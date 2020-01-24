Десять дней без права не вернуться

Долгожданное воссоединение с детьми и внуками ахалгорских пенсионеров. Сегодня впервые спустя более четырех месяцев власти самопровозглашенной республики Южная Осетия открыли пропускной пункт «Раздахан». Перейти через него позволили только тем гражданам Грузии, которые не имеют паспорта самопровозглашенной республики и получают только грузинскую пенсию.

– Вы пять месяцев не получали пенсию, как вы существовали? – спрашивали ждавшие у села Одзиси журналисты сидевших в белом маршрутном такси пожилых людей из Ахалгори. Первыми заговорили женщины, почти хором:

– Хорошо, что осень была и урожай подоспел, – сказала одна.

– В семье какие у нас продукты были, тем и жили. Друг другу помогали, так и пережили все это, – перебивая друг друга, говорили женщины. Хотя предпочитали не представляться.

А мужчины, их было трое, просто кивали в знак согласия. Видимо, посчитав, что после ответа журналисты поскорее их отпустят, один заговорил:

«Список пенсионеров составили. В первую очередь выпустили тех, у кого нет тамошнего паспорта (югоосетинского). Там люди помогали, соседи. Мы должны вернуться в течение десяти дней, нам сказали: «Если просрочите пропуск, больше не сможете вернуться».

– Голод там был, и лекарств не было, – дрожащим голосом добавил другой пенсионер. Он, как и большинство пассажиров первого рейса из Ахалгори, спешил в Церовани в поселение беженцев. Там их ждали дети и внуки и пенсия – 220 лари за месяц.

Изначально была информация, что пропускной пункт «Раздахан» откроется на пять дней.

Продление пребывания на контролируемой грузинскими властями территории приподняло настроение пенсионеров, рассказывает местный корреспондент грузинской службы Радио Свобода Гоги Апциаури, который у села Одзиси встречал выехавших из Ахалгори пожилых людей:

«У нас будет сегодня праздник, говорили некоторые из них мне в личной беседе. Можно сказать, что на определенное время частично их изоляция завершена. У них есть 10 дней, а потом на два месяца опять закроется эта дорога для пенсионеров. Но кризис этим не разрешается, там остаются люди, которые нуждаются в медикаментах и в оказании медицинской помощи, пенсионеры, у которых нет денег. Приехавшие сегодня пенсионеры планируют закупить за эти десять дней продовольствие, лекарства, а потом вернуться, чтобы вернуть долг. За это время они в долг брали продукты в местных магазинах, и теперь владельцы этих магазинов ждут их».

Пенсионеров из Ахалгори вместе журналистами встречали и представители Миссии наблюдателей ЕС. Там был и глава Ахалгорского района в изгнании Нугзар Тиникашвили:

«Это очень хорошо, что такое решение приняли де-факто власти. Завершено почти пятимесячное пленение этих людей. Надеюсь, что потихоньку уладится ситуация, люди в обычном порядке смогут передвигаться, повидаются с членами семьи, получат необходимую медицинскую помощь, получат пенсию и пособие. По нашим подсчетам там 561 пенсионер, сколько из них имеют документы, позволяющие выезд, мы не знаем».

Грузинские власти напоминают, что в Ахалгорском районе заложниками жесткой позиции Цхинвали остаются 1500 человек, и там тяжелая гуманитарная ситуация.

Де-факто власти Южной Осетии не намерены полностью открывать пропускной пункт «Раздахан» до тех пор, пока грузинская сторона не снимет полицейский пост в селе Чорчана. Он грузинской стороной был сооружен в конце августа 2019 года. В ответ югоосетинская сторона также выставила пост в осетинском селе Цнелиси, что граничит с селом Чорчана.

За все это время представители грузинских властей на всех доступных международных платформах поднимают вопрос гуманитарного кризиса в Ахалгори. О том, что тема обсуждалась и сегодня с представителями ЕС, сообщила госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. Она позитивно оценила послабления в ограничении передвижений жителей Ахалгори, но считает результат частичным, поскольку возможность свободного передвижения не предоставлена всем жителям Ахалгори. Затронула госминистр и вопрос чрчана-цнелиского кризиса.

«Необходимо преодолеть те вызовы, которые связаны с ситуацией близ сел Цнелиси и Чорчана. Это касается вопросов безопасности. Но недопустимо связывать эту тему с темой Ахалгори и добиваться достижения определенных целей, взяв население в заложники», – говорит Цихелашвили.

В первый день открытия «Раздахана» из Ахалгори в Церовани курсировало лишь одно маршрутное такси. Оно выполнило три рейса, после долгого расставания и изоляции с близкими повидаться смогли около тридцати пенсионеров. Они, чтобы не потерять право жить в своих собственных домах в подконтрольной де-факто властям Южной Осетии, должны вернуться до 2 февраля. И ждать, когда пройдут два месяца, чтобы вновь повидаться с близкими и получить пенсию. Главное для них – пережить и дожить до этого времени.