Полицейская история в «Зеленой школе». Этапы одной трагедии

ПРАГА---Трагедию, случившуюся в тбилисской «Зеленой школе», мы обсудим за Некруглым столом с нашим коллегой Давидом Пайчадзе, который сам преподает в школе, и руководителем Центра просвещения и мониторинга прав человека Тамтой Микеладзе. Где корни трагедии – в школе, в полиции, или где-то еще? Давид Пайчадзе полагает, что это, прежде всего, полицейская история.

Давид Пайчадзе: Потому что когда человек или институт, у которого возникает проблема, обращается в полицию, то он выказывает свое доверие к ней. И не ожидает такого трагического исхода. Полиция тебе нужна, чтобы она выяснила что-нибудь точно, выяснила проблему, перед которой ты бессилен или не можешь до конца ее выяснить. Так что тут, прежде всего, проблема в полиции, а не в системе образования и самой школе.

Вадим Дубнов: А почему школа сама не могла решить эту проблему?

В любом случае, мы не знаем, как себя вела полиция, но она повела себя недолжным образом

Давид Пайчадзе: Это один из важных вопросов. На все сто процентов невозможно утверждать, что произошло точно, т.е. что сделала школа до того, как она позвонила и обратилась к полиции. Мы точно не знаем, выяснила ли школа, кто это совершил, и потом позвала полицию, или она позвала полицию, чтобы выяснить, кто совершил этот поступок. В любом случае, мы не знаем, как себя вела полиция, но она повела себя недолжным образом. Я думаю, что если школа разобралась в этом, установила личность того, кто совершил этот поступок, она могла сама определиться в этом вопросе, сама поговорить с этим ребенком, выяснить все, что там было, и уладить этот конфликт. А, может, школа опасалась дальнейших рисков, поэтому позвала полицию? Пока я не знаю точного ответа. В школе тоже довольно-таки травмированы и говорят очень осторожно.

Вадим Дубнов: Давид, вот это, мне кажется, принципиальный момент, потому что какое-то звено как будто бы пропущено: почему школа ведет себя не как школа, а как какое-то взрослое учреждение, причем, может быть, даже карательное? Ведь так же раньше не было?

Давид Пайчадзе: Когда раньше? Я сам учился в советской школе, и часто помню там милицию, которая вела воспитательную работу, мягко говоря. Да, раньше было хуже. А что касается 90-х годов, то полиция тогда была слаба, и школу очень часто держали в руках те подростки, которые пользовались силой, потенциальный криминал и т.д. Так что когда вы спрашиваете, какое звено упущено, что вы имеете в виду?

Вадим Дубнов: Есть мальчик, у которого только что умер отец, который и так травмирован, его отчисляют из «Зеленой школы», переводят в другую школу, что опять травма, а дальше он совершает какую-то большую детскую глупость, но ведь не смертельную. Почему здесь не появляется обязательный школьный психолого-педагогический механизм? 15 лет человеку…

Давид Пайчадзе: Это не только обязательный школьный элемент – это обязательство перед законом. Психолог должен присутствовать при ведении допроса, а полиция тоже обязана обеспечить присутствие психолога. Я вот не знаю, был ли психолог там или нет. Если не был, то это вина и школы, и полиции.

Вадим Дубнов: Этот психолого-педагогический момент был упущен до того, как была вызвана полиция. Удивляет автоматизм, с которым была вызвана полиция.

Если говорить честно, то чисто юридически, школа ничего противозаконного не сделала, вызвав полицию

Давид Пайчадзе: Вадим, я могу только предположить: школа, может быть, опасалась каких-то дальнейших рисков, и она хотела точно выяснить, с какого рода поступком она имеет дело – это такой, мальчишеский протест, или что-то больше. Может быть, только из-за этого она вызвала полицию. Вести расследование – не дело школы, если школа считает, что надо вести расследование. Если говорить честно, то чисто юридически, школа ничего противозаконного не сделала, вызвав полицию.

Вадим Дубнов: Как устроены вообще нравы в школе? Может быть, действительно, в школе сейчас воцарились такие законы, что никаких педагогов не хватает и действительно нужно с этим бороться какими-то карательными полицейскими методами – взять хотя историю с убийством в драке несколько лет назад в одной из тбилисских школ. Был сюжет с якобы запугиванием одноклассников, с девочкой, которая тоже вскрыла себе вены, потому что тоже оказалась перед риском булинга со стороны одноклассников? Почему такая жесткая обстановка, или мы думаем, что она жесткая, и на самом деле мы себе плохо ее представляем?

От полиции ждут другого, а не того, что она доведет ребенка до самоубийства. Так что перевести стрелки не удастся, хотя в Грузии пытаются это сделать, и основной нажим сделать на школу

Давид Пайчадзе: Говорить обобщенно о школах очень трудно. Мы сейчас, в этом конкретном случае, имеем дело с частной школой, и дирекция частной школы, наверное, чувствует себя ответственной перед родителями остальных. Может, этим и вызвана одна из причин, по которой вызвали полицию. В любой школе бывают проблемы, но школа, я считаю, пока у нее есть ресурс, должна сама справляться с этой проблемой. Дети не всегда себя ведут комфортно для других, бывают трудные дети, трудные поступки, и в школе должен быть аккумулирован такой опыт, который, в первую очередь, справился бы с этой проблемой. Но я думаю, что дело не в устройстве школы, а просто в решении администрации этой конкретной школы. Сейчас все спрашивают: как так, они ведь знали, какая у нас полиция и т.д. Я понимаю, это звучит глупо, но какая школа, какой директор, какая администрация позвала бы полицию, если бы заранее знала, что произойдет то, что произошло? От полиции ждут другого, а не того, что она доведет ребенка до самоубийства. Так что перевести стрелки не удастся, хотя в Грузии пытаются это сделать, и основной нажим сделать на школу. Нет, не на школу надо делать нажим, а на полицию.

