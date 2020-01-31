ПАСЕ призвала «Мечту» к реальности

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала грузинские власти провести очередную реформу избирательной системы к предстоящим парламентским выборам. При этом в ПАСЕ считают необходимым признание этой реформы со стороны всех заинтересованных участников.

«Правящее большинство Грузии должно обеспечить внедрение избирательной системы, которая получит поддержку и доверие всех заинтересованных сторон в срок до выборов 2020 года», – сказано в резолюции Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу. Документ был принят вчера и сразу стал поводом для упреков оппозиции в адрес грузинских властей. Депутат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе назвал резолюцию «сильнейшим международным ударом по «Грузинской мечте»:

«В нем (в документе) прямо осуждаются провал пропорциональной системы и нерасследованные нарушения в период президентских выборов. Но самое главное и тяжелое для властей – этот документ императивно требует, чтобы выборы 2020 были проведены после согласования с оппозицией приемлемой для нее системы. Власти по сей день избегают идти на соглашение с оппозицией и желают провести выборы по угодной им системе, и в последний период они подвергаются критике со стороны всех наших стратегических партнеров».

Власти никогда не отказывались от переговоров с оппозицией, утверждает представитель парламентского большинства Ираклий Кобахидзе в интервью грузинским СМИ:

«У нас в проекте прямым текстом было написано, что все партии должны были прийти к согласию по вопросу проведения выборов 2020 по пропорциональной системе, просто было изъято слово «пропорциональная». Выбор избирательной системы – суверенное право государства. Нас призывают продолжить консультации и прийти к соглашению по избирательной системе, мы надеемся, что мы придем к такому соглашению».

А что если нет? О возможных последствиях отказа власти пойти на уступки оппозиции и принять во внимание рекомендации ПАСЕ говорит политолог Гела Васадзе:

«Что бы ни заявлял Кобахидзе, при всем его авторитете, в том числе и международном, они (власти) очень сильно беспокоятся и не могут не беспокоиться, поскольку речь идет о легитимации власти. То, что прозвучало в резолюции ПАСЕ, – это позиция коллективного Запада. Переход на пропорциональную систему выборов – это лакмусовая бумажка, по которой будут судить о демократии и, возможно, в целом о легитимности предстоящих выборов».

Сегодня партнеры Грузии практически предлагают властям два выхода из сложившегося политического кризиса, продолжает Гела Васадзе. Первый – это провести избирательную реформу и, возможно, проиграть на предстоящих выборах, но сохранить веру международного сообщества в стремление Грузии к демократии, либо отказаться от этого, пожертвовав своей легитимностью.

Политолог Гия Хухашвили считает, что сегодня слишком рано обсуждать вопрос признания грузинских властей международным сообществом:

«На Западе уже сложилось системное представление о том, какая управленческая технология работает в Грузии, которая, по их мнению, далека от демократичной. И они дают властям шанс что-то исправить, скорректировать. Дальше увидим, насколько адекватной и восприимчивой будет власть к этим замечаниям. Вообще, данные заявления работают на оппозицию, но, когда на тебя работают какие-то факторы, этим еще нужно воспользоваться».

При этом эксперт признался, что ему сложно говорить о том, как оппозиция сможет этим воспользоваться, поскольку она пока тоже не проявляет особой адекватности.