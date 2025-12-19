Генеральная прокуратура самопровозглашённой республики Абхазия сообщила, что рассмотрела и удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры России о выдаче гражданина РФ Ильи Колерова для его привлечения к уголовной ответственности.

Колеров обвиняется российскими правоохранительными органами в присвоении чужого имущества в особо крупном размере, совершённом с использованием служебного положения. Таганским районным судом города Москвы в 2022 году в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего он был объявлен в розыск.

По информации абхазской прокуратуры, Колеров и его защитники обжаловали принятые ведомством решения о выдаче и о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

«После освобождения из-под стражи по постановлению Сухумского городского суда от 6 августа 2025 года и до завершения судебных процессов по его многочисленным жалобам Колеров И. А. скрылся от правоохранительных органов Республики Абхазия, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, постановление о выдаче Колерова России в октябре было признано законным коллегией абхазского Верховного суда, а в конце ноября – кассационной коллегией Верховного суда по уголовным делам.

В целях исполнения постановления абхазскому МВД поручено установить местонахождение Колерова и «обеспечить его выдачу компетентным органам Российской Федерации».

Илья Колеров в 1990-х годах был владельцем крупнейшей в Москве сети частных бензоколонок «Илья Колеров и Ко». В 1994 году, в знак протеста против применения военной силы в Чечне, он заявил об отказе платить налоги, а в 1996 году продал бизнес из-за конфликта с московскими властями.