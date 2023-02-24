Визит Аслана Бжания в Беларусь, проект закона о запугивании граждан – эти темы стали главными на этой неделе.

Президент Бжания, который 14 февраля отбыл из Абхазии в Россию с официальным визитом, неожиданно оказался в Минске, где встретился с Лукашенко. Уж не знаю, как согласовывали подачу информации пресс-службы Лукашенко и Бжания, но на выходе получилось, что ездил Бжания в Беларусь выслушать наставления Лукашенко в вопросах, связанных с примирением Абхазии и Грузии, договориться об открытии торгового дома, поставках абхазского вина и обучении в белорусских вузах. Цели очень важные, но вряд ли соответствуют встрече на высшем уровне – порешать эти вопросы могли бы и ТПП, и министр просвещения Абхазии. Что касается предложений Лукашенко по склеиванию Минска, Тбилиси и «Сухуми», то выглядели они достаточно сумбурно, впрочем, как и невнятный ответ Бжания – о том, что в Тбилиси услышат призывы Лукашенко. Не знаю, что услышали в Тбилиси, а в Абхазии их просто не поняли.

Визит президента Бжания в Беларусь раскритиковали в Абхазии, а вот минские СМИ просто проигнорировали его. Информация появилась лишь на сайте президента Лукашенко, и ее подача отличалась от той, что была во время визита Лукашенко в Абхазии несколько месяцев назад – на сей раз оказалось, что Лукашенко встретился с президентом Республики Абхазия, а не с частным лицом Асланом Бжания, имя которого он, кстати, перепутал при встрече.

Похоже, что только МИД оценил данную встречу по достоинству: в официальной информации внешнеполитического ведомства говорится, что «переговоры лидеров Республики Абхазия и Республики Беларусь прошли на очень высоком уровне». Наверное, такие встречи действительно важны, даже когда от них нет никакого видимого результата, но степень недоверия общественности к руководству страны достигла такого уровня, что даже если случится невероятное и Лукашенко заявит о признании суверенитета Абхазии, то никакого эффекта это уже не произведет. Потому как «дорога ложка к обеду», и давно прошли те времена, когда это признание могло послужить делу деизоляции Абхазии.

Судя по официальной информации, пребывание Бжания в Москве также не было насыщено событиями – все ограничилось одной встречей в Совбезе с Нургалиевым. Поэтому есть смысл вернуться к событиям, происходившим в это время в Абхазии.

Заседание сессии парламента отмечено двумя знаковыми событиями – депутаты не смогли выбрать главу Контрольной палаты, так как ни одна из кандидатур, представленных депутатскими группами (одна пробжаниевская, другая проанквабовская), не набрала достаточного количества голосов. У депутатов есть еще время избрать главу КП – нынешний может председательствовать еще три недели.

Не менее странно выглядело обсуждение поправок в закон об СГБ, представленных администрацией президента. Речь идет о расширении полномочий Службы Госбезопасности, которые планировали наделить правом осуществлять предупредительные меры. Представитель президента в парламенте (он же министр юстиции) Анри Барциц считает, что это поможет чекистам бороться с терроризмом, а депутаты парламента увидели в этом расширении прав СГБ попытки ограничить права и свободы граждан, теперь и на законодательном уровне. «Наказуемы будут не только слова, но и мысли», – отметил один из депутатов. Он же назвал поправки законом Северной Кореи. Депутаты согласились с тем, что такие полномочия для СГБ направлены на запугивание граждан, и недвусмысленно дали понять, что эти поправки обернутся бумерангом для тех, кто сегодня лоббирует их. Именно этот фактор, скорее всего, и стал причиной почти единодушного решения: 25 депутатов против, один – за. Те, кто совсем не мог перечить президенту, по устоявшейся практике вышли покурить на момент голосования.

Не могу не сказать и о реакции общественности на попытку президента наделить своих бывших коллег дополнительными полномочиями. Взрыв восторга у пользователей социальной сети вызвала фраза из пояснительной записки к проекту поправок – «предупредительные меры, осуществляемые на ранних стадиях формирования преступной личности, позволяют вернуть его к нормальной жизни в обществе». Думаю, комментарии здесь излишни.

Между тем на этой неделе стало известно, что Конституционный суд отказал членам Комиссии по конституционной реформе при президенте в предоставлении копий документов, направленных Бжания в КС для получения заключения по поправкам к Конституции. Конституционный суд сообщает, что закон не обязывает их предоставлять информацию, не связанную с деятельностью судов. Напомню, что Бжания проигнорировал наработки Комиссии по конституционной реформе и направил на рассмотрение в КС собственные поправки к Конституции. По мнению членов комиссии, президентские поправки вступают в противоречие с принципом независимости ветвей власти.

МИД Абхазии на этой неделе подтвердил готовность абхазской стороны продолжить Женевские дискуссии о безопасности и стабильности в Закавказье. Определяется дата проведения дискуссий. Напомним, что ранее министр иностранных дел Инал Ардзинба отказал сопредседателям в праве на въезд в Абхазию для обсуждения вопросов, связанных с переносом дискуссий.

Уполномоченный по правам человека обратилась к правительству с требованием принять безотлагательные меры по устранению технических проблем и возобновлению выдачи документов вида на жительство для жителей Галского района. В своем послании к правительству Асида Шакрыл отмечает, что у людей возникли проблемы с передвижением, так как им не выдают документы, удостоверяющие личность (паспорт, вид на жительство), ссылаясь на испорченный принтер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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