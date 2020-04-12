Минздрав Аджарии сообщил о 20 случаях коронавируса в «кластере Кобулети»

Еще у двух человек из «кластера Кобулети» сегодня, 12 апреля, был подтвержден коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе, передает агентство «Новости-Грузия».

С начала недели в нескольких селах Кобулетского муниципалитета выявлено уже 20 случаев COVID-19. По словам Микеладзе, на данном этапе эпидемиологи установили более 200 контактов этого кластера. Из них исследованы 187 человек.

С сегодняшнего дня четыре села Кобулетского района, где были выявлены случаи инфицирования, закрыты на карантин. Это Гвара, Мухаестате, Легва и Цкаврока. На въездах и выездах из административных единиц установлены блокпосты, патрулируемые военными и полицией.

Микеладзе, прибывший в Гвара, сообщил, что Минздрав Аджарии уже подготовил врачей, которые будут проводить термоскрининг в карантинной зоне. Обходы местных жителей ранее уже начали сельские врачи. В том случае, если у человека, будет зафиксирована температура или другие симптомы инфекции, ему проведут тестирование.