С ахлгорцами попрощались на два месяца

Пропускной пункт «Раздахан» снова закрыт. Большинство пенсионеров, которые с 24 января перешли на контролируемую грузинскими властями территорию, вернулись в Ахалгори. Но есть и те, кто остался по эту сторону разделительной линии, в основном социально незащищенные и нуждающиеся в лечении граждане Грузии.

Последние, кто пожелал вернуться в самопровозглашенную республику Южная Осетия с контролируемой грузинскими властями территории, прошли через пропускной пункт «Раздахан» в ночь на 7 февраля. Все пути вновь перекрыты, предположительно, на два месяца, сообщил сегодня глава администрации Ахалгорского муниципалитета Нугзар Тиникашвили:

«Сегодня уже не будут пропускать. Большинство вернулось обратно, но некоторые все же остались, им легче со своими детьми находиться, чем там, в одиночестве, зимой. Они (югоосетинские де-факто власти) заявляли, что откроют дорогу с 24 января по 6 февраля, а потом через два месяца, посмотрим, как будет».

Т.н. пункт пропуска «Раздахан» на протяжении двух недель был частично открыт для граждан Грузии, которые нескольких месяцев не могли получить пенсии. Однако разрешение перейти на контролируемую грузинскими властями территорию выдали не всем желающим, говорит корреспондент грузинской службы Радио Свобода Гога Апциаури:

«Не все пенсионеры успели перейти за это время (на контролируемую грузинскими властями территорию), часть из них осталась в Ахалгори, им так и не выдали пропуски. Им, наверное, придется ждать еще два месяца. Что касается тех, кто успел перейти на контролируемую грузинскими властями территорию, – многие из них отказались возвращаться. Некоторые лечатся здесь, кто-то считает, что здесь легче перезимовать, многие остались из-за того, что нуждаются. Они-то получили пенсию за пять (последних) месяцев, но большинство из них уже потратились на медикаменты, продукты питания, вернули долги».

Среди тех, кто не смог вернуться в Ахалгори, – 67-летняя Тамар Гигаури, которая в ноябре прошлого года пострадала, упав в колодец. До 4 февраля югоосетинские де-факто власти не выдавали ей пропуск. Члены семьи Тамар Гигаури связывают этот факт с делом Важи Гаприндашвили. Они утверждают, что доктор, задержанный в ноябре прошлого года на т.н. территории Южной Осетии, направлялся в Ахалгори именно к ней. Впрочем, сам Гаприндашвили эту информацию опровергает, но и не называет имени пациента, к которому, по его утверждению, он направлялся. Сейчас Тамар Гигаури находится у родственников в Церовани:

«Очень неприятная ситуация у меня сложилась. Под сомнением стоял вопрос моей жизни, этот факт меня просто уничтожил морально. Сейчас я лечу свои переломы. Сложно было выехать, не было пропуска, не выпускали меня. Не знаю, в чем дело, кто же поймет эту политику!? В первую очередь я должна вылечиться, пройти все обследования, время покажет, что и как будет. В таком тяжелом состоянии находится у меня нога на протяжении трех месяцев, что я не могу нормально передвигаться».

Теперь даже при желании в ближайшее время Тамар Гигаури не сможет вернуться домой. В январе де-факто власти Южной Осетии заявляли, что пункт пропуска «Раздахан» будет частично открываться раз в два месяца для жителей Ахалгори, которые не владеют югоосетинскими и российскими паспортами и получают пенсию на территории, подконтрольной грузинским властям. Ранее президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов заявлял, что дороги не будут полностью открыты до тех пор, пока власти Грузии не демонтируют полицейский пост в селе Чорчана.