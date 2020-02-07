Главный ЦИК – площадь, и другие итоги абхазской недели

В Абхазии продолжается кампания по выборам президента. На этой неделе в Центральной избирательной комиссии зарегистрирована третья инициативная группа по выдвижению кандидата в президенты Адгура Ардзинба. Напомню, что ранее были зарегистрированы инициативные группы по выдвижению бывшего министра ВД Леонида Дзапшба, депутата парламента Аслана Бжания и мэра Сухума Кана Кварчия.

Адгур Ардзинба – новое имя. Он не обременен грузом штурмов и госпереворотов и выглядит свежо на фоне политиков, не раз выдвигавшихся на должность президента и уже набивших оскомину. Сторонники Адгура Ардзинба подчеркивают его хорошее, в том числе и европейское образование (Лондонская школа экономики), большое количество научных трудов и монографий, знание иностранных языков, открытость, готовность к диалогу и решительность, которую он, будучи министром экономики, демонстрировал на различных международных площадках.

Похоже, что сам Бжания не на шутку обеспокоен выдвижением Адгура Ардзинба, так как срочно пошел на переговоры с экс-президентом Александром Анкваб (сам Анкваб не может выдвигаться по возрасту), до сегодняшнего дня сохранившим большую часть своего электората, которая, кстати, и позволила Бжания на выборах 2014 года набрать 35% голосов избирателей. Из неофициальных источников стало известно, что камнем преткновения для тандема Бжания – Анкваб стала фигура лидера партии «Единая Абхазия» Сергея Шамба. Скорее всего, как и на выборах 2019 года, когда во втором туре произошло объединение дублера Бжания – Алахаса Квициния с Анквабом, лидеру «ЕА» снова не найдется места в этом дуэте.

Однако главным событием недели стали не ролевые игры политиков распределяющих должности, а трехдневный митинг общественных активистов, семь лет подряд продвигающих идею о принятии антикоррупционных законов. Они собрались во вторник перед зданием парламента с требованием к депутатам провести заседания и принять закон о декларировании доходов и расходов должностными лицами и депутатами. Но незначительная численность активистов, собравшихся у парламента, не произвела впечатления на депутатов. В конечном итоге инициаторы акции сами стали заложниками своего малочисленного мероприятия и, сменяя друг друга, продежурили у здания парламента до четверга. А накануне сессии провели небольшую пресс-конференцию, на которой выразили уверенность в том, что депутаты примут закон, что он вступит в действие с момента принятия и в него будут внесены поправки, связанные с расширением круга родственников декларанта, который в варианте закона, предлагаемого парламентом, ограничивался супругой (или супругом).

Однако в четверг все произошло ровно наоборот. Депутаты, конечно же, приняли закон, но в удобном для себя варианте. И даже этот «вариант» вступит в силу после того, как будет принят закон о госслужбе, который (я даже устала это повторять) лежит в парламенте несколько лет. Предложение депутата Натали Смыр о расширении круга родственников декларанта до родителей и совершеннолетних детей ее коллеги даже не стали обсуждать, а только отшутились тем, что в круг декларантов можно внести еще соседей и однофамильцев.

Голосование в парламенте было похоже на фарс и издевательство над людьми, на протяжении многих лет продвигающими идею борьбы с коррупцией. За бессмысленный законопроект проголосовали сразу в третьем и четвертом чтении.

«Вы нам дали машину без колес и двигателя», – образно выразит свое возмущение депутатам после заседания один из активистов. Но на этом история с принятием антикоррупционного закона завершится, хотя активисты по сей день пытаются объяснить общественности, как нас всех обманули народные избранники. История эта интересна только тем, что ни у кого не осталось сомнения в том, что депутаты имитируют готовность принимать законы, направленные на борьбу с коррупцией.

Однако демонстрация недееспособности парламента на первой весенней сессии заключалась не только в принятии заведомо неприменимого на практике закона о декларировании доходов и расходов. Здесь же рассматривались вопросы, связанные с выборным законодательством. 20 вопросов поступило в парламент от Центральной избирательной комиссии, которая просила депутатов до начала выборной кампании внести поправки, в том числе, и в печально известную 19-ю статью закона о выборах (подсчет голосов во втором туре выборов).

Напомню, что интерпретация данной статьи стала поводом для судебного разбирательства, а в последующем была использована как основание для государственного переворота в январе нынешнего года.

Депутаты не смогли проголосовать ни за один из предложенных вариантов поправок к статье 19, которые, не меняя ее сути, просто вносили ясность в систему подсчета голосов. После этого демарша у меня не осталось сомнений, что часть парламента вполне устраивает возможность двойной трактовки данной статьи. Нашлись даже депутаты, которые считают, что ЦИК может сам принимать решения на свое усмотрение – и нечего депутатов вопросами засыпать.

Из всего этого следует, что на нынешних выборах мы будем голосовать по старому, а считать так, как пожелает тот, кто соберет толпу из двух сотен человек у суда, парламента или ЦИКа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия