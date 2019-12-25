«Мечта» грузинского патриарха

Правительство и Церковь во главе с патриархом Илией Вторым продолжат управлять страной, пообещал сегодня лидер правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. Он, как и другие представители власти, сегодня лично поздравил предстоятеля Грузинской православной церкви с 42-й годовщиной его интронизации. Разумеется, официальные лица ни слова не проронили о церковном скандале, который разгорелся совсем недавно.

Православная церковь Грузии не отмечает Рождество 25 декабря. Тем не менее в этот день в храмах идет праздничная литургия – в честь патриарха Илии Второго. 25 декабря 1977 года в мцхетском соборе Светицховели он был возведен на престол Грузинской православной церкви.

Поздравить Илию Второго с 42-й годовщиной патриаршества сегодня во Мцхету приехали лидер правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, премьер-министр Георгий Гахария и спикер парламента Арчил Талаквадзе. Они сначала стояли, потом сидели у амвона во время праздничной службы, а потом поочередно взяли слово, чтобы отметить неоценимый вклад предстоятеля церкви для страны, напомнить обществу о том, что благодаря ему в грузинских храмах начали петь на грузинском, а страна, имевшая при советской власти около 30 храмов, теперь имеет более двух тысяч церквей и монастырей. И все это благодаря подвижничеству патриарха, именно так характеризовали деятельность Илии Второго представители власти.

Бидзина Иванишвили, стоя у амвона, также напомнил, что патриарх и церковь стали стержнем, на который опирался народ и страна все эти годы, так будет и в будущем:

«И сегодня, вы знаете, как сложна наша и бытовая, и духовная жизнь – и всему этому требуется организованное и осмысленное правление. Как государство, так и церковь свои функции выполняют очень осмысленно и налажено. Чтобы мы преодолели все вызовы и направили нашу страну к победе. Счастлива наша страна, что у нее такой духовный отец».

– Ваше превосходительство, батоно Бидзина, – начал ответную речь Илия Второй:

«Я благодарен господу и нашему народу, что мне дана была возможность исполнить это дело. Наш народ одарен Господом любовью, и мы должны сберечь эту любовь. Мы не должны на любовь ответить ненавистью. Будьте благословенны, я благодарен за вашу любовь».

Как и подобает лидеру христиан страны, патриарх простил всех, кто этот 42-й год его правления сделал самым скандальным и трудным. Причем фигурировали в этих скандалах как церковные лица, так и представители власти.

В конце октября архиепископ Грузинской православной церкви, владыка Иаков (Якобашвили) обвинил представителей власти в попытке организовать церковный переворот. С этим предполагаемым переворотом связывают так называемое цианидовое дело протоиерея Георгия Мамаладзе. Он был арестован в феврале 2017 года, и тогда власти недвусмысленно указывали, что Мамаладзе якобы пытался отравить патриарха Илию Второго. Однако позже суд признал Мамаладзе виновным в попытке отравления секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили.

Два года протоиерей Мамаладзе настаивает на своей невиновности, а совсем недавно пригрозил, что обнародует письмо, в котором изобличит все интриги в ГПЦ. Тем не менее Священный синод не считал необходимым подавать прошение о помиловании на имя президента. Пока за угрозами протоиерея не последовала серия скандальных заявлений теперь уже бывшего митрополита Чкондидского Петре (Цаава). Прошение подали, но после, 31 октября, Синод лишил Петре сана первосвященника и звания митрополита Чкондидского. В ответ он обвинил патриарха Грузии в «одержимости грехом педерастии и гомосексуализма».

Церковные страсти перекинулись в политику. За скандалом стоит «Нацдвижение», убеждали представители правящей «Грузинской мечты». Оппоненты власти утверждали ровно обратное, прослеживая российский след в последних событиях и указывая на попытки лидера правящей партии Иванишвили разрушить Грузинскую православную церковь. Тем временем представители грузинского духовенства поочередно утверждали или опровергали наличие сексуальных домогательств в ГПЦ.

Несмотря на праздничную литургию, журналисты все-таки попытались сегодня развить тему скандала. На вопрос о помиловании Мамаладзе ответил Григол (Кация), ставший митрополитом Чкондидским:

«Мы обратились с просьбой к президенту, теперь это уже прерогатива президента. Надеюсь, что Новый год мы должны встречать в храмах, монастырях, семьях, а не в больницах, реанимациях, тюрьмах и судах», – как-то нескладно говорил митрополит, но с широкой улыбкой.

Президент Саломе Зурабишвили пока не спешит миловать Георгия Мамаладзе.

Сегодняшняя демонстрация единства власти и церкви стала для правозащитника из НПО «Центр обучения и мониторинга прав человека» Тамты Микеладзе доказательством того, что представители власти и Церкви заключили очередную сделку:

«Сегодня это устраивает обе стороны. Для патриархии критически важно, чтобы общественные обсуждения церковного кризиса не продолжилось. А «Грузинская мечта», у которой отток интеллектуального ресурса и ее легитимация стала очень хрупкой на фоне проблемных решений, – в этих условиях правящей силе особо важна поддержка такого влиятельного института, как церковь. Поэтому сегодня у них общие интересы».

Эти интересы, по словам Тамты Микеладзе, заключаются в сохранении власти и финансовых ресурсов. При этом сближение власти и церкви могут иметь серьезные последствия для политической и общественной жизни страны. Тамта Микеладзе с сожалением указывает на тот факт, что представители власти 25 декабря были рядом с патриархом Илией Вторым, и ни один из них не появился на праздничной литургии в католической или же лютеранской церкви.

Эту мысль развивает и Бека Миндиашвили, теолог, профессор Университета Ильи, говоря о консерватизме Грузинской церкви:

«Самый тяжелый результат, который можно связать с деятельностью патриарха, – это его противостояние с прозападным курсом Грузии, критика демократических, либеральных ценностей и прав человека. Порой это принимало характер прямых нападок. А также смена вектора грузинского гражданского национализма. Патриарх смог создать какой-то суррогат того прежнего национализма, который всегда был больше прозападным и антироссийским. Теперь это связано с антизападными и пророссийскими ценностями. Для меня это самый тяжелый идеологический результат деятельности патриарха, которая очень негативно отразилось на жизни нашего общества».

Несмотря на скандалы, согласно последним опросам IRI, Илия Второй остается самым уважаемым деятелем, а ГПЦ – влиятельным институтом в Грузии. В то же время политический кризис сильно ослабил «Грузинскую мечту».

Вопрос в том, попытается ли церковь нарастить политическое влияние, или же все обойдется финансовыми льготами, подарками и передачей земель со стороны власти? Миндиашвили напоминает, что Церковь не раз открыто выступала против инициатив, которые лоббировал сам Бидзина Иванишвили – как это было, например, с планами по культивации марихуаны. Кроме того, в СМИ была опубликована информация со ссылкой Петре Цаава о том, что патриарх хотел создать отдельную «тройку» политического правления, в которую вошли бы он сам, президент и спикер парламента Грузии. По версии опального церковника, именно после этого Бидзина Иванишвили и решил затеять закулисную интригу с целью сменить патриарха.

Впрочем, у лидера «Грузинской мечты» наверняка есть свои ресурсы для воздействия на церковь. Как полагает Бека Миндиашвили, текущее зависимое положение от церкви сохранится лишь до парламентских выборов.