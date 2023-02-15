Закон, предложенный президентом Абхазии Асланом Бжания и поддержанный правительством «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов» многие в республике называют скрытой продажей недвижимости иностранцам. Чего опасаются в Абхазии в связи с этим законопроектом, объяснил экономист Ахра Аристава.

- Ахра, на днях состоялась встреча президента с предпринимателями. Как, по-вашему, почему президент Абхазии, премьер-министр, многие чиновники так заинтересованно лоббируют принятие закона об апартаментах?

- Да, действительно, вы правы, идёт такое продвижение со стороны руководства страны вопроса легализации апартаментов, то есть продажи недвижимости иностранным гражданам. Совещание у президента тоже с этой целью, скорее всего, проводилось. Руководство страны пытается заручиться поддержкой хоть какой-то части общества. Но я хочу обратить внимание на то, что тот же закон об апартаментах – это часть не национальной повестки, это часть российско-абхазской повестки, также как и вопросы по госдаче, по энергетике и ряд других вопросов. И, естественно, вряд ли многие это поддержат. Я говорил, и буду говорить, что за эти три года не сделано выводов о том, что доминирование иностранной повестки внутри страны никому не нравится.

- Говорят, что за 5 лет апартаменты принесут в бюджет Абхазии более 1 миллиарда рублей дохода, что это очень нужный проект. Насколько он выгоден для Абхазии? Что он даст экономике и бюджету?

Закон об апартаментах – это часть не национальной повестки, это часть российско-абхазской повестки, также как и вопросы по госдаче, по энергетике и ряд других вопросов

- Что касается разговоров о выгодности апартаментов, я тоже здесь выгоды не вижу. Очень полезную информацию на совещании дал глава Национального банка. Он озвучил цифру, что денежный оборот в стране достиг 123 млрд руб. Это огромный рост за два года, более 70%. Это говорит о том, что идёт серьёзный рост турпотока, страна интересная. Что такое туризм? Туризм – это для Абхазии золотой дождь и, конечно же, сейчас решается, кто получатель выгоды от этого золотого дождя? Если бы наше правительство подготовило план поддержки малого бизнеса, продумало бы вопросы кредитования малого и среднего бизнеса для того, чтобы наши граждане стали владельцами такой формы бизнеса как апартаменты, это можно было бы понять. Но мы этого всего не слышим, мы слышим о том, что надо дать иностранцам разрешение, дать иностранцам льготы, поэтому говорить о том, что наш народ или наша страна что-то с этого будут иметь, у меня на этот счет очень большие сомнения.

- В чём, по-вашему, риски и опасности принятия этого закона? На что и каким образом он может повлиять?

- На сегодняшний день единственное, что сделает исполнительная власть, объявив эту тему, она повысит цены буквально на всё: и на строительные услуги, люди станут искать земельные участки, уже, по-моему, ищут. Депутат народного собрания Реза Платонович Зантария не просто так упомянул о градостроительном кодексе, о хаотичной застройке. То есть он фактически дал пищу для размышления о том, какие могут быть последствия таких необдуманных и непросчитанных решений. Мы слышали о том, что за 15 лет какие-то социальные вопросы могут быть решены, но мне, например, непонятно, кто готовил это предложение главе государства, почему 15 лет? Есть ли уже готовые выделенные земельные участки под социальное жильё? Сколько квадратных метров в году планируется строить, если озвучиваются предполагаемые доходы? Я думаю, всего этого нет, и разговоры о том, что наш народ с этого что-то получит, тоже вызывают у меня большие сомнения.

- Мнения абхазских предпринимателей разделились: одни выступают за принятие закона об апартаментах, другие – против. Чем вызвана такая резкая поляризация?

Если национальному предпринимателю дают кредит под 20-21%, это озвучил глава государства, то в России процентные ставки гораздо ниже. И каким образом наши национальные предприниматели смогут конкурировать, непонятно.

- Вы правильно обратили внимание на то, что мнение национальных предпринимателей, тех, которые работают непосредственно в Республике Абхазия, и мнение наших предпринимателей, которые работают, в основном, в Российской Федерации, разделились. Это вполне понятно. Дело в том, что национальные предприниматели прекрасно разбираются во всех тонкостях этого процесса. Естественно, они тоже чувствуют и турпоток, и то, что качество туристов улучшилось, и средний чек туриста более чем в два раза увеличился, это фиксируют не только в Абхазии, но и в России. Они хотят заработать, но условия разные. Если национальному предпринимателю дают кредит под 20-21%, это озвучил глава государства, то в России процентные ставки гораздо ниже. И каким образом наши национальные предприниматели смогут конкурировать, непонятно. Есть все признаки недобросовестной конкуренции, нет доступа к равным условиям. И опять же я говорю: если бы наше руководство ставило в приоритет вопросы национальной повестки, то мы бы имели, как минимум, баланс, и эта повестка была бы более или менее понятна народу. Но когда этого всего нет и при этом в страну идут потоком десятки миллиардов рублей, вместо того, чтобы дать возможность нашим предпринимателям построить предприятия по пищевой переработке (огромные суммы из страны уходят), дать возможность построить те же места проживания и пребывания, чтобы наши предприниматели зарабатывали… А что это даёт в стране? Добавочная стоимость будет оставаться в стране, прибыль будет оставаться в стране, естественно будут уплаченные налоги, бюджет начнёт кратно расти и тогда можно будет решать социальные вопросы. А если вы говорите, давайте дадим всё иностранцам, давайте льготы дадим иностранцам, народ ничего не будет иметь, и это уже понятно буквально всем. Такая политика ни к чему хорошему не приведёт. Получается, что финансовые, туристические, товарные потоки наша власть пытается направить не в сторону национального бизнеса, а в сторону иностранного бизнеса. И вполне естественно, что будет отрицательная реакция.

- Что бы вы отметили, как наиболее содержательное или, может быть, наиболее интересное и неожиданное из того, что прозвучало на встрече президента с предпринимателями в администрации президента?

- Я бы выделил из совещания в администрации президента слова предпринимателя Беслана Шакая, который с акцентировал внимание на той обстановке, которая сложилась в стране. Он говорил о жителях села – это очень показательная ситуация, – он говорил о том, что нет доверия к политикам, к политической системе. И обсуждать, и говорить о каких-то проектах сейчас уже не имеет смысла. Скорее всего, пока не придёт новый политический сезон, пока не пройдут выборы, рассчитывать на какие-то серьёзные продвижения в каких бы то ни было вопросах, не представляется возможным.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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