Лоббизм – это вам не лобио кушать

«Грузинская мечта» намерена бороться с американскими лоббистами их же оружием. Правительство Грузии наняло профильную компанию Chartwell Strategy Group для налаживания отношений с США. А чтобы американские законодатели получили правильную информацию, отправляет в Соединенные Штаты серьезный политический десант. Первым в Вашингтон отправился министр иностранных дел.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани отправился в Вашингтон. Официальная причина визита – встреча министров иностранных дел Коалиции за свободу вероисповедания. Приглашение пришло от имени госсекретаря США Майка Помпео. Впрочем, вопросами свободы вероисповедания Залкалиани не ограничится. У министра запланированы встречи в Госдепартаменте, Конгрессе и с экспертами. Визит продлится три дня и предваряет приезд в США большой парламентской делегации во главе со спикером Арчилом Талаквадзе. Последний намерен лично донести до конгрессменов реалии грузинской политической жизни и ответить на письма, которыми в последнее время американские законодатели в буквальном смысле завалили правительство Грузии.

Некоторыми деталями американской повестки председателя грузинского парламента поделился предшественник Талаквадзе на этом посту Ираклий Кобахидзе:

«Для нас главное – продолжить коммуникацию с международными партнерами и в первую очередь с нашими американскими друзьями. И посредством этой коммуникации, естественно, все прояснится. Оппозиция пытается предоставлять дезинформацию нашим партнерам, но правда, как известно, самое мощное оружие».

Впрочем, как считает Тамар Хулордава, в прошлом член парламентского большинства и экс-председатель комитета по европейской интеграции, таких переговоров недостаточно. Комментируя предстоящий визит большой грузинской делегации в Вашингтон, она подчеркнула: чтобы наладить отношения с партнерами, необходимо предпринять конкретные шаги:

«Личные контакты могут быть очень важными, и такие визиты могут играть определенную роль. Но сейчас ситуация такова, доверие к правящей политической группе настолько подорвано, что, если не последуют какие-либо шаги, я очень сомневаюсь, что эти визиты, личные контакты смогут радикально сменить позиции».

По мнению оппозиции, не поможет правительству Грузии и заключенный 27 января договор с лоббистской компанией Chartwell Strategy Group, о существовании которого стало известно благодаря американскому Минюсту, на чьем сайте появился соответствующий документ. Теперь, по словам независимого депутата Левана Коберидзе, появился законный вопрос: на каком основании правительство намерено тратить бюджетные деньги?

«Все эти визиты, очевидно, преследуют одну единственную цель – выслужиться перед Бидзиной Иванишвили. Мол, мы там (в США) всем все объяснили. Но у меня в связи с этим один вопрос, который я намерен задать спикеру: на чьи деньги вся эта делегация, состоящая из спикера, вице-спикеров, председателей комитетов, едет обсуждать эту тему?»

При этом, по мнению бывшего вице-спикера парламента, а ныне независимого депутата Тамар Чугошвили, проблема в отношениях между правительством Грузии и Соединенными Штатами связана не с плохой коммуникацией или лоббистами, а с «неправильными действиями» властей. По ее словам, после провала голосования по переходу на пропорциональную избирательную систему отношение к Грузии изменили и те конгрессмены, которые ранее были настроены положительно.

Не верят в эффективность визитов в Америку и в «Европейской Грузии». Как заявили в оппозиционной партии, предыдущие поездки членов «Грузинской мечты» в Вашингтон завершились фиаско, а ждать прорыва от новых визитов тем более не стоит. Так как «Грузинская мечта» потеряла всех, кто знал английский».

В экспертном сообществе сходятся в том, что у правящей партии, несмотря на попытки перевести стрелки на оппозицию, действительно есть большие проблемы в диалоге с западными партнерами.

В частности, политолог-международник Тенгиз Пхаладзе считает сложившуюся в Грузии и вокруг нее ситуацию тревожной. По его мнению, для решения проблем нужны практические шаги, а не голословные заявления:

«Важны не риторика и не визиты, а конкретные действия, которые обеспечат искоренение тех недостатков, которые реально существуют. Эти недостатки отмечены не только в письмах конгрессменов, но и в оценках очень многих международных организаций. Очень тревожно, что Грузия собрала так много отрицательных оценок».

Основатель Центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе, в свою очередь, призвал власти «прийти в себя» и оценивать реальность адекватно. По его словам, правительство должно сделать все возможное, чтобы сохранить статус важного партнера Запада:

«Я хотел бы подчеркнуть, что это критика грузинских властей, а не Грузии. Это важно. Со времени восстановления независимости наше партнерство с Западом стало одним из главных достижений внешней политики. Причем не какого-либо правительства, а страны и грузинского народа».

Политолог Гия Хухашвили и вовсе полагает, что «Грузинская мечта» сама загнала себя в угол. Во всем видя происки бывшей партии власти, нынешняя возвела американский Конгресс в категорию «наци»:

«По логике властей, мир сейчас выглядит так: есть мы, а есть «наци», то есть весь остальной мир. Сегодня «Грузинская мечта» противостоит всему миру. Если раньше были просто «наци», потом это понятие расширилось, и «наци» стали все, кто думает иначе. Сейчас это уже весь мир. И несчастная «Грузинская мечта» вынуждена бороться со всем миром. Они оказались заперты в политическом бункере, потеряв связь с внешним миром».

В экспертном сообществе считают: эту ситуацию не смогут исправить визиты ни Залкалиани, ни Талаквадзе, ни даже премьер-министра Гахария. А моментом истины называют предстоящие парламентские выборы, где и будет дана реальная оценка действиям правящей партии.