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Тамта Микеладзе считает, что не стоит рассматривать эту историю отдельно – как школьную или полицейскую. Это системная беда.

Тамта Микеладзе: Я думаю, что то, что произошло, на самом деле системная проблема, и тут мы должны увидеть проблемы и в правозащитных органах, и в полиции, и в системе образования и, конечно, в системе социальной безопасности. К сожалению, в Грузии идея репрессивного государства, о том, что государство не имеет никакой другойсоциальной ответственности, кроме полицейской, т.е. обеспечения безопасности и порядка не только в государственных организациях и учреждениях, но и в оппозиции и других акторах – эта идея репрессивной государственности явнодоминирует. Мы видим, что в течение нескольких лет идут реформы, идет мобилизация ресурсов правоохранительных органов, но, например, реформа образовательной системы и социальной безопасности не идет. И мы видим, как непропорционально распределены ресурсы эти в учреждениях и системах. На самом деле, для меня этот случай, эта трагедия показывает, что, с одной стороны, в полиции есть огромные проблемы. Очень распространена в полиции практика нечеловеческого обращения, но, конечно, в этом случае мы должны увидеть ответственность школы и социальных служб тоже. Потому что мы понимаем, что самоубийство – это очень контекстный вопрос, тут не бывает только одного решения или одной причины.

Вадим Дубнов: Я боюсь показаться ретроградом, но я, скажем, учился в советской школе, – и школа пыталась – может быть, неуклюже, но сама разобраться в том, что происходило. Было очень много плохого, но по крайней мере, к милиции или силовым структурам школа обращалась в последнюю очередь. Почему так быстро и так легко школа обратилась в полицию?

Тамта Микеладзе: Я меня тоже это главная претензия к школе. Они знали очень проблематичные контексты его истории, то, что умер отец мальчика, из-за социальных проблем семья из этой частной школы перевела его в публичную школу, т.е. они понимали тот стресс…

Вадим Дубнов: Тем более…

Конечно, проблема в том, что в основном в школах нет эффективной психологической службы, и очень часты в школах проблемы насилия, булинга и т.п. В эту коммуникацию в полиции также не был включен психолог

Тамта Микеладзе: Да, и тем более они прямо обратились в полицию. Знаете, когда я сказала, что у нас, особенно после революции, доминирует эта идея, что важна полиция, важна безопасность, порядок и это понимание репрессивной государственности доминирует, и как будто надо прямо позвать полицию… Потому что роль, ответственность и значение других служб, как социальной безопасности и т.п., например, психологические ресурсы, не воспринимаются так важно. Я думаю, что эта доминирующая концепция понимания государственности является самой главной проблемой в этом случае. Например, школа говорит, что для нее была важна безопасность других детей, говорит о важности защиты частной собственности. Не сама идея человека, его безопасность и поддержки, а идея порядка. Я думаю, что эта неолиберальная концепция государственности – одна из самых главных проблем, когда мы обсуждаем этот вопрос. Но, конечно, проблема в том, что в основном в школах нет эффективной психологической службы, и очень часты в школах проблемы насилия, булинга и т.п. Но школьные службы психологической помощи адекватно не реагируют на такие случаи, и мы даже видим, что в эту коммуникацию в полиции также не был включен психолог, и только мама находилась, и как говорят адвокаты, несколько раз полицейские оставались одни с несовершеннолетним. Конечно, это тоже является очень большой проблемой, потому что перед полицией несовершеннолетний человек не должен оставаться один.

Вадим Дубнов: Здесь как раз, мне кажется, еще более или менее просто – это просто нарушение закона. Но что делать там, где вроде бы все законно, вроде бы никаких нарушений нет, а вот трагедия происходит? Как должна, по-вашему, выглядеть реформа, что нужно делать в этой ситуации, когда, в общем, и у тех, кто говорит о порядке, тоже есть своя логика?

Власть, вместо того, чтобы работать над усилением социальных и психологических служб, усиливает присутствие полиции в школах

Тамта Микеладзе: Я думаю, что в первую очередь мы должны адекватно понимать структурные основания преступления, насилия и каких-то правонарушений несовершеннолетними или другими людьми, и если мы будем понимать корни преступления – не просто чье-то зло, а то, что есть причины, и мы должны работать над этими причинами, а не только над результатами того, что случилось. Я думаю, очень важно, чтобы наше понимание политики борьбы с преступлением было трансформативным, а не репрессивным. Это значит, что мы должны изменять и трансформировать те социально-экономические, культурные, политические и другие структурные основы, которые способствуют совершению преступления или насилия. Кроме того, очень важно, чтобы правозащитные органы и другие социальные институции, как органы образования и службы социальной безопасности, координировались и эффективно вместе работали. После случая с (Давидом) Саралидзе влияние и присутствие полиции в школах очень возросло. Власть, вместо того, чтобы работать над усилением социальных и психологических служб, они как бы усиливают присутствие полиции в школах, и это очень большая проблема, на самом деле.