Суббота для человека. Возвращение Важи Гаприндашвили

Комитет Госбезопасности Южной Осетии распространил сегодня заявление об освобождении грузинского врача Важи Гаприндашвили, который был задержан 9 ноября за переход государственной границы республики в Ленингорском районе.

Спустя полтора месяца, 20 декабря, Ленингорский районный суд признал Гаприндашвили виновным по ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы» и вынес решение о лишении его свободы сроком на год и девять месяцев. Как сообщает КГБ, «после вынесения приговора Гаприндашвили обратился к президенту РЮО с ходатайством о помиловании, что является свидетельством признания вины и раскаяния в содеянном. Принимая во внимание, что незаконный переход госграницы совершен осужденным впервые и не повлек существенного ущерба безопасности республики и исходя из гуманных соображений, президент РЮО принял решение о помиловании Гаприндашвили В.Д. и его передаче в Грузию».

Как рассказал «Эху Кавказа» глава югоосетинской делегации МПРИ Егор Кочиев, передача Важи Гаприндашвили грузинской стороне состоялась сегодня, в 10 утра: «Факт остается фактом. Важа Гаприндашвили написал прошение президенту Республики Южная Осетия с просьбой о помиловании. И президент удовлетворил эту просьбу, и сегодня, 28 декабря, Важа Гаприндашвили был передан грузинским представителям в районе населенного пункта Эргнети. С нашей стороны присутствовали следователь, который вел его дело, и я. Вместе с ним были переданы его личные вещи. Никаких претензий у Важи Гаприндашвили ни к правоохранительным органам Республики Южная Осетия, ни к условиям содержания в тюрьме не было. То есть все было в рамках закона. Никаких мер психологического, физического воздействия к нему не применялось. С грузинской стороны присутствовал глава грузинской делегации в рамках МПРИ Ираклий Антадзе.

– Журналисты?

– Нет, журналистов не было – ни с осетинской, ни с грузинской стороны».

Судя по сообщению Комитета госбезопасности, Гаприндашвили провели урок по новейшей истории республики, «задержанному демонстрировались документальные видеоматериалы, зафиксировавшие проявления геноцида в отношении югоосетинского населения, в т.ч. о Зарской и Ередвской трагедиях. Организовывались его выезды на места гибели жертв указанных событий».

Далее по тексту: «Гаприндашвили проявил интерес к представленным материалам. Во время ознакомительной поездки по г. Цхинвалу демонстрировал доброжелательность, от предложенных угощений не отказывался, хвалил осетинскую кухню». Оказывается, в ходе судебного заседания принес извинения «за причиненные своими действиями неудобства», поблагодарил осетинский народ «за комфортное содержание».

Югоосетинский политолог Дина Алборова продолжает называть действия Гаприндашвили «провокацией чистейшей воды», а его самого – провокатором: «Я не знаю, какова была на самом деле его цель - то ли пропиариться; сейчас, по возвращении, он станет топовым врачом, к нему будут стоять большие очереди, и на форумы международные приглашать. Как бы цена его возрастет, я думаю, сейчас. И с этим я его, конечно, поздравляю, думаю, все у него сложится лучше, чем было. Это то, что касается самого товарища Гаприндашвили. Такие вещи делать нельзя, есть государственная граница, признаешь-не признаешь - это твои проблемы. И у меня остается чувство, что это было хорошо спланированное, намеренное мероприятие. То, что его задержали, - это все правильно. Что касается последней новости о помиловании, думаю, что это действительно жест доброй воли. Во-вторых, я даже не представляю, что с ним здесь делать в тюрьме. Будет здесь сидеть гражданин соседней страны, по этому поводу было бы много шума и на международном уровне, и все эти заседания МПРИ и в Женеве – все бы крутилось вокруг товарища Гаприндашвили. Сейчас крутиться не будет, сейчас, я думаю, будут обсуждаться более серьезные вопросы. Удивило (в действиях местных властей), что показывали места, крутили фильмы, угощали традиционными блюдами. Это, конечно, удивило, потому что наши заключенные лишены таких благ, как получил господин-товарищ Гаприндашвили, с чем я его тоже, конечно, поздравляю». «Думаю, в Грузии у него уже будет не раскаяние с отзывами об осетинской кухне, – продолжила Алборова, – а героические рассказы о великой борьбе врача Гаприндашвили. Но все это уже будет на его совести».

Власти республики, как написано в сообщении КГБ, полагают, что указанный жест доброй воли возымеет должное моральное воздействие на организаторов провокаций на югоосетино-грузинской границе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия