Бибилов о решении ЕСПЧ: «Не скажу, что мы ждали другого решения»

Южная Осетия будет пользоваться любой возможностью, чтобы защищать права своих граждан и доносить до мирового сообщества правду о событиях 2008 года, – заявил президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.

По его словам, в каждой жалобе жителей Южной Осетии, поданной в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), изложена «трагедия, боль потерь, пережитые страдания», а суд выносит решение, отклоняет их, ссылаясь на «странные, совершенно непонятные доводы».

«Я не скажу, что мы ждали другого решения. Согласно их логике, если Грузия фактически не осуществляла контроль над Южной Осетией, то и не должна нести ответственность за сотни убитых и тысячи раненных мирных жителей? Но ведь эти люди были убиты или ранены военнослужащими армии Грузии, которую в Южную Осетию направило своим приказом руководство Грузии. Армия Грузии применяла без всякого разбора артиллерию по жилым районам Цхинвала, военнослужащие грузинской армии прямой наводкой расстреливали дома жителей Южной Осетии, расстреливали машины, на которых пытались выехать беженцы. И тем не менее, судьи ЕСПЧ решили, что это не подпадает под грузинскую юрисдикцию», – сказал югоосетинский лидер, комментируя агентству «Рес» решение суда.

Он подчеркнул, что исходя из позиции «Коллективного Запада» по Южной Осетии абсолютно понятно, что «политика выгораживания Грузии и тех её патронов, которые её благословили на вооруженную агрессию, будет продолжаться и дальше».