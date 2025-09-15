В Батуми задержан «Аферист из Tinder» Саймон Леваев

В аэропорту Батуми задержан предполагаемый мошенник, «Аферист из Tinder» Саймон Леваев (он же Шимон Иегуда Хают). Информацию о задержании Леваева изначально распространил The Jerusalem Post. По данным издания, его задержали в воскресенье, и, как пояснил адвокат, причина задержания неизвестна.

«Он свободно путешествовал по всему миру», — цитирует адвоката издание The Jerusalem Post.

В Министерстве внутренних дел грузинской службе Радио Свобода сообщили, что Саймон Леваев задержан как разыскиваемый по «красному циркуляру» Интерпола.

35-летний гражданин Израиля Саймон Леваев стал известен как мошенник, о котором в 2022 году Netflix снял документальный сериал Netflix — Tinder Swindler («Аферист из Tinder»). Много лет он знакомился с женщинами через приложение онлайн-знакомств Tinder, представляясь наследником алмазного магната Льва Леваева. Затем, используя различные мошеннические схемы, он выманивал у них деньги.