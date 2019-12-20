Грузинский врач Важа Гаприндашвили осужден на 1 год и 9 месяцев тюремного заключения. Такое решение сегодня принял Ленингорский районный суд, признав его виновным в незаконном пересечении государственной границы Южной Осетии. Судья вынесла максимально суровое наказание. Что думают о громком деле в Москве и Цхинвале?

Российский политолог Николай Силаев рассказал «Эху Кавказа», как эта история видится из Москвы:

«Я думаю, что в Москве хорошо осознают репутационные риски, причем для России, связанные с этим делом. Как мне кажется, по крайней мере, теоретически, остается возможность помиловать доктора после приговора суда. Я думаю, единственный способ для властей Южной Осетии эту ситуацию уже сложившуюся как-то исправить и загладить это – его отпустить, найдя для этого пригодную юридическую форму».

Такое впечатление, говорит политолог, что вынесение чрезмерно жесткого приговора – следствие раздраженности Цхинвала в том числе и тем, что происходит у его границ, и разного рода замечаниями, напоминаниями, которые поступали к руководству по публичным и непубличным каналам, и тем, что происходит в российско-грузинских отношениях. Но все-таки, напоминает Николай Силаев, раздражение – это не политика:

«Понятно, что Цхинвал не заинтересован в каком бы то ни было росте взаимопонимания между Москвой и Тбилиси. Он считает, что любой рост этих взаимопониманий будет против интересов Южной Осетии. Но, как я полагаю, российско-грузинские отношения сейчас в таком состоянии, что какое-то движение в позитивную сторону все равно состоится более или менее активное. На мой взгляд, Южной Осетии важно найти свое место, свою роль в этом процессе, кроме уже имеющейся сейчас роли спойлера. Вот то, что происходит с Важей Гаприндашвили, напоминает рефлекторную реакцию, в которой мало анализа, мало взвешенных шагов. Я думаю, что Южная Осетия в консультациях с российскими дипломатами может найти свое место в будущей российско-грузинской нормализации».

Что думают об этом деле в самом Цхинвале?

По мнению югоосетинских экспертов, общественное мнение настроено против доктора. Важа Гаприндашвили нахамил в суде и должен был за это ответить. Дело в том, что людей крайне раздражают разговоры про оккупированную территорию, про несуществующую Южную Осетию и прочие суждения, которые в принципе не предполагают, что здесь живут люди со своим представлениями о том, как и с кем им лучше жить.

Другой вопрос, какое наказание было бы адекватным? Большинство считает, что 15 суток или тех двух месяцев, на которые его задержал суд, было бы вполне достаточно, но встречаются и такие, кто считает приговор справедливым.

При этом люди указывают на детали этого дела, которые так и остались невыясненными. Например, то, чего не объяснила ни защита, ни друзья, ни родственники и коллеги осужденного: зачем он пересек границу?

Разговоры о том, будто он перелез через проволоку, чтобы помолиться в местном храме или что шел к больному, не подтвердились и так же неубедительны, как и попытки сделать из него грузинского Джеймса Бонда.

Другая странность. Родные доктора проводят акции в поддержку Гаприндашвили, в том числе, на границе с Южной Осетией, и заявляют о неких решительны мерах. Но при этом адвокату приказывают молчать, ни слова прессе, причем не только югоосетинской, но и грузинской, дескать, чтобы не навредить подзащитному. Согласитесь, в этом нет логики.

Поэтому и общественное мнение Южной Осетии, по оценкам югоосетинских экспертов, склоняется к тому, что в этой истории не все чисто. Люди не исключают, что это провокация, в которой доктора могли использовать втемную, зная его политические взгляды и буйный нрав.

При этом один из моих собеседников, чиновник, отметил, что в бытность президентом Леонида Тибилова этот номер бы не прошел. Старый чекист не повелся бы на провокацию и отпустил бы Гаприндашвили домой. Иными словами, если это была провокация, то она основана на предсказуемости реакции югоосетинских властей. А эта предсказуемость, в свою очередь, происходит из того, что все решения принимает один человек. То есть, если прочитать этого человека, можно предполагать и дальнейшие действия властей.

Косвенно это подтвердили и власти республики, когда заявили, что «неофициальный визит» доктора Важи – это провокация, а потом посадили его, тем самым как бы указывая на то, что провокация сработала.

Еще на одну предсказуемость в этом деле «Эху Кавказа» указал бывший депутат югоосетинского парламента Роланд Келесаев:

«У меня такое ощущение, что долго он сидеть не будет. В пользу этого говорит наша статистика. Например, 17 ноября 2013 году Верховный суд приговорил к 13 годам лишения свободы Теймураза Джерапова, который в 2008 году работал в правительстве Дмитрия Санакоева. Но через полтора месяца его помиловал президент Леонид Тибилов, и Новый год он встречал дома. Очевидно, что помиловать доктора Гаприндашвили будут просить и российские партнеры, и коллеги по Женевским дискуссиям. Что до нашего руководства, то оно хоть и вспыльчивое, но отходчивое. Жаль только, что когда у нас кого-то сажают, об этом говорит весь мир, а когда отпускают – никто не замечает».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия