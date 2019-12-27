Абхазская неделя: новое неназначение и другие пожары

На уходящей неделе в Абхазии продолжали гореть леса. Пожарные боролись с огнем с переменным успехом, так как локальные очаги возгорания возникали в труднодоступных районах, куда невозможно поднять спецтехнику. Распространению пожара способствовала теплая сухая погода. По информации МЧС, площадь возгорания составляет около 400 гектаров, непосредственной угрозы населенным пунктам нет. Причина возгорания – человеческий фактор. Сотрудники МЧС переведены на усиленный режим несения службы.

Заниженный тариф – на пресс-конференции в Сухуме глава РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария назвал главную причину некачественной энергии. Напомню, что стоимость электроэнергии для индивидуальных потребителей в Абхазии составляет 40 копеек за 1 кВт.ч. Главный энергетик страны рассказал о ремонтных работах на ИнгурГЭС, из-за которых будет остановлена электростанция, питающая страну энергией уже в 2021 году, о том, как планирует правительство решить вопрос о поставках электроэнергии в страну, о майнинговых фермах и многом другом.

Вопрос модернизации таможенных органов обсуждался на совещании у президента 25 декабря. Президент поручил таможенникам предусмотреть в программе, которую они представят в первом квартале 2020 года, материально-техническое обустройство таможенных пунктов пропуска, создание складов временного хранения, внедрение технических средств контроля, строительство таможенных терминалов.

За уходящий год отчиталось Министерство иностранных дел. В отчете перечень мероприятий, направленных на развитие связей со странами, признавшими Абхазию, и расширение внешнеполитических контактов.

Однако сенсацией недели стали события в Гагрском районе. Назначенного президентом руководителя района Астамура Кецба у входа в администрацию района 23 декабря встретили несколько десятков людей, которые сообщили, что не дадут ему работать. В интервью «Нужной газете» Астамур Кецба сообщил, что не ожидал такой реакции на свое назначение. Он попросил президента отменить указ, ссылаясь на то, что в такой обстановке будет крайне сложно работать.

«Наверное, кого-то устраивает положение, в котором сегодня находится город. Я там встретил людей, которым в свое время не дал разрешение на самовольное строительство, потому что пытался сохранить скверы, парки», – объяснил происходящее Астамур Кецба.

Вечером 23 декабря президент отменил свой же указ и назначил временно исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района действующего заместителя главы администрации Владимира Джения.

По традиции накануне Нового года на заседание сессии собрался парламент. 26 декабря депутаты утвердили на второй срок председателя Национального банка Беслана Барателия, заместителя генпрокурора Руслана Тыркба. Без обсуждений и единогласно были приняты бюджеты Контрольной палаты и Уполномоченного по правам человека. При этом глава комитета по бюджетной политике Натали Смыр выразила свое непонимание по поводу раздутого штатного расписания, представленного в парламент Уполномоченным по правам человека, а спикер парламента напомнил омбудсмену Асиде Шакрыл, что ее ведомство в соответствии с законом должно представлять свои ежегодные отчеты в парламент. Он также выразил сожаление, что ее отчета парламент не видел ни в прошлом, ни в нынешнем году.

На этом позитивная дискуссия в парламенте завершилась. И парламент перешел к рассмотрению вопроса о принятии во втором и окончательном чтении республиканского бюджета на 2020 год. Напомню, что первое чтение по бюджету прошло более месяца назад. В течение этого времени депутаты обсуждали поправки, которые были намерены внести в бюджет 2020 года. Поправки предполагали увеличение бюджетных расходов на 72 млн рублей. Львиная доля расходов планировалась на содержание СГБ и МВД. Депутаты также предложили сократить объем дотаций приграничному с Грузией Галскому району Абхазии на 15 млн рублей. После долгих споров о регламенте депутаты постановили проголосовать за свои поправки пакетом, так как «за каждую по отдельности будет долго». Я не могу отказать себе в удовольствии процитировать парочку депутатских реплик, звучавших «из зала»: «а кто помнит, что там у нас за поправки», «это мы до утра голосовать будем» и так далее. Но кульминацией стало само голосование – депутаты не набрали необходимого большинства голосов, чтобы внести в бюджет поправки, которые сами же предложили.

После такого фиаско не оставалось сомнений, что проект бюджета, предложенный президентом, тем более не пройдет. Так страна осталась без бюджета, а следовательно, не были утверждены бюджеты пенсионного фонда, фонда инвалидов Отечественной войны 1992-93 гг., медицинского страхования и так далее.

Во время обсуждения поправок к бюджету глава парламентского комитета Натали Смыр предложила своим коллегам обратить внимание на социальную несправедливость, заложенную в законах, и заняться этим вопросом в следующем году. Речь идет о высоком уровне заработной платы и пенсионного обеспечения для сотрудников таможенных органов, судей и так далее. «Гражданин, работавший в таможенных органах 20 и более лет, будет получать пенсию 15-20 тысяч. С аналогичным стажем учитель будет получать 500 рублей. Еще более парадоксальный разрыв у нас происходит при сравнении с судебной властью. Денежное вознаграждение у них очень высокое. Несколько цифр – 240 штат всех судов, фонд оплаты труда составляет 100 млн рублей, пенсионное вознаграждение просто колоссальное. Я хочу вас спросить, в чем виноваты наши учителя и врачи, которые будут получать пенсию 500 рублей?» Предложение депутата пересмотреть положения законов, нарушающие права граждан страны, не вызвало энтузиазма у коллег в законодательном органе власти.

Между тем события, происходившие на нынешней неделе, не смогли затмить радость наступающего праздника. 26 декабря под всеобщее ликование и салюты в столице Абхазии зажглась главная елка страны. С наступающим Новым годом!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия