«За обещание повышения пенсий тоже могут посадить?» – политики о задержании Хабеишвили

Грузинские оппозиционные политики осудили задержание Службой государственной безопасности одного из лидеров партии «Единство – Национальное движение» Левана Хабеишвили.

По информации СГБ, Хабеишвили задержан «по обвинению в публичном обещании денежного вознаграждения чиновникам в качестве взятки». Это связано с его обещанием выплатить по 200 тысяч долларов силовикам, если они откажутся выполнять приказы или будут сообщать ему информацию, связанную со служебной деятельностью. Ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Некоторые юристы считают обвинение абсурдным, указывая на отсутствие признаков уголовной ответственности в его действиях.

«За обещание повышения пенсий человека можно отправить на несколько лет в тюрьму. И, извините, тогда человеку, обещавшему «5 миллионов на каждое село», сколько лет следует дать?», — написал в соцсети находящийся в заключении экс-президент Михаил Саакашвили, имея в виду обещания миллиардера Бидзины Иванишвили.

Саакашвили, основавший «Нацдвижение», считает, что Хабеишвили задержан «совершенно безосновательно»: «Даже статью подобрать не смогли».

По словам политика, задержание Хабеишвили, анонсировавшего «мирную революцию», «меняет расстановку сил» – «борьба нужна сегодня, завтра, послезавтра – в ближайшие дни, а если потребуется – и 4 октября».

Он прокомментировал и задержание экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в коррупции. Саакашвили считает, что этим шагом власти пытаются «перекрыть задержания Хабеишвили и других оппозиционных лидеров», а также устрашить «ослабленную базу сторонников «Грузинской мечты».

Бывший соратник Хабеишвили, а ныне лидер «Федералистов», Гига Бокерия заявил, что готов поддержать ключевой посыл задержанного оппозиционера.

«Иванишвили продолжает политические репрессии, на этот раз с особенно абсурдным предлогом – Хабеишвили задержан за заявление полуторамесячной давности», — сказал он.

«Все представители правоохранительных органов, которые не подчинятся антиконституционным, незаконным приказам, после смены режима будут поощрены законным образом», — добавил Бокерия.

«Коалиция за перемены», также бойкотирующая местные выборы, выразила солидарность Хабеишвили и задержанному вместе с ним Муртазу Зоделава.

«Это политическое преследование, ставшее привычным в нашей стране», — заявила Элене Хоштария.

В самом «Нацдвижении» между тем объявили об увеличении вознаграждения для силовиков, которые откажутся выполнять приказы руководства, до 400 тысяч долларов, заявив, что не боятся задержаний.

В настоящее время в заключении в Грузии остаются оппозиционные политики Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе. Под стражей находится и бывший президент Михаил Саакашвили, который, согласно последнему приговору, останется в тюрьме до 1 апреля 2034 года.