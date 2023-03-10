Спикер Госдумы РФ: «Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной»

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя события в Тбилиси и отзыв законопроекта об «иноагентах», заявил, что «Вашингтон не разрешил Грузии стать суверенной».

«У многих, кто слышал о событиях в Грузии, возникает вопрос: что же происходит, если какой-то законопроект об иностранных агентах смог привести к такому противостоянию? Тем более если такой же закон был принят в самих США 85 лет назад и работает до сих пор», — написал Володин в телеграм-канале.

Отметим, что на закон США о регистрации иностранных агентов (FARA) указывали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, члены движения «Сила народа», инициировавшие законопроект в Грузии, а также члены правящей партии «Грузинская мечта», поддержавшие инициативу.

Вячеслав Володин утверждает, что «в случае принятия закона об иноагентах Грузия получала право контроля за средствами, перечисляемыми в страну из-за рубежа», на финансирование оппозиции, СМИ, общественных организаций, «формирующих антигрузинскую повестку».

«А это значит, что именно граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения: от выборов в органы власти до реализации проектов развития страны. Но закончилось это всё тем, что через использование рычага мягкой силы Вашингтон вывел людей на улицу. Власти Грузии вынуждены были подчиниться, но не воле народа, а Соединённым Штатам», — отметил он.

Володин уверен, что со снятием законопроекта с рассмотрения в парламенте «Грузия лишилась шанса на суверенитет».

Он добавил, что Россия выступает за невмешательство во внутренние дела других государств.

«С Грузией у нас сложные отношения. На межпарламентском уровне их нет. Но, несмотря на это, хочется пожелать Грузии состояться как суверенное государство. Они наши соседи», — заявил Володин.