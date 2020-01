В китайском вирусе появилось ксенофобское осложнение

<p><strong>Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса (nCoV2019) чрезвычайной ситуацией международного значения. В тбилисской инфекционной больнице тем временем обследуют двух граждан Грузии, которые с высокой температурой накануне прилетели в Тбилиси из Китая. А Минздрав призывает общественность не паниковать и не поддаваться расистским настроениям.</strong></p> <p>Всего под наблюдением инфекционистов находятся четверо. Двое – дети, граждане Китая, доставленные накануне в клинику из Гудаури, где находились на отдыхе. У них, как заявил директор Научного центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии <strong>Тенгиз Церцвадзе</strong>, был обнаружен грипп типа А, который более известен как свиной грипп.</p> <p>Еще два человека, остающиеся под наблюдением, – мужчина и женщина, – граждане Грузии. С большой вероятностью, ввиду определенных показателей, как говорит Церцвадзе, коронавирусом они не заражены, впрочем, пока их точный диагноз неизвестен, а, соответственно, малоизученное заболевание – не исключено.</p> <p>«Один (пациент) – молодой мужчина 24 лет, который работал в Китае, приехал оттуда. В аэропорту у него была зафиксирована высокая температура – 39, и боль в горле. Он попал к нам в клинику вчера, примерно в час ночи. Пневмонии, воспаления легких у него нет. Но вирусологическое обследование не показало какой-либо известный вирус. Ввиду этого остается теоретический шанс того, что у него может быть коронавирус. Его идентификация в Грузии невозможна, (анализ) делается только в трех странах мира».</p> <p>Соответственно, говорит Тенгиз Церцвадзе, кровь этого мужчины и женщины, находящейся в аналогичной ситуации, отправлены на лабораторное исследование в Германию. Результаты будут известны через пару дней.</p> <p>Тем временем, как заявляет глава Минздрава <strong>Екатерина Тикарадзе</strong>, идет подготовка к эвакуации граждан Грузии из эпицентра заболевания – китайского города Ухань.</p> <p>«Наши граждане, которые находятся в Китае и согласны на эвакуацию, будут доставлены на самолете в Турецкую Республику. Там они проведут тот срок, который определен для этого заболевания на карантин. На данном этапе о своем согласии на эвакуацию объявило четверо граждан Грузии. Впрочем, с нами также связались несколько человек, которые находятся там в туристической поездке. Мы продолжаем переговоры, для того чтобы и они были перевезены (в Турцию)», – заявила глава Минздрава.</p> <p>Комментируя информацию, распространенную СМИ о том, что нескольким гражданам Китая отказали в обслуживании, Екатерина Тикарадзе призвала общественность воздержаться от подобных действий. «Если человек из Китая – это не означает, что он обязательно заражен коронавирусом», – сказала глава Минздрава.</p> <div class="tag_image pseudo-title tag_snippet" contenteditable="false" mode="infographics|plain|29810428|||" querystring="" title="banner - Social Networks -- article"><img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /></div> <p>Впрочем, с ней, вероятно, мог бы поспорить экс-президент Грузии <strong>Михаил Саакашвили</strong>, который в жанре видеообращения потребовал запретить «ступать гражданам Китая на грузинскую землю»:</p> <p>«Граждане продолжают приезжать из Китая в Грузию. Грузинские власти ведут себя крайне безответственно. Это бы ничего не значило, если бы не касалось каждого из вас, наших детей, которые рискуют заболеть этим смертельным заболеванием. Незамедлительно, сегодня же, завтра с утра необходимо запретить въезд гражданам Китая – сухопутным, морским или воздушным путем. Это не рекомендация. Если у Иванишвили осталась капля совести и здравого смысла, он должен сделать это незамедлительно».</p> <p><strong>Тамта Микеладзе </strong>из Центра по изучению и мониторингу прав человека полагает, что, наряду с совершенно объяснимым и понятным страхом перед малоизученным заболеванием, в том, как реагирует на происходящее определенная часть общества, наблюдаются признаки расизма:</p> <p>«Паника может быть понятной, но связывать эти страхи с конкретной расой или этнической группой, говорить (о необходимости) «выгнать их», «не пускать» – подобная риторика дегуманизирует этих людей. Невидно сочувствия по отношению к такому количеству умерших. Как будто вся трагедия, связанная с этим вирусом, игнорирована. За подобным отношением в нашем обществе, да и в глобальном смысле, стоит проблема расизма и ориентализма».</p> <p>По последней информации, всего коронавирусом заразилось более девяти тысяч человек, более 200 – скончались.</p>