В Украине погибли бойцы батальона «Алания» Вепхия Голошвили и Алан Кулумбеков

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье принял в правительстве прибывшего в Армению с официальным визитом президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха Ас-Сиси.

Как сообщает пресс-служба армянского премьера, сначала состоялась беседа двух лидеров, после чего переговоры продолжились в расширенном составе.

В начале беседы премьер-министр Пашинян отметил, что Ас-Сиси является первым главой Арабской Республики Египет, посетившим Республику Армения, подчеркнув, что для него большая честь принимать египетского лидера в Ереване.

«Наше правительство и народ очень тепло относятся как к народу Арабской Республики Египет, так и к Вам. Надеюсь, что в результате Вашего визита экономические отношения станут более активными и получат новый импульс. Многоуважаемый господин президент, еще раз приветствую Вас в столице Республики Армения. Добро пожаловать!» - заявил Пашинян.

В свою очередь президент Египта поблагодарил Пашиняна за приглашение посетить Армению, а также теплый прием и гостеприимство в стране.

«Хочу также поблагодарить за динамичное развитие, которое обеспечивается в укреплении отношений между двумя странами. На уровне руководства двух стран существует взаимное доверие, необходимо констатировать, что такое же доверие существует и между народами двух стран. Это позволяет обеспечить еще более перспективное развитие двусторонних отношений. Это в равной степени относится ко всем сферам - будь то экономическая или культурная. Существует множество возможностей для укрепления и развития многополярных и многоотраслевых отношений. Я имею в виду и экономику, и взаимные инвестиции, и высокие технологии, и туризм, и коммуникации, и электроэнергетику», - заявил египетский лидер.

По данным Радио Азатутюн, в ходе встречи в расширенном составе премьер-министр Пашинян отметил, что состоялась важная беседа с президентом Египта и обсуждено множество вопросов двусторонней и региональной повестки дня.

«Египет является для нас надежным партнером на международной арене, и позвольте мне выразить уверенность в том, что наше доверие еще больше укрепится по результатам Вашего исторического визита. Теплота наших отношений, думаю, также отражает наши особые отношения в контексте отношений между Арменией и арабским миром. Египет также является для нас надежным партнером в отношениях и диалоге с исламским миром.

Эти наши отношения, эта теплота также отражает наше отношение, наше уважение к исламскому миру и цивилизации. Важным практическим результатом является также договоренность, согласно которой мы поручим нашим министрам провести в 2023 году очередное заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству. Относительно тех возможностей развития экономического сотрудничества, на которые Вы указали, я сказал, что мы с благодарностью принимаем их и обязательно сделаем все для реализации этой повестки», - сказал, в частности, премьер-министр Армении.

Абдель Фаттах Ас-Сиси отметил, что дружественная атмосфера и теплота, которые он ощутил во время личной беседы с премьер-министром Республики Армения, говорят только о том, насколько большое взаимное доверие и уважение существует между двумя странами.

Подчеркнув важность налаженного между Арменией и Египтом эффективного сотрудничества в рамках международных организаций, премьер-министр Армении высоко оценил поддержку Египтом Армении, особенно в тех организациях, членом которых Армения не является. Армянская сторона подтвердила поддержку Арменией Египта в продолжающихся переговорах по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом, которое предоставит широкие возможности для развития двустороннего торгового оборота.

Высоко оценив сложившиеся за последние тридцать лет крепкие межгосударственные связи, собеседники подчеркнули важность дальнейшего углубления взаимодействия в различных отраслях экономики, туризма, образования, науки и культуры.