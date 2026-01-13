«Я прохожу через пытки» – задержанная грузинская активистка об условиях содержания под стражей

Одна из участниц акции 4 октября 2025 года, задержанная гражданская активистка Нана Сандер, выступила на судебном заседании по своему делу. Она рассказала о тяжёлых условиях содержания и заявила, что в случае отказа в освобождении начнёт сухую голодовку «без каких-либо медикаментов», сообщает информационное агентство Interpressnews.

По словам Сандер, 4 октября она приехала в Грузию из Германии «для защиты права грузинского народа на голос». Она считает, что парламентские выборы 2024 года были сфальсифицированы, а «государство захвачено».

Кроме того, Нана Сандер обвинила силовиков в применении насилия.

«В отношении меня также было применено групповое насилие со стороны полицейских в форме – меня повалили на землю и ударили ногой в шею… Как и к другим гражданам, ко мне тоже применили химическое оружие. После его использования у меня появились те же симптомы, о которых я слышу по телевизору: проблемы с сердцем, проблемы с суставами», — заявила активистка.

Она утверждает, что с января у неё проявились и другие проблемы:

«У меня дефицит витамина D, однако уже четвёртый месяц я не получаю витамин D; я живу как веган. Я требовала тот витамин, который мне назначили в Германии… Врач обманул меня как вегана и принёс не веганское лекарство… Выносить боль – это мучение, я прохожу через пытки, страдания от боли. К этому добавляются проблемы с сердцем… У меня сердечная недостаточность, боли в спине… мне даже кардиограмму не сделали… Опухла челюсть, ни рентгена, ничего. Назначили антибиотик, сказали, что рентген сломан… никакого внимания, никакого обследования, никаких лекарств», - заявила она.

4 октября значительная часть оппозиционных партий и их сторонников бойкотировали выборы в органы местного самоуправления. Они собрались в Тбилиси, на площади Свободы, с призывами к «мирному свержению» власти. Массовая протестная акция завершилась попыткой группы демонстрантов войти в президентский дворец, что переросло в столкновение со спецназом. Полиция задержала более 60 человек, а прокуратура предъявила обвинения 64 лицам.