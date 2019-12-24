Анатолий Бибилов: «Человек, который нарушает закон, должен отвечать»

МИД Южной Осетии, а за ним и президент Анатолий Бибилов выступили с официальными заявлениями по делу гражданина Грузии, доктора Важи Гаприндашвили, которого югоосетинский суд на прошлой неделе приговорил к одному году и девяти месяцам лишения свободы за нарушение государственной границы.

Это первые официальные заявления политического руководства республики по делу доктора Важи Гаприндашвили. До сих пор реакция Цхинвала ограничивалась ни к чему не обязывающими комментариями пресс-службы КГБ. Вчера в половине десятого вечера информагентство «Рес» опубликовало заявление югоосетинского МИДа. Такая поздняя публикация, скорее всего, говорит о том, что текст долго согласовывался.

Как говорится в заявлении, МИД не мог «не обратить внимания на развернувшуюся в грузинских и западных политических кругах истерию с требованием незамедлительного освобождения гражданина Грузии В. Гаприндашвили». В министерстве отметили, что «в любом правовом государстве за противоправные действия нарушители границы несут заслуженное наказание, и Республика Южная Осетия – не исключение».

А еще МИД выступил со своей версией произошедшего:

«Нельзя не заметить, что подобные провокации происходят аккурат накануне различных выборных кампаний. В случае с Гаприндашвили мы имеем дело с новым видом провокаций. Югоосетинские власти располагают достоверными сведениями о том, что грузинские спецслужбы занимаются поиском и подстрекательством т.н. идейных добровольцев гуманитарных профессий на подобные преступления за приличное вознаграждение. Вызывает сожаление, что известный тбилисский врач, отчетливо представляя себе последствия данного проекта, сознательно пошел на эту провокацию, удовлетворяя политические потребности определенной партии для усиления давления на внутренних оппонентов. Итог известен – только самые ленивые политики Грузии не воспользовались этой ситуацией, чтобы поправить свой политический рейтинг», – говорится в заявлении МИД.

Это первая и пока единственная версия того, зачем доктор Гаприндашвили перелез через колючую проволоку. До сих пор ни силовики Грузии, ни члены семьи или коллеги, ни сам доктор не привели сколько-нибудь правдоподобных причин, которые побудили Важу Гаприндашвили лезть через забор. Еще более загадочно его поведение в суде, когда он принялся грубить судье Фатиме Парастаевой, делать политические заявления, то есть осознанно усугублять свое положение. Очевидно, что это не логично для человека, который хочет домой, а не в тюрьму.

Оказалось, что МИД только разогревал публику. Сегодня в половине второго по Москве впервые по делу Гаприндашвили высказался президент Анатолий Бибилов. Он считает наказание доктору в виде одного года и девяти месяцев заключения адекватной мерой наказания:

«Я не могу сказать, что решение суда – оно такое жесткое или жестокое. Абсолютно нет. Человек, который нарушает закон, должен отвечать, причем если человек умышленно это делает, то безнаказанным это не должно оставаться. Гаприндашвили действительно (и он с этим соглашается) осознанно нарушил государственную границу. Единственно, можно сожалеть о том, что из этой ситуации делают политику».

Кроме того, президент Бибилов, по сути, связал дело Гаприндашвили и цнелисский пост в одну историю:

«На сегодняшний день абсолютно незаконно, попирая все нормы международного права, грузинская сторона выставила пост на территории Южной Осетии. На это, к сожалению, никто не обращает внимания. А из поступка человека, который умышленно пошел на преступление, делают политику».

Попытаемся расшифровать сигнал президента, хотя бы самое очевидное – то, что лежит на поверхности.

Первое – он заявил, что не поддастся давлению, Гаприндашвили будет сидеть. Никакого помилования не будет, во всяком случае, не в результате давления на него. Это такой ответ, в том числе, на публикации по поводу договоренностей грузинских политиков с их российскими партнерами и обещаниями последних поучаствовать в судьбе доктора. При этом, подчеркивает Бибилов, все по закону. Доктор – взрослый парень, он знал, на что идет. Можно поспорить с Бибиловым по поводу международного статуса границы, но то, что это линия, разделяющая стороны конфликта, на которой существует особый пропускной режим, – этот факт признается всеми сторонами, участвующими в переговорном процессе.

Сигнал второй. Президент, называет цену вопроса: уберите грузинский полицейский пост от Цнелиса, снимите напряженность на границе, и вы получите то, что хотите.

Как сказал один московский политолог на условиях анонимности: «Это жестоко по отношению к отдельно взятому человеку, но это очень мягко по отношению к тому набору средств, который может быть применен в ответ на Цнелисскую провокацию. В ответ на то, что соседи с юга уже полгода изматывают нервы югоосетинским властям, чтобы решить какие-то внутриполитические задачи: поправить рейтинг перед парламентскими выборами и т.п.».

Иными словами, как отметил эксперт, президент Бибилов сделал предложение – теперь мяч на стороне Тбилиси.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия