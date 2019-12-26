«Гаприндашвили бросил вызов, и его приняли!»

– Вы следите за делом Важи Гаприндашвили?

Эльза: Особо за этой ситуацией я не слежу, но, по-моему, это целенаправленная провокация, которая не должна оставаться без внимания. Я абсолютно согласна с вердиктом суда. Ведь если простить эту ситуацию, все решат, что так можно делать, и эту ситуация можно спокойно повторить.

Ирина: Следила в той мере, в которой это освещалось в местных СМИ. Когда я прочитала о том, что он и в следующий раз приедет и будет гулять, где захочет, потому что это «грузинская земля», и что никаких границ для него не существует, и это было сказано с вызовом… Понятное дело, что мы можем задерживать его хоть сто раз, но науки из этого он никакой не извлечет. Есть страна – государство Алания, есть Республика Южная Осетия. Кто угодно может считать ее оккупированной территорией, но мы так не считаем! Мне кажется, это был вызов. Он бросил вызов, и его приняли! Наверное, во время допросов и во время задержания еще было такое, что не разглашалось, хотелось бы большей прозрачности, хотелось бы больше знать.

Элла: По-моему, надо его отпустить. Все-таки неправильно получается. Ведь наших тяжелых больных возят в Грузию. Это близко и медицина на уровне. Тем более, он врач. Даже если он нарушил границу, пускай отпустят. Зачем он нам здесь? Пусть отпустят, он тоже человек. Нарушил границу, но ничего страшного не произошло, ничего он не сделал.

Диана: Пускай посидит. Если он с целью провокации перешел границу, то пускай посидит. Пускай сейчас и в церкви помолится, и где хочет. Зачем он сюда пришел? Что забыл здесь? Чего ему не хватает на своей родине? Зачем он провоцирует себя, свой народ и нас. Если сейчас его не наказать, то и другие решат, что можно провоцировать, нарушать границу. Надо его наказать чуть-чуть, чтобы другие тоже не посмели заявиться.

Карина: Если он ничего плохого не сделал… Не знаю… Я вообще против, чтобы вообще кто-то из грузин здесь находился. Тем более, вы же знаете, что они какие-то посты поставили в селе Цнелис, например. Нежелательно все это сейчас. Я думаю, что это ненормально. Это для нашей безопасности. Я за то, чтобы они вообще не приближались к нам. По крайней мере, в данный момент.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия