значит, что я не беру на себя ответственность за то, что сделал — нет. Но люди должны понимать одну вещь — и я говорю это родителям и всем остальным: СМИ могут повторять ложь тысячу раз, но это не делает ее правдой. Я не говорю, что я святой. Я не говорю, что я просто пойду по улице, и на меня обрушится весь этот дождь. Да, я совершал ошибки в прошлом. Но я уже отбыл свой срок. Я оплатил свой долг обществу, и раз уж я его уже оплатил, я не думаю, что меня следует наказывать всю оставшуюся жизнь за ошибки прошлого.

Я не «гениальный мошенник», не «великий архитектор афер», как меня называют. «Ты в десятке лучших мошенников мира», — говорят мне. Ну и ладно, хотите верить – верьте. Но если я и в самом деле такой, вы действительно думаете, что, я бы украл всего 200 000 долларов? Серьезно? В 2017-2018 годах? Вы шутите?! Этой суммы не хватило бы даже на месячную зарплату моей команде юристов!

Люди мне завидуют. Они сидят дома, живут скучной жизнью… А потом смотрят на меня и недоумевают: «Посмотрите, как этот уб***к живет!» Но все, - да, все – хотели бы жить так, как я.

— Где бы вы себя расположили в рейтинге «мошенников мирового класса»?

— Если бы я был мошенником, я бы до сих пор сидел в тюрьме. Но нет — единственное, за что я попал в тюрьму, это поддельный чек, который я украл у своего работодателя, когда мне было 19. Я вернул деньги, отсидел свой срок — и не «пять месяцев», как говорят, — я отсидел в общей сложности 13 месяцев. В общей сложности я отсидел почти весь срок.

Так что — нет, я не мошенник. Я бизнесмен. Да, я использовал поддельные паспорта, я знаю, что так делать нельзя, но иначе я не мог покинуть свою страну. Тогда я и представить не мог, какими будут последствия всего этого через 10 лет.

И потом — я живу экстравагантной жизнью. И это раздражает людей, люди мне завидуют. Парни сидят дома, живут неинтересной жизнью. Какой доход, какая жена, всё такое — потом они смотрят на меня и злятся, думая: «Посмотрите, как этот уб***к живёт!» Но все вы — да, все вы — живёте той же жизнью, что и я. Вы не хотите тюрьмы, но вы действительно хотите всего остального, что есть у меня, хотя на это вам не хватает з***цы, поэтому вы злитесь. Все в Израиле знают, кто такой Саймон Леваев. Когда они видят меня с охраной, они думают: «Кто бы это мог быть - Биби [Нетаньяху] или Саймон?» Вот о такой жизни мечтают люди.

Многое из того, что я сделал в жизни, случилось со мной потому, что я хотел иметь всё, чего у меня не было в детстве.

— Вы этого хотели достичь в жизни?

— Послушайте... многое основано на образе. Многое из того, что я сделал в жизни, случилось со мной потому, что я хотел иметь всё, чего у меня не было в детстве. Я вырос в уважаемой семье, но не в роскоши. Когда я разбогател, - знаете, это называется «нувориши» — новоиспеченные богачи, хотя заработанные деньги не означают, что у тебя есть вкус – я хотел всего лучшего в жизни. Но если вы спросите меня сегодня, 35-летнего мужчину, доставляют ли мне машины, женщины и все такое такое же удовольствие? Нет. Уже нет. Сегодня я хочу дом, очаг, семью. Я хочу создать семью — это моя главная цель. Я хочу жениться. Сегодня это мой абсолютный приоритет в жизни.

В глубине души я точно знал, чего хочу, но если бы меня спросили, насколько далеко простираются мои амбиции, ожидал ли я достичь таких масштабов, — нет, я бы никогда об этом не подумал.

— Давайте вернемся к тому времени, когда все это — экстравагантная жизнь, деньги, имидж, женщины, машины — было вашей главной целью, и именно тогда вы сменили имя. Откуда взялось это имя? Почему «Саймон Леваев»?

— Вы не правы — я сменил имя 23 апреля 2017 года. До этого меня звали Мордехай Нисим Тапиро, потому что я использовал поддельный паспорт в 2010 году, когда бежал из Израиля. В то время все знали меня как Мордехая, и это было для меня самым сложным — устанавливать контакты, отношения под вымышленным именем. С кем бы я ни заводил дружбу, я всегда знал, что это фарс: я лгу о своем возрасте, скрываю свое настоящее имя, я действительно лгу о своей личности, они думают, что знают меня, но я другой человек. Тогда я уже точно знал, чего хочу, но если бы кто-то спросил меня, насколько далеко простираются мои амбиции, ожидал ли я достичь таких высот, — нет, я бы никогда об этом не подумал. И все же, я думаю, я добился большого успеха.

Проблема заключалась в том, что все, что я построил, было основано на ложной личности — это было не мое. Это было похоже на строительство «карточного домика». В 2015 году — ровно через 10 лет после моего первого ареста — меня арестовали в Финляндии. Теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, меня арестовывают каждые десять лет, меня же арестовали в Батуми в 2025 году. Тогда, в сентябре 2015 года, я полетел в Хельсинки. Мне задали несколько вопросов в аэропорту, потом проверили мою «биографию» в израильском посольстве, и посольство ответило, что этот человек умер в 2008 году. Меня судили, приговорили к трем годам тюрьмы, а затем в марте вернули в Израиль. Я сидел там тоже — из-за поддельного паспорта, проверок и прочих проблем — и вышел под залог. Тогда я сказал: «Хорошо, я начинаю новую жизнь. Отныне меня будут звать Саймон Леваев».

Что касается того, почему я выбрал имя «Леваев». Я вырос в Бней-Браке — ультраортодоксальном, религиозном городе. Алмазный магнат, господин Леваев, был нашим соседом. Самым богатым человеком в городе. У него была потрясающая история: когда он приехал из Узбекистана, у него ничего не было, потом он начал шлифовать алмазы и со временем стал настоящим алмазным магнатом. Это был человек, которым я восхищался. Я боготворил его. А что плохого в подражании успешному человеку? Илон Маск ведь подражает Генри Форду — он копирует его напрямую. Так что я не вижу в этом ничего плохого. Я воспринимал его имя как «новое начало». В 2017 году я официально сменил имя — не потому, что играл чужую роль, а потому что…

— Вы хотите сказать, что вы не подходили к незнакомцам как член семьи Леваевых? Разве Леваевы не подали на вас в суд за это?

— Как это? В Израиле все знают семью Леваевых. У них девять детей. Это очень известная семья. «Внезапно появился десятый» — это невозможно. Люди должны понять – обвинения, которые выдвинули эти девушки…

Я встречался с этой девушкой [Пернилой] всего три раза в жизни. Три раза. Мы даже не провели вместе и 24 часов. Откуда у вас взялась идея, что «мы влюбились» и «я хотел жить с ней»?

— Но они же не жили в Израиле, правда? Может быть, все в Израиле знают Леваевых и их детей, но не в Европе, потому что там никто не знает, сколько у них детей. Вы и в Европе не выдавали себя за представителя семьи Леваевых?

— Нет. Я никогда и нигде не представлял себя членом этой семьи. Фамилия «Леваев» ничего мне не дала. Она ничего мне не добавила. Частные самолеты, на которых я летал, были там еще до появления этих девушек. Петр, мой начальник службы безопасности, был рядом со мной с 2015 года, гораздо раньше. Я мог быть Леваевым, Коэном,под любой фамилией – это не имеет значения. Например, с этой девушкой [Перниллой] я встречался всего три раза в жизни. Три раза. Мы даже не провели вместе и 24 часов. Откуда у неё взялись эти слова о том, что «мы влюбились» и «я хотел жить с ней»? Всем нужно понимать, что это шоу, постановочное представление. Они создали шоу. Самый просматриваемый документальный фильм на Netflix. Он был номинирован на пять премий «Эмми». Теперь они сняли второе шоу. Если бы я не добился успеха, они бы не сняли второй документальный фильм.

— Вы сами упомянули Netflix, давайте поговорим об этом подробнее. И об обвинениях, прозвучавших в фильме. Один аспект показался мне странным: у них есть ваш голос, ваши сообщения — и, несмотря на всё это, вас нигде в Европе не задерживали, более того, вас не допрашивали, и расследование не начиналось. Как это можно объяснить?

— Во-первых, потому что это «медийные обвинения», а не реальные. Меня никогда нигде не задерживали по этим обвинениям, ни в Европе, ни в Израиле, и не потому, что они не пытались или были слишком ленивы, чтобы приложить усилия — наоборот, они изо всех сил старались найти что-нибудь, чтобы меня поймать, но ничего не нашли, потому что нечего было искать. Netflix пытался что-то найти два года, фильм был снят в мае 2020 года, все интервью были записаны в 2020 году; а сам фильм вышел 2 февраля 2022 года — после двух лет монтажа. Люди должны понимать: это был классический «завуалированный сюжет».

Что касается девушек — все эти слезы и драма — это студийная постановка

— То есть вы говорите, что Netflix «обработал» голос или материал? Изменил его?

— Во-первых, в фильме нет ни одного голосового сообщения, где я прошу денег. Ни одного. Включите фильм, перемотайте каждую секунду, и вы увидите — да, оно начинается с моего голоса, но это может быть ответ на сообщение любого другого контекста, с другим содержанием, более того, оно могло быть отправлено даже мужчине. У них даже был частный детектив, они обошли каждый уголок, связались со всеми, обыскали все, чтобы что-то найти.

Что касается девушек — все эти слезы и драма — это студийная постановка. Я знаю, потому что моя бывшая девушка была подругой Перниллы. Пернилла — другая девушка — брала уроки актерского мастерства перед фильмом, чтобы хорошо сыграть роль. Люди не понимают: есть освещение, грим, режиссёр, продюсер — это не спонтанный процесс. Всё просчитано до мелочей. Но люди и не хотят понимать, потому что им это удобно. И я никогда не признаюсь в том, чего не делал. Я и в своей книге об этом писал.

Я грабил банки на миллионы, миллионы!

— Вы когда-нибудь просили у этих женщин денег?

— Да ладно! Вы шутите? Я грабил банки на миллионы, миллионы! В 2015 году, за границей. Я не отрицаю этого и не говорю: «Нет, я ангел, и я этого не делал». Я открыто говорю: «Да, делал».

— Если вы украли миллионы, почему вы провели в тюрьме всего полтора года?

— Это более сложная тема, и я надеюсь, вы не думаете, что я собираюсь сидеть здесь и рассказывать вам подробности. Это была сложная схема. Но по этому поводу меня никогда не задерживали и никогда не допрашивали.

Если я потратил полмиллиона на женщину, а потом получил обратно 200 000, что это значит? Я выхожу из этой ситуации в убытке, верно? Где здесь «бизнес-модель»?

— Они могут спросить вас сейчас, когда вы так открыто об этом говорите.

— Хорошо, пусть попробуют. Какой банк? Какая страна? Пусть подают в суд. Я уже много раз говорил об этом. Я не растратил заработанные тогда деньги, я разумно их инвестировал. А теперь люди выходят и говорят, что какая-то девушка вымогала 200 000 долларов. Какая чушь! Мне совершенно ни к чему было обманывать женщину и выманивать у неё деньги. И ещё, Netflix утверждает: «Он охотился на женщин». То есть я выманивал деньги у женщин. Давайте посмотрим на факты. Я выбирал в качестве жертв женщину, которая пишет с маниакальной страстью? Которая работает в кофейне? Где логика? Если я потратил полмиллиона на женщину, а потом получил обратно 200 000 долларов, что это значит? Мне не повезло, и я в убытке, верно? Где здесь «бизнес-модель»?

Если я действительно обманул сотни женщин, где они? Где обвинения, доказательства? Где расследование?

— Но именно так обычно работает финансовая пирамида. Первоначальные инвестиции, чтобы подтолкнуть жертву, а затем вас обманывают.

— Да, но зачем мне было вкладывать 300-500 тысяч, чтобы получить 200 тысяч?

А если я действительно обманул сотни женщин, где они? Где обвинения, доказательства? Где расследование? Они вытаскивают какую-то старую историю из 2017 года, как будто, вот, «немцы проснулись, одумались, и теперь они этим занимаются!» Но у них ничего нет. Никаких доказательств, ничего. Этот арест был единственным, что они могли сделать, и вы видите, чем это закончилось. Вы действительно думаете, что если бы у немецкой прокуратуры или любой другой страны был хотя бы выброшенный кусочек жевательной резинки в качестве доказательства против меня, они бы не представили его в суд? Они бы не объявили – «вот, мы поймали» - нет? Вы действительно думаете, что настоящая семья Леваевых не смогла бы выиграть судебное дело, если бы имела какую-то зацепку? Они подали на меня в суд, не так ли? Но они ничего не смогли доказать. То же самое было и с теми девушками, они плакали, устраивали сцену. Этого недостаточно. И если бы я был таким «опасным человеком», меня бы посадили в тюрьму на 10-20-30 лет, если бы у них что-нибудь было.

Для некоторых моя жизнь — это предмет фантазии, я - «мужчина мечты»… И да, скажу прямо — я красивый, успешный и умный. Я — настоящая добыча для любой женщины.

— Прежде чем я тоже начну плакать — вам документальный фильм Netflix принес немалую пользу, не так ли?

— Да, не буду врать — это пошло мне на пользу.

Но сначала, в те первые месяцы, когда все это стало достоянием общественности… Я не хочу, чтобы меня жалели, но скажу прямо: я пережил очень трудные времена. В целом, у меня непростое прошлое: в детстве меня постоянно травили. В школе я всегда был объектом издевательств. В подростковом возрасте я был очень толстым — весил 120-130 килограммов. В 13 лет я выглядел как 25-летний мужчина. У меня почти не было друзей. Так было всю жизнь — у кого это получалось – каждый меня травил. Поэтому в какой-то момент я привык к одиночеству — «одинокий волк», так я себя называю.

И вот сейчас меня снова травят, на этот раз в другой форме. Я ничем не заслужил такой ненависти. Я действительно читаю всё, что обо мне пишут. Вчера, например, до шести утра, я читал каждую статью, каждый комментарий в телефоне — потому что хочу знать, что думают люди. Мне интересны обе стороны. И знаете, что я заметил? Даже в случаях изнасилования, даже в случаях убийства люди не пишут таких ненавистных комментариев, как в мой адрес. Они пишут мне: «Хочу, чтобы тебя арестовали», «Хочу, чтобы ты умер в тюрьме прямо сейчас…»

— Как вы думаете, почему это происходит?

— Главная причина — деньги. Деньги сводят людей с ума. Они завидуют. А вторая — пол, эмоциональный фактор, связанный с полом. На протяжении всей этой истории фигура женщины используется так, будто она автоматически является жертвой. Конечно, в случаях сексуального насилия вы больше доверяете словам женщины — это естественно. Но не может быть так, что каждая женщина, которая плачет на камеру, априори права. Сегодня многие женщины делают всё, чтобы стать знаменитыми — они придумывают какую-то историю, представляют себя жертвами, и это «работает» очень хорошо. И люди думают: «Смотрите, эта пиявка жила за счёт девушек». И никто не задает элементарного вопроса: если бы я «жил за счёт этих девушек», а перелёт на частном самолёте в Америку стоил 200 000 долларов — откуда взялись бы эти деньги? Выход из тюрьмы, штрафы, адвокаты — это тоже огромные расходы.

И если я действительно обманул сотни женщин, почему мы слышим жалобы одних и тех же пять лет, где остальные? Ну, где же «сотни жертв»? Если у вас ресторан, и жалуются пять недовольных клиентов, это же не значит, что ресторан не соответствует стандартам? Невозможно угодить всем.

Для некоторых моя жизнь — это предмет фантазии, я для них - «мужчина мечты»… И да, скажу прямо — я красивый, успешный, умный. Я настоящая добыча для любой женщины. Я пользовался Тиндером — и что? В чём проблема? Я был холост, хотел повеселиться, почему бы и нет?

— Вы подали в суд на Netflix и женщин, которые выступили против вас. Какова судьба этого иска?

— Я не могу рассказать вам подробности о Netflix, потому что дело еще не закрыто. Но я подал иск против этих женщин в 2019 году. Греческая прокуратура, пока я был в тюрьме, даже возбудила против них уголовное дело – за клевету и ложь. Затем все осложнилось из-за COVID-19, процесс застопорился… И я тоже сдался, не довел дело до конца. Но факт, что история с «Tinder Swindler» началась в 2019 году, и в итоге расследование было начато против этих женщин, а не против меня.

— Прозвище «аферист из Tinder» вас раздражает?

— Да, конечно. Но теперь меня знают под этим именем. Я больше не воспринимаю это как оскорбление. Это просто ярлык.

Эта история действительно укрепила меня, укрепила мой бренд. Меня смотрели больше, чем любой израильский телеканал.

— И, как вы сами говорите, это принесло вам миллионы…

— Да. Это факт. Помню, после выхода фильма я зарабатывал 5 000 долларов на «бизнес-благословениях» на Vimeo — и заработал 100 000 долларов за два дня. Я даже испугался. Меня заставляли писать поздравления с днем рождения, я спрашивал своих людей: это нормально? Они говорили: в чем проблема, даже Snoop Dogg делает это на этой платформе… Но да, эта история действительно укрепила меня, укрепила мой бренд. Эта история действительно укрепила меня, укрепила мой бренд. Если я публиковал Stories в Instagram, до 100 000 человек видели их за несколько минут — это эквивалентно 35% телевизионному рейтингу в моей стране. Меня смотрели больше, чем любой израильский телеканал.

— Правда ли, что Netflix предлагал вам самому сняться в документальном фильме?

— Да, конечно.

Они предложили мне 8,5 миллионов долларов за полное приобретение моих авторских прав.

— И как я знаю, вы отказались. Почему? Что они вам предлагали?

— Я вел с ними активные переговоры. Я предоставлял материалы. Я общался с исполнительным продюсером фильма, Фелисити Моррис почти год. В конце фильма также есть мое голосовое сообщение, где я говорю, что собираюсь подать на них в суд и так далее.

— Какой гонорар вам предлагали?

— Они предложили мне 8,5 миллионов долларов за полное приобретение моих авторских прав. Но когда мои юристы изучили контракт, они увидели, что он составлен таким образом, что им была предоставлена полная свобода высказываться, а мне практически не полагалось говорить. Юристы сказали мне: «Это создаст много юридических проблем, лучше вообще не участвовать». Затем мы предоставили им информацию – заявления моих адвокатов, документы из Греции, интервью… Ни один из этих документов не был включен в фильм. Они не показали ни одного человека, который бы положительно отзывался обо мне. В других документальных фильмах показывают обе стороны – здесь же только одна точка зрения.

Если человек настолько глуп, чтобы «съесть» что-то подобное – это его дело. Но это сценарий, написанный Netflix, и он не имеет ничего общего с реальностью.

— В письме, которое вы прислали из камеры, вы пишете, что женщинам, участвовавшим в фильме, заплатили большие деньги.

— Да, конечно – и во время съемок, и после. Потом они начали получать деньги за интервью – как и я. Например, Inside Edition заплатили мне 25 000 долларов всего за две минуты. За фотографии – 50 000 долларов. Девушки тоже получили довольно хорошие гонорары – они написали книгу, открыли счет на GoFundMe. На их странице GoFundMe было собрано 800 000 фунтов, и это на фоне того, что долги, взятые из-за меня, составляли 350 000 фунтов. Они начали новую жизнь и до сих пор плачут: «Девять лет мы не можем выбраться из долгов». Да ладно…

— Что бы вы им сказали? Вы пытались поговорить, разобраться во всем?

— Сказал бы прямо: забудьте обо мне и занимайтесь своими делами. Я бы сказал Пернилле: живи своей жизнью. То же самое Сесилии и не только. Найди себе мужчину. Занимайся своей жизнью и забудь о моей. Давай, двигайся дальше.

— Давайте поговорим о Германии: все развивалось очень странно и неожиданно. Как получилось, что вы сегодня здесь, а не в немецком суде? Вы говорили раньше, что не знаете женщину, которая подала на вас в суд. Вы до сих пор не можете ее вспомнить?

— Честно? Даже сегодня я точно не знаю, кто она и что она пыталась сделать. Да, какое-то представление у меня есть, но скажу вам честно: когда меня арестовали, я понятия не имел, в чём дело – в 2017 году в моей жизни происходило столько всего. Иногда я даже не помню, что делал месяц назад… Я действительно не помню. Я даже не помню всей истории. Если вы будете расспрашивать меня подробно – я ничего не смогу рассказать.

И в этом случае до сих пор я не видел ни единого доказательства, ни единого документа, ничего. Мы не получили ничего, что могло бы пролить свет на суть дела.

Я сказал адвокатам: «Вытащите меня отсюда. Подписывайте всё, что хотите. Я согласен на всё. Я даже скажу, что это я стрелял в Дональда Трампа».

— Вы и того не знаете, почему ваш ордер на обыск был аннулирован? Почему было прекращено судебное преследование?

— Мои адвокаты – Мариам Кублашвили здесь, в Грузии, Шарон Нахар в Израиле, и немецкие адвокаты – проводили встречи в Германии, чтобы там прекратить дело. Лучше спросить у них. Я знаю, что мы получили соглашение от прокуратуры. Они сказали мне, что доказательств нет. И я думаю, одной из причин был срок давности.

Честно говоря, я даже точно не знаю, в чём заключалось оправдание – я сказал своим адвокатам: «Вытащите меня отсюда. Подписывайте всё, что хотите. Я согласен на всё. Я даже скажу, что это я стрелял в Дональда Трампа – только вытащите меня отсюда». Меня больше ничего не волновало, главное было - быть свободным. И всё же я не думал, что всё произойдёт так быстро – я думал, что нам придётся идти в суд.

Кутаисская тюрьма № 2 была самым сложным, самым ужасным местом

— Кутаисская тюрьма, кажется, произвела на вас особенно угнетающее впечатление. Расскажите о вашем пребывании там – чем Кутаисская тюрьма № 2 отличается от тюрем, в которых вам довелось побывать?

— Это было самое сложное, самое ужасное место. По суровости она намного превосходит все остальные тюрьмы. Было очень тяжело. Она разрушает человека изнутри. Эта тюрьма – очень, очень сложное место. Я бы никому не пожелал провести там время.

Находиться в камере 24 часа – это одно дело; но полное отсутствие связи, пребывание в чужой стране, недоверие – это совсем другое. Главной проблемой был масштаб обвинений. В 2019 году, когда меня арестовали в Греции, сказали, что я разыскиваюсь в 8 странах. Помню, когда меня арестовали, я почувствовал невероятное облегчение: я проспал 18 часов в камере в аэропорту Афин, не двигаясь – никогда в жизни так хорошо не спал.

А теперь представьте, вам говорят в грузинском суде: «Вам грозит 10 лет тюрьмы». А вы понятия не имеете, даже не помните, в чём вас обвиняют. И вы понимаете, что можете провести в тюрьме до 45 лет по какому-то совершенно сфабрикованному обвинению…

В ванной не было (видео) камер. И много раз я думал: «Если я это сделаю — если я покончу с собой — это произойдет здесь».

— Вероятно, у вас было много времени для самоанализа. Что вы анализировали? Давали ли вы себе какие-либо обещания?

— Прежде всего, я задал себе вопрос: если я выйду отсюда, чего я хочу от жизни? И главное, что я решил, — это моя семья. Создание семьи, женитьба — это мой главный приоритет.

В тюрьме я прочитал книгу «Психология богатства». Она действительно изменила мою жизнь. Затем я прочитал другие книги на ту же тему — и мое представление о силе мысли изменилось. И за три дня до того, как я узнал, что меня выпускают, с моим подсознанием что-то произошло: одного человека выпустили из соседней камеры, потом другого… Как будто что-то изменилось в воздухе.

