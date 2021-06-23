Отец Зазы Гахеладзе по просьбе Патриарха не перейдет через де-факто границу

Отец находящегося в цхинвальской тюрьме гражданина Грузии Зазы Гахеладзе – Михаил Гахеладзе решил пока не переходить через де-факто границу с Южной Осетией. Ранее он заявлял, что хочет быть задержан российскими военными, чтобы оказаться рядом с сыном.

Как пояснил Михаил Гахеладзе, он изменил решение по просьбе Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго. Отец Зазы Гахеладзе при этом говорит, что перейдёт на территорию, контролируемую югоосетинскими властями и российскими военными через месяц – если переговоры по освобождению его сына завершатся безрезультатно.

Отметим, что сегодня Зазе Гахеладзе исполнилось 34 года. Его родственники, гражданские активисты и оппозиционные политики планируют провести акцию протеста с требованием освободить задержанного.

Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне заявили, что запланированная акция – «провокационная инициатива», которая наносит ущерб переговорному процессу.

Ранее также стало известно, что грузинский патриарх обратится с просьбой об освобождении Зазы Гахеладзе к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.