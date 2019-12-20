Как судили Важу Гаприндашвили?

Грузинский врач Важа Гаприндашвили осужден на 1 год и 9 месяцев тюремного заключения. Такое решение сегодня принял Ленингорский районный суд, признав его виновным в незаконном пересечении государственной границы Южной Осетии. Судья вынесла максимально суровое наказание.

Ленингорский районный суд под председательством судьи Фатимы Парастаевой приговорил грузинского врача Важу Гаприндашвили к 1 году и 9 месяцам заключения.

Югоосетинским журналистам позже заявили в пресс-службе суда:

«Приговором Ленингорского районного суда от 20 декабря Гаприндашвили признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК РФ – пересечение государственной границы Южной Осетии без действительных документов на право въезда в республику или выезда из нее. Ему назначено наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».

Срок задержания будет исчисляться с момента задержания Важи Гаприндашвили, то есть с 9 ноября. По имеющейся информации, грузинский врач не признал вину, а на досудебном разбирательстве отметил, что не пересекал границу с Южной Осетией, так как находится «на грузинской земле, временно оккупированной Россией».

Несмотря на обещание сделать процесс открытым, сегодня в зал суда вновь не пустили ни журналистов, ни представителей общественности.

Разбирательство, как и планировалось, началось в 10 утра. Важу Гаприндашвили провели в здание с черного входа. Процесс продолжался больше четырех часов. Во время долгого перерыва на улицу поочередно выходили прокурор – покурить, и адвокат Гаприндашвили – поговорить по телефону.

Крайне раздраженный адвокат Владимир Фидаров наотрез отказался отвечать на вопросы «Эха Кавказа». Гаприндашвили после объявления вердикта вывели через служебный вход, возможности увидеть его, даже издалека, не было.

После завершения судебного заседания адвокат Гаприндашвили подошел к мужчине, который все это время ждал на улице, у здания суда. Как выяснилось, им оказался чудом проехавший в республику из Грузии адвокат Бадри Манджавидзе, член коллегии адвокатов Грузии. Он уточнил, что приехал поддержать Важу Гаприндашвили «дистанционно», так как в зал суда его не пустили. Выяснилось, что Бадри Манджавидзе помимо грузинского имеет и российское гражданство. Благодаря этому, по его словам, он и попал в Южную Осетию. Мужчина вкратце пересказал «Эху Кавказа» содержание разговора с адвокатом: Владимир Фидаров пожаловался на то, что его подзащитный совсем его не слушается и не следует его рекомендациям, продолжает употреблять такие слова, как «оккупационные войска» и «оккупированные территории». По мнению югоосетинских юристов, с которыми побеседовало «Эхо Кавказа», именно отсутствие признаков раскаяния и стало причиной вынесения грузинскому доктору максимально сурового приговора.

Сам Манджавидзе заявил, что не опасался ехать в Цхинвал. Заверил, что здесь у него со вчерашнего дня проблем не возникало, доехал нормально. Правда, приехал на автобусе, так как таксисты не захотели с ним связываться. Как он выяснил, они с неохотой берут пассажиров, у которых могут возникнуть проблемы на границе, а в нем они сразу же распознали «проблемного пассажира»:

«Единственный таксист, который собирался сюда ехать, отказался везти меня. Сказал 50 на 50, что меня пропустят».

Манджавидзе рассказал, что был в дороге 9 часов. Сначала ехал из Тбилиси во Владикавказ, а потом из Владикавказа в Цхинвал. По его словам, на границе его задержали, допрашивали о целях визита и о том, куда и к кому он едет:

«Я сказал, что еду в гости к Георгию Бестауты. Они спросили, родственник ли он мне. Я сказал, что нет. Просто еду к нему. А его могила прямо вот за той церковью. Я ходил на кладбище, поставил свечки. У меня здесь нет ни знакомых, ни друзей – никого я не мог назвать, даже если бы хотел. Поэтому назвал имя этого гениального поэта – Георгия Бестауты».

Этот поэт известен Манджавидзе тем, что перевел на осетинский язык поэму «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. После этого, странный гость, чудом пробравшийся в республику, отправился в одну из местных гостиниц, а позже уехал во Владикавказ.

Никакого ажиотажа в связи с рассмотрением дела Важи Гаприндашвили в Цхинвале не наблюдалось. Как и неделю назад, югоосетинские госсми полностью проигнорировали громкий процесс.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия