Даур Аршба: «Мы считаем решение суда нелегитимным»

Вчера Верховный суд Абхазии удовлетворил кассационную жалобу кандидата в президенты Алхаса Квициниа, признал решение ЦИК об итогах выборов незаконным и отменил его. Суд обязал ЦИК назначить повторные выборы в установленные законом сроки. Это решение несколько стабилизировало ситуацию, но она пока далека от разрешения. Сегодня днем в сухумской Государственной филармонии собрались сторонники действующего президента Рауля Хаджимба. Перед ними выступил первый вице-премьер правительства Даур Аршба. После встречи он прокомментировал текущую ситуацию.

Елена Заводская: Расскажите, пожалуйста, о встрече Аслана Бжания с премьер-министром, о которой он поведал сегодня журналистам. В частности, Бжания сказал, что обо всем договорился с премьером.

Даур Аршба: Я знаю о встрече со слов премьер-министра. Поводом к ней послужила ситуация, которая имеет место в данный момент внутри комплекса правительственных зданий: там идут погромы, вещи и компьютеры исчезают и тому подобное происходит. Речь шла о том, чтобы повлиять на ситуацию, чтобы эти вещи не происходили, кто бы ни пришел, там работать надо, другого правительственного здания у нас нет, поэтому с этого разговор начался. Потом уже обсудили вопросы, связанные с ситуацией, и пути возможного выхода из нее. Но сказать, что они по всем вопросам поняли друг друга и договорились, такого не было.

Е. З.: Что сегодня происходит в здании?

Д. А.: В здании пока те люди, которые его захватили, они там остаются и удерживают здание.

Е. З.: Сколько там человек?

Д. А.: Я не знаю, не могу сказать, сколько там человек. Знаю только, что они забаррикадировали двери со стороны парламента, и депутаты должны проходить на свои рабочие места через строй стоящих там людей. Я думаю, что депутатам созданы далеко не комфортные условия для того, чтобы они принимали нормальные и объективные решения.

Е. З.: Есть ли у вас какая-то оценка нанесенного ущерба? Расскажите немного подробнее.

Д. А.: Что смогли вскрыть – вскрыли, кабинеты разбиты. В кабинет президента ворвались, взломали двери. Практически во всех кабинетах двери выбиты, они везде побывали.

Е. З.: Даур, какова ваша реакция на вчерашнее судебное решение?

Д. А.: Судебное решение прокомментировала администрация президента, они заявили, что оно незаконное, необъективное, было принято при нарушении процедур и под давлением тех людей, что собрались вокруг этого здания. Мы считаем это решение нелегитимным в виду имевшихся нарушений. Сторона президента отказалась принимать участие в процессе, и решение было принято без их участия. Они демонстративно не пришли в силу того, что само рассмотрение вопроса началось с нарушения. Какое будет принято решение, было заведомо ясно.

Е. З.: Все эти дни вы общаетесь со сторонниками президента Рауля Хаджимба и комментируете ситуацию. Что вы намерены делать дальше? Возникают, например, такие вопросы: если суд отменил результаты выборов, то насколько сегодня легитимен президент?

Д. А.: В соответствии с нашими законами, президент должен продолжать исполнять свои обязанности до подведения итогов новых выборов. В любой трактовке, так или иначе, эти люди должны оставить здание и дать возможность работать дальше. И, если проводить выборы, то, значит, надо дать возможность проводить выборы как положено.

Е. З.: Есть у вас какая-то информация о том, планирует ли президент Рауль Хаджимба участвовать в повторных выборах?

Д. А.: Мы пока этот вопрос вообще не рассматриваем. Мы ставим вопрос о том, чтобы вернуться на место и продолжать выполнять свои функции.

Е. З.: Гиви Габния сегодня сказал, что в течение двух месяцев ЦИК должен провести новые выборы. Вам закон позволяет обжаловать решение в течение девяти месяцев. Какие у вас планы? Как вы будете действовать?

Д. А.: Я сказал: пока мы рассматриваем вопрос разрешения ситуации в рамках действующего законодательства, в соответствии с которым президент должен получить возможность полноценно работать в здании администрации.

Е. З.: Но какие-то планы по обжалованию решения суда у вас есть?

Д. А.: Жалоба готовится, в принципе, по-моему, даже уже готова, но есть процедурные и правовые моменты, они должны получить весь пакет документов, а потом уже только подать жалобу. Насколько я знаю, им еще не вручили решение суда официально. Все материалы, документы должны быть приобщены.

Е. З.: Даур, где сейчас президент? Какое у него настроение?

Д.А.: Рабочее настроение. Он вчера провел несколько совещаний с главами администраций, встречался с отдельными депутатами, встречался с делегациями, которые приехали из Российской Федерации, проводил совещание с руководством силовых структур. Сегодня, насколько я знаю, он встречается с членами правительства, рабочее совещание будет проводить.

Е. З.: Вы что-нибудь можете сказать о том, как прошла встреча с Нургалиевым?

Д. А.: К той сухой информации, которая была сейчас озвучена и передана в СМИ, я больше ничего добавить не могу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия