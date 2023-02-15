Грузия проиграла российской «Интер РАО» еще один арбитражный спор

Правительство Грузии проиграло российской государственной компании «Интер РАО» еще один арбитражный спор. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), входящий в группу организаций Всемирного банка, установил, что Грузия должна выплатить российскому инвестору 75.9 млн долларов.

Кроме того, сообщается, что Арбитражный трибунал в Стокгольме также принял решение в пользу «Интер РАО». О решении стокгольмского арбитража стало известно еще в конце 2021 года. В Минюсте Грузии тогда заявили, что компания «Интер РАО» требовала выплаты 200 млн долларов. 23 ноября 2021 года была установлена компенсация в объеме 80.5 млн долларов США. Российская сторона анонсировала пересмотр суммы компенсации. По уточненной информации, она составляет 112 млн долларов.

Грузинские СМИ пишут, что пока неизвестно, какое решение придется исполнить официальному Тбилиси.

Решение Международного центра по урегулированию инвестиционных споров власти Грузии пока не комментировали.

В 2017 году «Эхо Кавказа» рассказывало, что иск против Грузии был подан зарегистрированными в Нидерландах дочерними компаниями Интер РАО – Gardabani Holdings, владеющей двумя грузинскими ГЭС, «Храми-1» и «Храми-2», и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75 процентов электросетевой компании «Теласи», обслуживающей Тбилиси. Истцы требовали от властей Грузии компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари.

В российской компании отмечали, что ряд мер, принятых Грузией, начиная с 2014 года, оказывали неблагоприятное влияние на их инвестиции. В частности, речь шла о том, что Национальная регулирующая комиссия по энергетике в 2014 году приняла решение о создании методологии расчета тарифов на электроэнергию, в которую не вошли гарантии компенсации потерь из-за обесценения местной валюты за счет повышения тарифа на электроэнергию, отраженные в договорах купли-продажи грузинских активов и меморандуме о сотрудничестве, подписанном в 2013 году. Компания в 2016 году обращалась к властям Грузии с заявлением об изменении тарифов, но получила отказ.

Ранее грузинский бизнесмен Хвича Макацария заявил, что хочет выкупить компанию «Теласи» у «Интер РАО». Бизнес-группе Макацария (CBS Group) с 2020 года принадлежит 25% акций «Теласи». Остальная доля находится в собственности «Интер РАО».