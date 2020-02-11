Леонид Дзапшба: бог троицу любит

Сегодня в конференц-зале тургостиницы «Интер-Сухум» состоялся съезд политической партии «Акзаара» («Единство»). В повестке дня стоял единственный вопрос – выдвижение кандидата в президенты от партии, которая зарегистрировалась с этой целью в ЦИКе 24 января.

Тому же самому был посвящен предыдущий съезд этой самой молодой, учрежденной год назад, партии Абхазии, состоявшийся в этом помещении в прошлом июне. И точно так же, как тогда, съезд выдвигал кандидатом председателя партии Леонида Дзапшба. Ощущение дежавю еще больше усилилось, когда точно так же и на этот раз после неоднократных просьб к собравшимся подождать еще немного, поскольку часть делегатов вот-вот должна подъехать из района, съезд снова начал работу ровно спустя сорок минут после назначенного времени.

Коротая время в ожидании этого момента, журналисты обсуждали поступившее как раз сообщение, что исполняющий обязанности сухумского мэра Кан Кварчия, ранее заявивший о намерении участвовать в повторных президентских выборах, отказался от него и сказал, что не будет поддерживать никого из участников президентской гонки. «А, может, и Дзапшба собирается сегодня это сделать?» – предположил кто-то. Но ему решительно возразили: «Исключено».

И действительно, съезд выдвинул в качестве кандидата в президенты Абхазии лидера партии Леонида Дзапшба. Это уже третья его попытка занять высший государственный пост в республике. На выборах в 2014 году он набрал 3,4 процента голосов, на выборах в 2019-м – 5,7 процента.

В качестве кандидата в вице-президенты Леонид Дзапшба предложил кандидатуру Виктора Хашба. Делегаты съезда ее одобрили. «Я верю Леониду Дзапшба и пойду с ним. Этот человек может работать 24 часа в сутки и никогда не подведет вас», – отметил Хашба.

Перед этим именно он выступил на съезде с докладом. Вот несколько фрагментов из него:

«Хотелось бы сказать: учитывая те людские потери, муки и страдания, которые перенес народ Абхазии от грузинской агрессии, говорить о каком-то взаимодействии с Грузией, даже в области экономики, считаю преждевременным. В первую очередь мы должны подписать соответствующий документ, в котором констатировать окончание конфликта, то есть договор о мире… Необходимо недопущение вывода денежных средств за рубеж, выдачи невозвратных кредитов. Вы прекрасно знаете эту ситуацию. Надо мной уже смеются в России, когда я туда приезжаю. «У вас, –- говорят, денег нет? Да у вас полтора миллиарда рублей выводят» – «А вы откуда знаете?» Открывают телефон и показывают, как Сбербанк Абхазии умудрился полтора миллиарда в Австралию перевести. И вы прекрасно здесь все об этом знаете. И никто никого даже не наказал… К сожалению, мы имеем разгул преступности, рэкет, похищение людей и так далее. И все это результат преступной бездеятельности властей, которая в итоге свела к нулю ростки иностранных инвестиций, экономической активности, привела к стагнации и экономическому развалу. Я вам такой пример приведу. Жили тут в сухумской гостинице приехавшие с форума в Сочи вице-президент австрийской компании и предприниматель из Белоруссии с супругой, которая из Абхазии родом. Они хотели построить здесь, в Абхазии, предприятие, вложить, думаю, не один десяток миллионов евро, производство систем безопасности железной дороги. И когда посмотрели логистику, решили, что очень удобно это производство в Абхазии сделать. Они поехали в администрацию Гудаутского района, потом в правительство, потом их принял президент… И тут в какой-то момент их почему-то приглашает министр внутренних дел. И говорит: вы начинаете хорошее дело… Ну, в общем, мол, давайте я вас крышевать буду… Они оттуда вышли, поехали к себе в гостиницу. И это еще не все. Когда приехали, совсем другое произошло. Приехали каких-то три парня, абхазцы, позвали их и говорят: те люди, с кем вы сейчас разговаривали, они вообще ничего не решают, решаем мы, решайте с нами. Люди, естественно, ничего не стали делать, развернулись и ушли».

На съезде партии выступил также экс-кандидат в президенты Абхазии Астамур Какалия, который заявил: «Мы пришли сказать спасибо Леониду Юрьевичу за то, что он поставил во главу угла своей предвыборной кампании закон об обязательном декларировании чиновниками своей собственности, признание незаконного обогащения чиновников уголовным деянием и конкурсный подбор кандидатов на госслужбу».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия