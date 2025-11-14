Accessibility links

«Аферист из Tinder» Саймон Леваев вышел из кутаисской тюрьмы

Саймон Леваев

«Аферист из Tinder» Саймон Леваев вышел из кутаисской тюрьмы после двухмесячного заключения. 35-летнего Леваева, задержанного 15 сентября в Батуми, удерживали по запросу Германии, где он разыскивался по «красному циркуляру» Интерпола.

По словам его адвоката Мариам Кублашвили, Леваев покинул пенитенциарное учреждение без каких-либо условий – без залога, без процессуальных обязательств и без ограничений на передвижение. Германия отозвала запрос на его арест и экстрадицию, что адвокат объясняет отсутствием доказательств по делу.

Саймон Леваев, 14 ноября

Дело против Леваева в Германии было возбуждено на основании заявления жительницы Берлина. Она утверждала, что познакомилась с ним в Tinder, стала жертвой манипуляций и эмоционального давления, и что Леваев выманил у неё до 50 000 евро. В случае экстрадиции ему грозило до 10 лет лишения свободы. Причины прекращения дела немецкой стороной пока неизвестны, пишет грузинская служба Радио Свобода.

Гражданин Израиля Саймон Леваев стал известен как мошенник, о котором в 2022 году Netflix снял документальный сериал Netflix — Tinder Swindler («Аферист из Tinder»). Много лет он знакомился с женщинами через приложение онлайн-знакомств Tinder, представляясь наследником алмазного магната Льва Леваева. Затем, используя различные мошеннические схемы, он выманивал у них деньги.

Его адвокат подчёркивает, что по эпизодам, изложенным в фильме, обвинения ему не предъявлялись.

По словам защиты, Леваев приехал в Грузию как в перспективную страну для бизнеса и намеревался развивать здесь криптовалютные проекты, однако пребывание в тюрьме изменило его представление о местных условиях.

