Грузинская церковь готовится к последнему слову

В Грузии отмечают Страстную пятницу. Несмотря на запрет на передвижение легковых автомобилей, людей в церквях немало. Прихожане добираются до храмов пешком. Ответственность за неудобства для своей паствы церковь возложила на правительство. Оппозиция, в свою очередь, возложила на правительство ответственность за ожидаемое увеличение числа зараженных и подрыв самого понятия государственности

«Христос взошел на Голгофу пешком, значит, и истинно верующие также смогут прийти пешком в храмы», – Грузинская православная церковь отреагировала на решение правительства запретить передвижение легковых автомобилей по всей стране на ближайшие несколько дней. В заявлении патриархии подчеркивается, что указ не был согласован с ГПЦ и, безусловно, поставил прихожан в сложное положение. Впрочем, сами священнослужители не останутся без традиционных престижных внедорожников. Для них государство сделало специальные пропуска. Так что на службы пастыри, в отличие от своей паствы, будут добираться даже с комфортом – без пробок.

«Вчера вечером, 16 апреля, администрация правительства объявила, что 17 апреля, т.е. в Страстную пятницу, с 12 часов дня запрещено движение легковых автомобилей. Это вызвало большое недовольство среди населения и, разумеется, среди верующих и представителей духовенства. Упомянутый запрет не был согласован с патриархией Грузии. Позже, в ходе телефонного разговора выяснилось, что у священнослужителей, церковных певчих и прислужников будет возможность передвижения для присутствия как на сегодняшней, так и на пасхальной службе. К сожалению, прихожанам такая возможность не предоставляется».

Впрочем, на количестве тех, кто приходит обычно в храмы, запрет, видимо, скажется не особо. Собравшиеся на сегодняшнюю службу в церквях по всей стране признаются, что видят в этом даже какой-то символизм. Ведь таким образом они как бы приобщаются к мукам Христа.

Церковь, по мнению наблюдателей, от запрета только выиграет. Попытки властей ограничить передвижение тех, кто, по мнению медиков, может войти в наиболее обширный кластер инфицированных коронавирусом, делает их приход в храм сродни мученичеству. И в этой ситуации церковные иерархи уже начинают переходить в открытую атаку на тех, кому еще совсем недавно рукоплескала вся страна.

Епископ Бодбийский Иаков обрушился с критикой на грузинских врачей и эпидемиологов. Священнослужитель, в частности, недоволен высказываниями главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе и его заместителя Пааты Имнадзе. Они, по мнению епископа, лишь сеют панику:

«Если идет война (с вирусом), я хорошо знаю, что делают с теми, кто сеет на войне панику. Я имею в виду господина Амирана Гамкрелидзе и господина Паату Имнадзе. Когда они орут на нас… но мы не обязаны это выслушивать. Это не похоже на призыв, когда они не сбавляют тон, когда говорят о гробах».

По словам владыки Иакова, чтобы люди верили Гамкрелидзе и Имнадзе, последним следует делать более умеренные заявления. И, очевидно, не упоминать церковь в контексте опасности распространения инфекции. Досталось и властям Грузии. Епископ Бодбийский не удержался от прямых угроз:

«В моей епархии госслужащим и учителям пригрозили, что, если они или члены их семей примут участие в пасхальной литургии, то потеряют работу. Теперь посмотрим, кто и что потеряет».

Потерять же правительство «Грузинской мечты» может многое, считают наблюдатели. В год выборов противостояние с самым влиятельным институтом в стране может обернуться для партии власти потерей этой самой власти. И в руководстве Грузии это прекрасно понимают. Поэтому и ограничиваются полумерами, всячески опасаясь напрямую критиковать патриархию и ее решения. В частности, министр здравоохранения на вопрос о том, опасно ли с медицинской точки зрения во время эпидемии вируса, передающегося преимущественно воздушно-капельным путем, причащаться из одной ложки, ответила:

«В целом в науке важно, чтобы все основывалось на доказательствах. Но научных исследований на этот счет нет. И я не смогу ответить вам, приведя доказательства. Необходимо провести научное исследование».

Впрочем, времени на научные исследования с теологическим уклоном не осталось. Пасхальная служба по оценкам наблюдателей соберет если не рекордное, то, безусловно, критически опасное количество людей. И невнятная позиция власти наносит колоссальный ущерб стране не только в плане здоровья граждан, но и здоровья самой государственной системы, считает один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия:

«Законопослушные и здравомыслящие граждане оказались в заложниках у религиозных фанатиков и безответственной власти. Власти, у которой есть политический контракт с этими религиозными фанатиками, ради которого она готова пожертвовать здоровьем и жизнями остальных граждан. И сейчас законопослушные граждане вынуждены расплачиваться за то, что власть не смогла справиться с религиозными фанатиками. Это даже не политический фарс, это – политическая катастрофа».

Церковь, считают наблюдатели, перешла в наступление и сегодня пытается вытеснить врачей с пьедестала народного уважения. А тем, кто выступает против решений патриархии, стоит побеспокоиться о собственной безопасности. Так, теолог Гоча Барнов, последовательно критикующий руководство Грузинской православной церкви за полное безразличие к жизням прихожан, во время интервью одному их грузинских телеканалов подвергся нападению со стороны неизвестного гражданина. К слову, полиция его так и не нашла. Впрочем, теолог продолжает настаивать: Грузинская православная церковь готовит грузинский народ к массовому самоубийству:

«Я уверен, что тот человек был подослан, так как зачем какому-то простому гражданину вдруг стало интересно, о чем это я говорю в интервью журналисту. Что касается ситуации. Естественно, никакой трагедии для Грузинской православной церкви в том, что служба может быть проведена без паствы, – нет. Посмотрите, что происходит по всему миру – в других странах церкви отдают свои храмы и соборы под госпитали, жертвуют большие суммы, чтобы помочь государству в борьбе с эпидемией… Грузинская же церковь своими действиями, не только сегодня, но на протяжении уже долго времени, показывает, что утратила Христа. И первым шагом к его возвращению будет отказ от 25 миллионов, которые она получает из бюджета».

Принять во внимание тревожные прогнозы эпидемиологов и незамедлительно начать пресечение любых собраний граждан призывает правительство Народный защитник Грузии Нино Ломджария:

«С учетом тревожного эпидемиологического прогноза призываем правительство принять во внимание рекомендации представителей системы здравоохранения и эпидемиологов, и, руководствуясь правом на жизнь, для выполнения позитивных обязательств реально и незамедлительно обеспечить ограничения на собрания граждан в любой форме и в любом месте, и в случае необходимости предпринимать в этой связи дополнительные меры. В противном случае, из-за несвоевременных действий и не предпринятых вовремя превентивных мер ответственность за рост числа инфицированных и случаев летального исхода будет возложена на государство».

Ограничения, вступившие в силу с 17 апреля, омбудсмен считает недостаточными и акцентирует внимание на заявлении главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе. В нем говорится, что риски распространения вируса особенно высоки во время предстоящих религиозных праздников, поскольку у некоторых инфицированных заболевание может протекать бессимптомно.

«Необходимо учитывать ограниченный и истощаемый человеческий ресурс системы здравоохранения, из-за чего в случае массового распространения вируса будет трудно спасать жизнь пациентов и обеспечивать их лечение. Эти риски особенно усугубляются из-за соглашения, достигнутого между Патриархией и властями 15 апреля 2020 года, согласно которому пасхальная литургия пройдет в грузинских храмах с участием паствы», – заявила Ломджария.

Реакции правительства на призыв омбудсмена не последовало, несмотря на то, что уже «научно доказано»: принадлежность к Грузинской православной церкви не является сколько-нибудь действенной защитой от коронавируса. Несколько дней назад COVID-19 выявили у священника церкви Иоанна Богослова, расположенной в центре Тбилиси. Сегодня стало известно, что вирусом заразилась одна из прихожанок церкви Успения Богородицы в пригороде Тбилиси. Храм сейчас закрыт, а священнослужителей поместили в карантин. Также обнаружен коронавирус у священнослужителя Болнисского сиони, участвовавшего в обряде причастия в Вербное воскресенье. Сейчас древнейшая грузинская базилика закрыта для прихожан.

Но эти факты не смущают церковных иерархов. Наблюдатели отмечают: похоже, Грузинская православная церковь вступила в открытую политическую игру за право последнего слова в стране, где ставка – не только души, но и жизни ее прихожан и остальных граждан Грузии.