Тогда я позвонил Мариам и сказал: «Возможно, нам придётся бороться за экстрадицию». Я также прямо сказал ей: «Мариам, я больше не могу здесь оставаться. Позволь мне поехать в Германию, я сяду, но здесь я больше не останусь. Я на грани самоубийства». Мне было очень плохо, я был на грани нервного срыва.

Хотя я находился в камере, полной (видео) камер, я заметил уязвимость в системе безопасности – в ванной не было камер. И я много раз думал: «Если я это сделаю – если я покончу с собой – это произойдёт здесь». Я думал об этом несколько дней. И ещё кое-что сломило меня : столько людей бросили меня, хотя я думал, что они никогда меня не бросят.

Я не преступник. Я не заслуживаю всего этого: ни ненависти, ни оскорблений. Саймон, которого, как думают многие, они знают, и настоящий Саймон — различаются совершенно.

— Если сравнить Саймона Леваева, задержанного в Батуми, и Саймона Леваева, освобожденного из Кутаисской тюрьмы, в чем главное различие? Изменила ли вас тюрьма?

— Да. Я другой человек. Скажем так: даже до Батуми, Саймон Леваев 2022 года и Саймон Леваев 2025 года — это не один и тот же человек. Я уже взрослый, я больше не ребенок. Если бы я был в тюрьме десять лет назад, я бы «отсидел свой срок», проблем бы не было.

Сейчас я благодарен за то, что я здесь. Я благодарен всем хорошим людям, за которых я молился каждый день. Я просил Бога послать мне этих людей, хороших людей, которые помогли бы мне выбраться из этой ситуации.

Я решил изменить свою жизнь — в основном, стать мотивационным оратором: я буду рассказывать о своих трудностях, о том, через что я прошел в прошлом. Я говорил вам, что думал о самоубийстве, я был в очень тяжелом психическом состоянии. Я не мог себя контролировать. Я был совершенно невменяемым, не мог спать. Меня поддерживало лишь одно: я не мог так поступить с отцом. Он бы этого не вынес. Я говорил себе: «Я выдержу ещё неделю, я выдержу. Я постараюсь».

Но время идёт, и всё рушится, как карточный домик. И хотя я сильная личность — я всё ещё человек, — есть предел тому, что я могу выдержать. Я не убийца. Я не преступник. Я не заслуживаю всего этого: ни ненависти, ни оскорблений. Саймон, которого, как думают другие, они знают, и настоящий Саймон — различаются совершенно. Но когда на тебя нападают СМИ, ты автоматически надеваешь броню, прикрывая этого Саймона, как щит. Все задают один вопрос: «Почему ты обманывал?»

Израильские СМИ спрашивали меня: «Тебя изнасиловали в тюрьме?» Нет, меня не изнасиловали. Перестаньте смотреть американские фильмы — реальность другая.

Мне надоели негативные комментарии, плохие статьи, ярлык «афериста из Tinder». Клянусь Богом, любой другой человек на моем месте сегодня не был бы жив. Я знаю это на 100%. Моя книга начинается с того, что я притворяюсь, будто покончил с собой – и спас себе жизнь. Она начинается с 2019 года, после выхода книги «Аферист из Tinder» – с обвинений по делам, которых я не совершал.

Повторюсь: я без проблем беру на себя ответственность за то, что я действительно сделал: я вам прямо здесь сказал – я украл миллионы, десятки миллионов у банков в прошлом. Я говорю это вслух. Но красть деньги у женщин? Нет. Я этого не делал. Если бы я это сделал, я бы пришел и сказал: «Сесил, я сделал то-то и то-то, мне очень жаль». Я сказал ей: «Давай пройдемся по полиграфу, по детектору лжи. Я сделаю все, что бы мне ни сказали». Если я совру в чём-то, я приму на себя вину за что угодно, если вы захотите. Вы же хотите шоу, правда? Самое грандиозное шоу в мире обязательно состоится. Но я не признаюсь в том, чего не делал.

Я не признаюсь в этом только потому, что этого хотят люди.

Подписывайтесь на нас в соцсетях