По обвинению в коррупции задержан экс-министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Об этом объявили в Службе государственной безопасности.

«По факту злоупотребления служебными полномочиями и легализации незаконного дохода, сопровождавшихся получением особенно крупной суммы, на основании постановления суда задержан бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе», – заявили в СГБ.

Утверждается, что по указанию Бурчуладзе и с участием заместителя министра и главы департамента закупок был создан неконкурентный процесс при закупке аппарата магнитно-резонансной томографии, в результате чего его реальная стоимость была искусственно завышена; своими действиями он причинил Министерству обороны имущественный ущерб в размере 1 333 728 лари (около 500 тысяч долларов). Ему грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

Бурчуладзе занимал пост с 22 февраля 2021 по 8 февраля 2024 года в правительстве Ираклия Гарибашвили.

Антикоррупционное агентство задержало бывшего заместителя министра обороны Георгия Хаиндрава, а также родственника Джуаншера Бурчуладзе и ещё одного человека по обвинению в незаконной растрате в июле текущего года.

За последние месяцы по обвинению в коррупции были задержаны еще несколько экс-чиновников, в том числе бывший заместитель министра экономики Ромео Микаутадзе.