Явка на выборах в Венгрии достигла рекордных значений

В Венгрии утром 12 апреля прохоодит парламентские выборы. Голосование проходит с 06:00 до 19:00 по местному времени. Больше восьми миллионов избирателей выбирают 199 депутатов Национальной ассамблеи.

К 17 часам по местному времени явка составила 74%, более чем на 10 процентов больше, чем на прошлых выборах. Речь идёт о рекордной явке как минимум за последние 20 лет. В 09:00 явка была почти 17%. На прошлых парламентских выборах явка за такой период составила 10,3%. У зарубежных избирательных участков наблюдаются очереди.

Главная борьба разворачивается между правящей партией «Фидес» во главе с 62-летним премьер-министром Виктором Орбаном и оппозиционной правоцентристской партией «Тиса» под руководством 45-летнего Петера Мадьяра.

Согласно последним опросам, «Тиса» лидирует с результатом от 38% до 50%, «Фидес» набирает от 29% до 39%. По оценке Reuters, оппозиция может получить до 138–142 мест, что даёт конституционное большинство и возможность менять основной закон. При этом по ряду опросов впереди был «Фидес», комментаторы отмечают, что данные опросов во многом коррелируют с тем, кто проводит исследование — компании, связанные с властями, или же нет.

Вместе с тем, по мнению наблюдателей, исход выборов остаётся неопределённым. Как отмечает The New York Times, избирательная система Венгрии была существенно изменена за годы правления «Фидес», и даже при меньшей поддержке партия Орбана может сохранить большинство за счёт особенностей распределения избирательных округов.

Всего в выборах участвуют пять партий, но реальная конкуренция ограничена двумя основными силами. Для прохождения в парламент необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

В свою очередь, СМИ сообщают о возможной российской дезинформационной кампании в интересах «Фидес». Орбан строит кампанию вокруг темы «война или мир», обвиняя Мадьяра в риске втянуть страну в конфликт с Россией.

Незадолго до выборов в разных СМИ, как в российских, так и в международных, были опубликованы материалы о связях Орбана и главы МИД Венгрии Петера Сийярто с Россией.

По данным журналистов, Сийярто летом 2025 года разговаривал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым о возможном снятии некоторых европейских санкций.

Орбана также критикуют, в особенности его политические оппоненты в НС, за недостаточную поддержку Украины. Будапешт неоднократно блокировал решения Евросоюза по оказанию помощи Киеву. Венгерские власти при этом заявляли, что не хотят быть втянутыми в войну России и Украины.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе посетил Будапешт и поддержал Орбана. Президент США Дональд Трамп также заявил о «полной и безоговорочной» поддержке действующего премьера. Они поддерживают Орбана как идеологического союзника, венгерский премьер позиционирует себя как правый национально ориентированный политик, защитник традиционных ценностей. Орбана также поддержал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, заявивший, что венгерский премьер защищает национальные интересы своих граждан и выступает за сильную Европу.

Мадьяр — бывший соратник Орбана, перешедший в оппозицию в 2024 году. Его кампания сосредоточена на внутренних проблемах — состоянии здравоохранения, транспорте и борьбе с коррупцией, а также на сближении с Брюсселем. Он заявлял о поддержке Украины, но в то же время и о разногласиях с Киевом.

Партия «Тиса» возникла в 2020 году и до прихода в неё в 2024 году Мадьяра была «спящей». Мадьяр взял её под руководство, чтобы обойти регистрационные барьеры и успеть на выборы в Европарламент 2024 года. В результате «Тиса» набрала 29,6% голосов и получила семь из 21 венгерского мандата, заняв второе место после «Фидес» (44,8%). С июля 2024 года Мадьяр — официальный председатель партии, депутат Европарламента (фракция Европейской народной партии).

В своей кампании Мадьяр также назвал выборы «референдумом», который должен показать, продолжит ли Венгрия движение в сторону России под руководством Орбана или же вернётся не путь европейской демократии. Оппоненты обвиняют Орбана, находящегося у власти уже более 15 лет, в авторитарных тенденциях.

Предварительные результаты голосования ожидаются вечером 12 апреля после закрытия участков.