Инала Ардзинба обвинили в «уничтожении работы» посольства в Москве

Бывшая сотрудница посольства самопровозглашенной республики Абхазия в Москве Татьяна Гулия заявила о «планомерном уничтожении работы» дипведомства.

Гулия рассказала, что работала в абхазском постпредстве с августа 1992 года, а затем в посольстве – в должности советника-посланника. Её уволили приказом главы абхазского МИДа Инала Ардзинба.

Гулия говорит, что проблемы в посольстве начались после освобождения от должности президентом Асланом Бжания посла Игоря Ахба.

«После этого началось планомерное уничтожение работы посольства. Отсутствие финансирования, беспорядочные назначения людей, зачастую не соответствующих должностям – результат работы министерства, которое возглавляет человек, уволенный в свое время из российских структур. А это может серьезно отразиться на имидже Абхазии», – пишет Гулия.

Позже она опубликовала приказ, подписанный Иналом Ардзинба, в котором указано, что увольнение основано на «решении аттестационной комиссии».

«Данный приказ подписал человек, который не был аттестован ни в одной российской структуре. Так называемая «экспертная комиссия» в составе Одиссея Бигвава, Владимира Ачба, срочно покинувшего Москву осенью прошлого года, Владимира Хашиг и Ларисы Мерцхулава, якобы решала вопросы соответствия должностям. Критерии подхода названы не были. 24 января, за два дня до подписания приказа (как выяснилось позже), был странный телефонный звонок – Владимир Ачба (руководитель Аппарата абхазского МИДа – ред.), со ссылкой на решение президента Бжания и министра Ардзинба, сказал, чтобы я написала заявление об уходе с работы. Я была удивлена. На мои вопросы ответа не последовало», – рассказывает Гулия.

По её словам, приказ об увольнении ей недавно вручил новый посол Алхас Квициния, «променявший репутацию оппозиционера на теплое место».

Как пишет агентство «Аиашара», в абхазском МИДе заявили, что не комментируют кадровые решения.