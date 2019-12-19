Научите учителя

После гибели 15-летнего Луки Сирадзе правительство заявило о необходимости предупреждения подобных трагедий и принятия соответствующих мер. О готовности меняться заявили сегодня и в Минобразования.

После признания проблем в системе правосудия в отношении подростков премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о необходимости комплексного подхода к этой теме. Среди министерств, которым сегодня глава правительства дал поручения в этом направлении, и Минобразования. «Это ведомство должно позаботиться о постоянном повышении квалификации всех государственных служащих, которые имеют дело с подростками», – сказал Гахария. Не заставил ждать себя с ответом министр образования Грузии Михаил Чхенкели, на сегодняшней пресс-конференции он заявил:

«Для обеспечения безопасности в школах начаты соответствующие мероприятия. В частности – переподготовка школьных приставов. Сейчас очень важно, чтобы этот процесс начался и в частных школах, а со стороны Министерства образования должно усилиться содействие внедрению этого процесса».

Каждая новая дискуссия на такие темы начинается с разговоров об усилении контроля, говорит эксперт по вопросам образования Института гражданского развития Тамар Мосиашвили. Вопрос усиления института школьных приставов поднимался и после «кровавых разборок на улице Хорава», говорит она, однако, как показывает практика, подобный контроль ничего не меняет. Неправильным эксперт считает и обращение в полицию в случае небольших инцидентов, это наносит серьезный ущерб школьному климату и детям, утверждает эксперт:

«Большая проблема заключается в том, что все происходит централизованно. Наши школы – просто исполнители общих инструкций, установленных Министерством образования. Я не вижу, чтобы государство усиливало службы помощи школьникам. Школы должны стать более независимыми, а наши учебные заведения всегда ожидают инструкций из министерства. Стоит ли привлекать полицию в случае мелкого проступка? Не лучше, если инцидент ограничится стенами школы? Должны работать такие программы, чтобы конфликт решался с учениками, родителями, их одноклассниками».

Наказанием же за проступки могут стать дополнительные внеклассные задания или общественно полезные работы для школьников, говорит Тамар Мосиашвили, и подобные методы эффективно работают во многих странах мира. И Министерство образования должно дать возможность школам самим выбирать и применять подобные «гуманные» наказания, считает эксперт.

Ну а поддержка учащихся – это в первую очередь психологическая помощь подросткам. Сегодня не хватает таких специалистов, говорит психолог Хатуна Музашвили, но проблема не только в этом:

«Психологическая поддержка в школах нуждается в менеджменте. Сегодня в школах есть психологи, однако, как бы они ни были компетентны, если необходимую переподготовку не прошли педагоги, невозможно будет справиться с проблемами сотен детей. Поэтому учителя должны пройти хотя бы минимальную, элементарную подготовку. Когда педагог кричит и ведет себя грубо с учениками – это означает, что у него нет другого «инструмента», он не знает, как иначе общаться с детьми, из-за чего страдают дети».

Впрочем, и квалификация самих школьных психологов оставляет желать лучшего, утверждает эксперт по вопросам образования Натела Сахокия. Однако, несмотря на неоднократные указания специалистов, власти не уделяют должного внимания этой теме.

По мнению психолога Константина Позова, зарплаты у них очень низкие, из-за чего высокопрофессиональные специалисты отказываются от этой работы. Как правило, на эту должность приглашают молодых выпускников вузов, которые соглашаются лишь ради того, чтобы повысить свою квалификацию.