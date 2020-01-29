«Реформа наркополитики повисла в воздухе»

Грузинские суды стали чаще заключать под стражу по делам о потреблении, приобретении и хранении наркотиков, заявляют правозащитники. В 2018 году уголовному преследованию были подвергнуты 2177 человек, а в 2019-м уже 2400. За два года лишь 11 человек были оправданы. О проблемах наркополитики мы поговорили с наркологом Зурабом Сихарулидзе.

Серго Брегвадзе: В НПО «Центр изучения и мониторинга прав человека» утверждают, что процесс реформирования наркополитики был приостановлен на неопределенный срок. Что с этим происходит сейчас?

Зураб Сихарулидзе: Никаких подвижек нет. Был предложен целый пакет (законодательных изменений), над которым работали практически все неправительственные и правительственные организации, все специалисты, которые согласились работать вместе. Но реформа была приостановлена из-за определенных ключевых вопросов. В основном – это дозы, которые должны были быть согласованы с МВД. Но в итоге не пришли ни к какому логическому завершению, и эта реформа так и повисла в воздухе.

С.Б.: О каких дозах идет речь? Это минимальные дозы наркотиков, за которые наркопотребители не будут нести уголовную ответственность?

З.С.: Минимальные дозы, которые должны были быть ключевым вопросом в реформе. То есть основная фабула декриминализации, которая должна была произойти, – это согласованность сторон в вопросе минимальных доз, за которые люди не будут нести уголовную ответственность. Без решения этого вопроса реформа не имеет никакого смысла, ведь основная цель – это декриминализация, упразднение 273-й статьи (УК Грузии), касающейся употребления наркотиков. А реально все эти годы ничего не происходит.

С.Б.: Почему в МВД не были согласны с рекомендациями экспертов по минимально допустимым дозам?

З.С.: Они не смогли взять на себя ответственность за то, что допустимые минимальные дозы наркотиков могут «выйти на улицы». А есть вещества в списке (запрещенных наркотических веществ), у которых практически нулевая доза. Лишь за пустой шприц, в котором может содержаться 0,0001 (мг) вещества, скажем, метамфетамина, человек наказывается, как и за большую дозу. Мы говорим, что это минимальная доза, но в МВД считают, что это может привести к распространению наркотиков, в итоге, не приходим к согласию.

С.Б.: Это и приводит к увеличению числа людей, в отношении которых выносят обвинительный приговор?

З.С.: Не только. Это приводит к тому, что люди, употребляющие наркотики, остаются в подполье, ничего не меняется. От этого решения зависит вся наркополитика Грузии, начиная со снижения вреда, заканчивая лечением и реабилитацией (наркозависимых).

С.Б.: То есть, если люди будут оставаться в «подполье», будут бояться наказания, соответственно, не будут обращаться к специалистам за помощью?

З.С.: Конечно. По последним данным, (в Грузии) инъекционные наркотики употребляют 60 000 человек, нет данных о людях, которые употребляют новые психоактивные вещества. Все это приводит к тому, что на черном рынке появляются новые наркотики, которые вообще не контролируются. Все приспосабливаются к существующей наркополитике.

С.Б.: С 2006 года были ли какие-то изменения?

З.С.: Были разговоры о том, что Министерство юстиции начинает работу над созданием Центра мониторинга, который должен был начать работу четыре года назад. Но конкретного решения в этом направлении нет.

С.Б.: О каком центре мониторинга идет речь?

З.С.: Это практика всего мира. При государственных структурах существуют центры мониторинга наркотиков. Они занимаются исследовательской работой, изучают черный рынок, легальный и нелегальный сбыт наркотиков, наркоположение в стране и т.д. У него много функций. Скажем, этот центр установил, что на черном рынке есть метамфетамин, он устанавливает, какова минимально употребляемая доза, сколько людей его употребляют, где, в каких регионах, почему и какие люди его употребляют. Это дает возможность изменить законодательство, это научная база, это исследования, на фоне которых строится тактика государства в сфере наркополитики.