Послесловие к хеппи-энду

В прошлую субботу из заключения в Цхинвале неожиданно освободили грузинского врача Важу Гаприндашвили. Послесловие к этому событию от тех, кто следил за этой громкой историей в Москве и Цхинвале.

9 ноября гражданин Грузии врач Важа Гаприндашвили нарушил государственную границу Южной Осетии и был задержан югоосетинскими пограничниками. 20 декабря Ленингорский районный суд приговорил его к одному году и девяти месяцам тюремного заключения. 28 декабря его помиловал президент Анатолий Бибилов. В тот же день на своей пресс-конференции Важа Гаприндашвили заявил:

«Я написал прошение о помиловании вчера вечером, около семи часов, но в нем я вину не признавал, как это было с самого начала».

По мнению российский политолога Николая Силаева, какой бы ни была юридическая сторона этого дела, югоосетинские власти она не красила, и слава богу, что она закончилась:

«Помилование – это один из способов выйти из этой ситуации без потери лица. Там между Тбилиси и Цхинвалом хватает взаимных обвинений и хватает взаимных упреков, а вот каких-то простых человечных и гуманных шагов не хватает. Тот, кто первый будет совершать эти гуманные шаги, тот и получит моральное превосходство. А моральное превосходство – это важная вещь, в том числе и на переговорах. На любых переговорах».

Наверное, главный вопрос, который остался без ответа: за чем мы следили почти два месяца? Что это было?

Доктор перелазит через забор, его задерживают, ему предстоит простая процедура, через которую до него прошли тысячи: суд, символический административный штраф и выдворение. И все. Вместо этого он устраивает шоу на суде: грубит судье, делает какие-то громкие политические заявления, дескать, нет никаких границ, никакой республики… И садится в тюрьму.

На последующие полтора месяца он становится центром вселенной. Его называют узником совести, жертвой оккупационного режима. Весь мир просит за него Москву, а Москва – Цхинвал. Все грузинские политики демонстрируют участие в его судьбе, клянутся избирателю, что уже попросили за доктора своих русских коллег, и те обещали помочь...

О нем говорят на международных переговорах в Женеве, в эргнетской палатке, о нем пишет пресса, в его защиту проводятся акции в Тбилиси. Озябшие девушки ждут у колючей проволоки попутного ветра, чтобы запустить в югоосетинское небо прикрепленный к воздушным шарам белый халат врача. Чтобы показать «этим»: для врачей нет границ, доктора Важу надо отпускать! Грузинские автолюбители проводят акции-перформанс «Сигнал свободы» – гудят из своих автомобилей в поддержку доктора.

А потом доктор Важа просто попросил у несуществующего президента несуществующей республики, чтобы тот отпустил его домой. И тот его отпустил. Все. У меня вопрос: что это было? Об этом «Эхо Кавказа» спросило у бывшего депутата югоосетинского парламента Роланда Келехсаева:

«Грузинская политика все больше становится похожей на старый грузинский кинематограф. Сейчас мы наблюдали некую новую версию фильма «Не горюй». Самое поразительное в том, что в этом нет притворства, она действительно такая».

Армянский политолог Александр Искандарян считает, что эта история вообще не про Важу Гаприндашвили, она про людей:

«Есть разные реальности, разные представления о том, что происходит в Осетии, Грузии и России. Они, естественно, не совпадают. Есть острота проблемы, она все-таки остается, общество переживает. Поэтому какие-то события, которые в любой сфере происходят, они политизируются и превращаются в острую проблему для обсуждения. Проблема-то не урегулирована, она остается на психологическом уровне, а это, в свою очередь, приводит к тому, что вот такие истории все воспринимаются тяжело».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия