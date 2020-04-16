Паата Имнадзе: пойдем в церковь – не насчитаемся гробов

Грузинская православная церковь и правительство Грузии пришли к соглашению. Во всяком случае, о «золотой середине» заявила министр здравоохранения страны. Она заключается в том, что на Пасху в законе о чрезвычайном положении будет сделано исключение. То есть все желающие смогут присутствовать на ночной литургии в храмах по всей стране с девяти вечера до шести утра. Правда, инфекционисты считают компромисс убийственным. Глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе и его заместитель Паата Имнадзе обратились к населению с просьбой не совершать фатальную ошибку.

Пасха может стать водоразделом в Грузии. По словам главы Центра контроля заболеваний, предстоящие дни станут решающими для страны. Амиран Гамкрелидзе призвал жителей страны не участвовать в церковных службах по случаю главного церковного праздника:

«Не ходите в церкви, давайте молиться дома. Давайте отметим эту Пасху в другом формате. За нас будут молиться священнослужители, а мы будем честны перед нашей страной и перед Богом, что вышли из этой ситуации с меньшими потерями. Мне очень непросто это говорить. Я делаю такое заявление впервые: не ходите в церкви, не собирайтесь. Бог простит нам это, потому что таким образом выживет больше грузин. Я прошу вас об этом».

Амиран Гамкрелидзе решился на отчаянную попытку вразумить граждан Грузии после того, как вечером 15 апреля патриархия заявила о том, что не намерена присушиваться к просьбам медиков и призывать паству оставаться дома в пасхальную ночь. Глава службы по связям с общественностью патриархии протоиерей Андрия Джагмаидзе выступил с заявлением, в котором описал распорядок предстоящей пасхальной службы:

«Мы решили, что прихожане придут в церковь до начала комендантского часа и покинут церковь после службы, в 06:00. Это самое приемлемое условие в этой сложной ситуации. В больших храмах говорят о том, что нужно соблюдать расстояние в два метра, в маленьких храмах должно быть как можно больше прихожан во дворе с соблюдением соответствующей дистанции. В некоторых храмах, где есть возможность, должна пройти и утренняя служба. Прихожанам, которые испытывают трудности с ночным пребыванием в храме, будет предоставлена возможность посетить утреннюю службу. Таким образом, паства будет распределена, и будет легче придерживаться дистанцирования. Если сказать коротко, то весь смысл нашего обращения состоит в том, чтобы соблюдать закон, соблюдать комендантский час, соблюдать правила безопасности, о чем мы слышим от Центра по контролю заболеваний, и отмечать праздник».

При этом на вопрос, готова ли взять Церковь на себя ответственность в случае резкого увеличения количества больных, Джагмаидзе не ответил, заявив лишь, что во время литургии будут приняты во внимание все рекомендации властей и медиков, а прихожане сами вольны решать, приходить им или нет.

Единственная уступка, на которую пошла Грузинская православная церковь, это вопрос посещения кладбищ. Андрия Джагмаидзе поддержал решение правительства о закрытии кладбищ, призвав верующих воздержаться от посещения могил родных и близких:

«Посещение кладбища – это не церковный канон, а скорее народная традиция. Так что и здесь ничего не будет нарушено, если в день Пасхи и в ближайшие дни, учитывая ограничения правительства, мы не пойдем на кладбища».

В правительстве это назвали «золотой серединой». Советник премьер-министра Ираклий Чиковани заявил, что решение – совместное и позволит провести службы в соответствии с рекомендациями медиков. Между прихожанами будет соблюдаться социальная дистанция, а полиция обеспечит соблюдение комендантского часа.

Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе выступила неким гарантом согласия с такой формулировкой со стороны врачей:

«Думаю, что это золотая середина, когда правительство и граждане в равной степени и очень правильно разделяют ответственность. Не только правительство должно нести ответственность за здоровье населения. Это в первую очередь забота самих граждан. Государство уже приняло все меры, которые должно было принять, но мы не должны забывать, что есть вторая сторона, которая должна проявить сознательность и иметь гражданскую ответственность, а также ответственность перед своими близкими».

Третью сторону – Церковь и ее ответственность как института – Тикарадзе дипломатично не упомянула.

Зато упомянул заместитель главы Центра контроля заболеваний. Паата Имнадзе, комментируя итоги соглашения, достигнутого между Церковью и правительством, не смог сдержать эмоций. Обычно тактичный и сдержанный в оценках главный инфекционист страны фактически дезавуировал позитивный настрой министра здравоохранения, прямо заявив: если граждане не прислушаются к голосу разума, в Грузии не насчитаются гробов:

«Если жители страны этого не поймут, скоро в Грузии случится ужас. Мы не насчитаемся в Грузии гробов! Мы этого хотим? Оставайтесь дома, никуда не ходите. Потому что так распространяется эта коварная болезнь. Поймите, люди, если мы не останемся дома, нам не будет спасения, и у нас будут большие жертвы! Я понимаю, что Пасха – самый главный праздник, но если мы решим собраться всей семьей, накроем стол на 5-6 человек, возможно, потом все пятеро или шестеро слягут. Я понимаю, что это наша традиция, но давайте один раз откажемся от традиции, чтобы спасти свой народ, спасти ту же церковь. В Грузии уже началось масштабное внутреннее распространение. Это означает, что сегодня рядом с нами есть инфицированные люди, которые не знают, что они инфицированы. Они придут к вам в гости и заразят всех вас. Они пойдут в церковь, и заразят всех там».

По словам Имнадзе, сегодня группой риска является вся Грузия. В стране может повториться итальянский сценарий с соответствующими последствиями.

На что получил ответ от епископа Бодбийского Иакоба – одного из самых влиятельных и радикальных священнослужителей Грузинской православной церкви. По его словам, прихожане, которые придут на литургию в пасхальную ночь, сами будут нести за себя ответственность:

«Это абсолютно их решение. Вы когда-нибудь видели, чтобы я говорил: непременно придите в церковь? У людей есть право выбора. Они не роботы. И мы не должны делать их роботами из-за этого коронавируса. Я уважаю господина Паату, но лучше бы он считал, сколько реально есть инфицированных людей. Или вы хотите говорить только о церкви?!»

К слову, и Паата Имнадзе, и Амиран Гамкрелидзе уже подсчитали, что после пасхальных праздников счет инфицированных в стране может уже пойти на тысячи.

Впрочем, нашлись среди церковных иерархов и те, кто внял отчаянному призыву Пааты Имнадзе. В епархии Поти и Хоби богослужения в честь праздника Пасхи пройдут без прихожан. По словам митрополита Григола (Бербичашвили), находясь перед лицом такой опасности, невозможно игнорировать мнение специалистов:

«Слова Пааты Имнадзе напомнили мне 1989 год, когда на площади Свободы грохотала бронетехника, было мобилизовано большое количество людей в зеленой форме, вооруженных дубинками и лопатами. Тогда людям, собравшимся у дома правительства, патриарх сказал, что угроза реальна и, возможно, от нее нас отделяют всего несколько минут. Сегодня эти слова снова звучат, но от Пааты Имнадзе. Опасность реальна».

Впрочем, как отмечают наблюдатели, даже в этой епархии опасность ограничивают условным промежутком времени. Двери храмов откроются для паствы в семь утра, через час после завершения комендантского часа. О том, что верующие могут попытаться наверстать упущенное в течение дня, митрополит Григол явно не подумал.

Зато все, кто выступает против решения правительства пойти на компромисс с Грузинской православной церковью, будут иметь дело со Службой госбезопасности. По данным неправительственной организации «Центр обучения и мониторинга прав человека», духовные лидеры мусульманской общины Грузии были вызваны на допрос в СГБ. В частности, правозащитники связывают это с комментарием шейха Миртага Асадова и нескольких основателей Высшего мусульманского духовного управления относительно пасхальных богослужений.

«Миртаг Асадов связывает это с интервью телекомпании «Мтавари архи», где он объяснил, что Грузия не является теократической республикой. Это секулярная страна, и деление на «мы и другие» неправильно. На вопрос журналиста о том, как он относится к решению властей не закрывать храмы в пасхальную ночь, духовное лицо отметило: «Тогда мы откроем мечети в Рамадан и посмотрим, как поведет себя премьер-министр в отношении нас», – говорится в сообщении неправительственной организации.

Сообщается, что следствие ведется по статье 318 (саботаж) Уголовного кодекса Грузии. Если все это подтвердится, то, по мнению правозащитников, налицо двойные стандарты и прямое нарушение Конституции.

В общем, отмечают наблюдатели, для понимания ситуации с заигрыванием с Грузинской православной церковью в условиях пандемии коронавируса больше всего подходит известная латинская пословица – Quos Deus perdere vult, prius dementat – воистину, кого Бог хочет погубить, того он сначала лишает разума.