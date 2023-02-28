В Абхазию доставили тело бойца, погибшего на войне в Украине

Из Ростова в Пицунду доставили тело Вячеслава Новицкого, погибшего на войне в Украине. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной республики Абхазия.

По информации ведомства, Новицкий погиб «в боях за освобождение Луганской Народной Республики». Другие подробности не сообщаются.

По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли уроженцы Абхазии Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр, Дмитрий Цвижба, Рамин Бахтадзе, Беслан Тапагуа. Все они воевали на стороне России.

Кроме того, на войне погибли и грузинские беженцы, которые покинули родные дома во время войны в Абхазии, а после начала российского вторжения воевали на стороне Украины.