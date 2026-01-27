Зеленский назначил посла в Грузии, которого не было с 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом в Грузии дипломата Михаила Бродовича – эта должность была вакантной с 2022 года.

Как пишет «Европейская правда», указ о назначении опубликовали на сайте Офиса президента.

«Назначить Бродовича Михаила Франковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Грузии», – говорится в указе от 26 января.

Михаил Бродович работает в структуре МИД с 90-х годов. В 2015-2022 годах он был послом Украины в Словении.

Ухудшение отношений Киева и Тбилиси было связано с позицией «Грузинской мечты» после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В марте 2022 года Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его. В сентябре 2024 года Украина отозвала временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина, в МИД объяснили это «комплексом причин».

Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили покинул Киев в 2023 году. Тогда Владимир Зеленский заявил, что Россия убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили руками грузинских властей. Он предложил послу Грузии вернуться в Тбилиси для консультаций.