Делегации абхазского МИДа отправились в Ливан и Афганистан

Центр «Досье» опубликовал расследование, посвященное, как в нем сказано, «внутреннему устройству бизнес-империи» приближенного к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина, основателя воюющей в Украине ЧВК «Вагнер».

В распоряжении журналистов, как утверждается, оказались более 1 миллиона документов структур Пригожина, доступ к которым в начале осени 2022 года получили неизвестные хакеры. Речь идет в частности о документах таких структур, как так называемая петербургская «фабрика троллей», группа компаний «Конкорд», ЧВК «Вагнер» и другие компании, связанные с Пригожиным и занимающиеся школьным питанием, строительством, гостиничным бизнесом, добычей полезных ископаемых за рубежом и международный политический консалтинг.

Главный вывод, к которому пришли расследователи, заключается в том, что все эти виды деятельности «органически связаны», а сотрудники, которые в «империи» Пригожина занимаются каким-то направлением, могут быть за короткое время переброшены на совершенно другое. «Раненые бойцы «Вагнера» приходят в себя на базе отдыха в Геленджике, чиновники Минобороны получают скидочные карты в Елисеевский магазин, лахтинские «тролли» заседают в построенном компаниями Пригожина здании и продвигают оттуда услуги ЧВК на международную аудиторию. Сегодня юристы и финансисты рассматривают договоры на концессии в Санкт-Петербурге, а завтра - в Антананариву или Банги». Именно из-за такой структуры санкции против проектов Пригожина, как утверждается в расследовании, плохо работают.

Главная тема расследования - централизованные информационные системы, которые, как утверждается, объединяют проекты Пригожина. Журналисты изучили штат и платежные ведомости работающих в структурах Пригожина IT-специалистов. Они устроены на работу в разные компании и меняют друг друга на разных проектах, к их сфере деятельности относится, например, и оплата проводного интернета для матери Пригожина Виолетты. В среднем специалисты, как утверждается, зарабатывают около 110 тысяч рублей в месяц.

Также утверждается, что все потенциальные сотрудники проходят обязательный двухчасовой допрос на полиграфе. «Отсеивают сторонников оппозиции, людей с контактами в СМИ и силовых структурах, наркопотребителей и должников», - пишет «Досье». Еще один вопрос - про отношение к войне в Украине.

Также в расследовании рассказано о работе бухгалтерии компаний Пригожина. Утверждается, что всего с ним связаны около 400 различных компаний, как реально действующих, так и номинальных.

По оценкам бывших сотрудников, в так называемой фабрике троллей работает около 400 сотрудников, из которых более 30 занимаются только написанием комментариев на сайтах СМИ, еще порядка 30 человек пишут комментарии в YouTube. Помимо собственно «фабрики», сотрудники Пригожина занимаются и другими интернет-проектами, связанными с его конфликтами с различными лицами - так называемыми «спецзадачами». К ним относились, например, кампания в интернете против Любови Соболь, Александра Беглова или зятя главы МИД России Сергея Лаврова.

В расследовании также перечисляются различные интернет-ресурсы, как утверждается, связанные со структурами Пригожина, в том числе десятки телеграм-каналов, включая псевдооппозиционные. Посты в телеграм-каналах, не входящих в «сетку Пригожина», оплачиваются, - в том числе публикации в популярных каналах так называемых военкоров. В структурах Пригожина, как утверждается, работала и погибшая в результате взрыва в августе 2022 года Дарья Дугина.

Также в расследовании рассказано о соцсети «ЯRus», которую, как пишет «Досье», «создают на деньги Пригожина». При этом «В соцсети практически нет живых пользователей, а контент в основном копируется с других платформ». Подробно описано также устройство связи в компаниях Пригожина, включая ЧВК «Вагнер». При этом отмечается «странный дисбаланс» - структуры Пригожина настаивают на максимальной безопасности и «секретности», однако это сочетается «с абсолютно наплевательским отношением к цифровой безопасности - нет сотрудников, нет обучения, нет инструкций, нет шифрования».

Комментариев самого Пригожина или каких-либо связанных с ним лиц в расследовании нет, после его выхода его также не комментировали.

Наибольшую медийную активность сам Пригожин сейчас проявляет как фактический глава ЧВК «Вагнер», наемники которой участвуют в тяжелых боях в Украине. Расследования «Досье» подтверждает, однако, что и другие сферы его деятельности после начала войны не были свернуты.