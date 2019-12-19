Новое дело Марианны Чолоян

Следователю Марианне Чолоян сегодня официально предъявили обвинение в принуждении к даче показаний. Следствие полагает, что в ходе опроса 15-летнего Луки Сирадзе Марианна Чолоян оказала на него давление.

Следователь все еще остается в больнице, куда 17 декабря, в день кончины подростка, ее прямо из следственного органа забрала скорая. Персоналу клиники запретили разглашать информацию относительно ее здоровья. По словам одного из адвокатов Марианны Чолоян – Гаги Мосиашвили, диагноз их подзащитной им до сих пор не известен.

«Непосредственно с врачом мы не смогли увидеться. Представители государственного обвинения присутствовали на месте. Факт, что, ввиду состояния здоровья, этот человек (Чолоян) не смог даже поставить подпись. После того как следственный орган предъявил обвинения, она жестами дала нам понять, что не признает себя виновной».

Следствие по делу Луки Сирадзе ведется по двум статьям – доведение до самоубийства и принуждение к даче показаний. Марианне Чолоян сегодня предъявили обвинения в последнем. Это статья 335 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, запрет занимать должность или продолжать деятельность на срок до 5 лет.

«Она требовала от объявленного лица (Луки Сирадзе) признаться в совершении преступления. После того как Л.С. отказался, следователь М.Ч. продолжила опрос и фактически устроила очную ставку свидетелям. В этих условиях подростки подверглись психологическому стрессу. Следователь не руководствовалась принципами кодекса правосудия несовершеннолетних», – сказала следователь Тамар Хетагури.

Между тем, по информации Ассоциации молодых юристов, Марианна Чолоян фигурировала в деле Николоза Гогуадзе, задержанного в 2011 году в ходе т.н. кинцвисской спецоперации. Гогуадзе обвинял Чолоян в принуждении к даче показаний. По его словам, она опрашивала его в качестве свидетеля и в ходе этого опроса прибегала к «услугам» двух одетых в гражданскую одежду мужчин, которые избивали его, чтобы выбить из него признание. Спустя годы, 27 июня 2019 года, то, что Гогуадзе стал жертвой несоответствующего обращения со стороны правоохранителей, признал Европейский суд по правам человека. Никто из тех правоохранителей, кто фигурировал в этом деле, в Грузии к ответу призван не был. В том числе и Марианна Чолоян, которая продолжала заниматься расследованием дел, среди прочего, касающихся несовершеннолетних.

На сегодняшний день в Грузии нет правоохранителей, которые бы занимались исключительно делами детей и подростков. Согласно кодексу о правосудии в отношении несовершеннолетних, который действует с 2015 года, все правоохранители, кто по долгу службы соприкасается с подростками, должны пройти специальные тренинги, переподготовку. Такой тренинг, вероятно, прошла и Марианна Чолоян.

Главная проблема всей этой истории заключается в том, что, несмотря на определенные подвижки и громкие заявления, реальной политической воли для проведения действенных реформ на деле не было никогда, говорит представительница Партнерства за права человека Анна Абашидзе.

«Огромные деньги были потрачены на различные мероприятия. Я специально говорю «мероприятия», потому что они не были реформами. Глубокого, существенного преобразования не было. Его началом должно было стать принятие кодекса правосудия для несовершеннолетних, но продолжение не последовало. Да, были тренинги, была проведена переподготовка, но это никакого значения не имеет, если положение детей не изменилось. Давайте признаем, что система, в которую попал этот ребенок и продолжают попадать дети каждый день, – не изменилась, несмотря на то, что были проведены определенные активности и потрачено много денег. Следует подумать о том, почему так вышло, и исправить это».

Трагедия 15-летнего Луки Сирадзе, говорит правозащитница, – не частная история. За конкретными нарушениями и преступлениями, которые, возможно, имели место в этом деле, скрываются изъяны всей системы. Теперь, считает она, важно идентифицировать каждый из них и провести реальные изменения, сфокусировавшись на интересах детей. А для этого нужно в первую очередь одно: реальная политическая воля, говорит Абашидзе.