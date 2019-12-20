Абхазская неделя: комиссия, суд и наркотики в конфетах

Новостной фон этой недели был настолько разнообразным, что сложно сказать, что именно было главной ее новостью. Тут и заседание Межправкомиссии, и суд по иску кандидата в президенты Алхаса Квициниа, и серия кадровых назначений муниципального и республиканского уровня и, может быть, новая полемика о старой идее продажи недвижимости иностранцам. Все темы в равной степени достойны внимания.

Однако заседанию Межправкомиссии СМИ Абхазии уделили особое внимание. Оно и понятно: от того, какие проекты станут приоритетными в следующие два года, зависит судьба энергетики, медицинского обслуживания, малого и среднего бизнеса, ситуация с занятостью населения.

Представители российского правительства прибыли в Сухум 18 декабря. На восемнадцатом по счету заседании Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству Абхазии и России председательствовали премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Речь шла об основных направлениях Инвестпрограммы на 2020-2022 годы. Представители Абхазии и России определили основные направления, по которым пойдет финансирование – строительство, реконструкция, капремонт объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры, кредитование малого и среднего бизнеса.

Еще один объект был внесен в Инвестпрограмму по инициативе Виталия Мутко. Бывший министр спорта России, накануне заседания посетивший университет, не смог не откликнутся на просьбу студентов о реконструкции спортивного комплекса АГУ. Мутко попросил абхазских коллег добавить этот объект в Инвестпрограмму, заметив, что у абхазских студентов, среди которых есть чемпионы по боксу, должна быть возможность заниматься спортом.

Общий объем финансирования составит 4 млрд 500 млн рублей. Теперь все зависит от расторопности абхазских партнеров, которые до 15 февраля должны направить в Минкавказа России проектно-сметную документацию.

Событием, заслуживающим внимания, стало судебное заседание в Верховном суде, на котором планировалось обсудить кассационную жалобу бывшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение Верховного суда от 20 сентября, признавшего законными и действительным решение ЦИК об итогах президентских выборов. Чтобы «поддержать судей», в Абхазию с кратковременным визитом прибыл депутат парламента Аслан Бжания, который проходит лечение в Москве. Однако присутствие политика на судебном заседании не оказало на его ход никакого влияния и, по ходатайству представителя ЦИК, суд отложен на следующий год. Заседание суда кассационной инстанции, на котором будет рассматриваться жалоба Алхаса Квициниа, состоится 9 января 2020 года.

Напомню, что окончательные итоги выборов президента Абхазии были объявлены 9 сентября. Согласно итоговым данным, во втором туре голосования победил Рауль Хаджимба. Это решение ЦИК и пытается опротестовать Алхас Квициниа.

О кадровых назначениях. 17 декабря президент Рауль Хаджимба подписал указ о назначении вице-премьером и министром экономики Адгура Ардзинба. Таким образом Адгур Ардзинба в дополнение к министерскому креслу получил должность вице-премьера.

Тем временем у двух глав Очамчырского района и города Пицунда возникло желание подать в отставку. Глава государства не стал им возражать и назначил главой Пицунды депутата Гагрского собрания Алхаса Шамба, а главой Очамчырского района – Геннадия Цвижба, который до этого назначения был заместителем главы администрации Гагрского района. Оба назначенца – ветераны грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Алхас Шамба награжден медалью «За отвагу», Геннадий Цвижба – кавалер ордена Леона.

Напомню, что данные назначения президента должны быть утверждены депутатами местных собраний. До этого Цвижба и Шамба будут выполнять свои обязанности в статусе «и.о.».

Генеральная прокуратура Абхазии сообщила на этой неделе, что установлена личность одного из подозреваемых в преступлении, совершенном 22 ноября на сухумской набережной. Сухумский суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля. Однако имя подозреваемого правоохранителями не оглашается. Как утверждают в прокуратуре – «в интересах следствия». Напомню, что ранее 9 декабря был объявлен в розыск подозреваемый Эрик Чкадуа.

На этой неделе Министерство просвещения обратилось с заявлением в органы правопорядка и Государственной безопасности. Из заявления, распространенного министерством, следует, что 18 декабря на мессенджеры жителей Абхазии стали приходить аудиосообщения о том, что в школах республики распространяются наркотические конфеты. Авторы заявления называют происходящее «хорошо спланированной акцией», цель которой – «распространение страха за детей» и дискредитация государственных органов, ответственных за безопасность учащихся. Поэтому они требуют от правоохранителей провести расследование и определить источник распространения ложной информации.

И еще одна новость, которая вызвала негативную реакцию в Грузии. С 15 по 17 декабря в Абхазии с визитом находилась делегация из Турции во главе с председателем партии «Ватан» («Родина») Догу Перинчеком, который определил цель визита как политическую и экономическую. По его словам, главная задача – убрать барьеры, препятствующие экономическим связям Турции и Абхазии. «Мы нацелены на свободное морское сообщение, чтобы в порт Абхазии приходили товарные и пассажирские корабли приходили напрямую из Турции», – говорит он и отмечает, что экономические связи ускорят признание Абхазии Турецкой Республикой.

Заместитель министра иностранных дел Грузии обвинил Россию в том, что она содействует процессу признания Абхазии и рассказал о мерах, которые принимает Грузия, чтобы признание не состоялось. «Мы работаем с этими странами, со всеми, чтобы предотвратить такие факты», – сказал грузинский чиновник на встрече руководителей диппредставительств и консульских учреждений Грузии за рубежом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия