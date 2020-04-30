Слава Саакашвили

Владимир Зеленский оставил аналитикам только два варианта, и дилемма, как это всегда бывает в сюжетах про Саакашвили, бескомпромиссна. Либо украинский президент, пустивший на полпути свою затею на самотек, – властитель не только слабый, но и не такой лукавый, как казалось поначалу, либо все ровно наоборот, и после года кадровых провалов он успешно провел разящую штабную спецоперацию. Вторая версия правдоподобнее.

Как следует из некоторых киевских утечек, идея с назначением Саакашвили родилась не вчера и не неделю назад. Такое подразумевалось еще в пору президентской кампании Зеленского, на которого Саакашвили только и оставалось поставить. Это, говорят, обсуждалось и при прежнем главе Офиса президента Андрее Богдане. Андрей Ермак, университетский однокашник Саакашвили, сменил Богдана два с половиной месяца назад, и они выглядят как раз подходящим сроком для подготовки идеи к претворению. Примерно в это же время Украина принимает многострадальный закон о земле, без которого пришлось бы ставить крест на переговорах с МВФ, и, стало быть, готовиться к дефолту. И примерно в ту же пору с поистине украинским политическим задором решается судьба банковского, или, как его еще называют, «антиколомойского» закона, запрещающего возвращать национализированные банки (как все понимают, речь о «Приватбанке» Коломойского, который при Порошенко постигла такая неприятность). На кону все то же: МВФ, дефолт, а теперь еще и коронавирус.

Словом, временной ряд как обоснование назначения Саакашвили выглядит вполне непротиворечивым. Однако эту логическую цепь следует продлить, чтобы все перечисленные факторы кто-то по неосторожности не принял за первичные.

Фракция «Слуги народа» не выказала необходимого восторга, как полагают многие, опасаясь особенностей личности грузинского экс-президента. Понятно. Но украинская политическая повседневность богата ничуть не менее экстравагантными персонажами, способными на ничуть не менее запоминающиеся порывы. Так что вера во впечатлительность украинского политикума выглядит немного наигранной. Едва ли Зеленский питал какие-то иллюзии насчет мотивации своих депутатов, а теперь арифметика скепсиса дарит и нам возможность понять, кто такие «слуги народа» и сколько из них за кого на самом деле воюют. Если почти половина готова не поддержать президента в важном для него начинании, значит, у них есть для этого очень веские причины и убедительные стимулы, у каждого из которых есть своя фамилия, как правило, из украинского списка Форбса.

Есть еще одно важное, хоть, возможно, случайное совпадение: не проработав и полугода, ушло в отставку правительство Алексей Гончарука. Как полагали, в том числе, и из-за давления все того же Коломойского. Но новое правительство, как уверяют те же аналитики, тоже не приносит Коломойскому счастья. И приводят в подтверждение послужные списки вновь назначаемых министров, у многих из которых обнаруживается заинтересованное знакомство с Ринатом Ахметовым.

Если где и нет постоянных друзей, а лишь интересы, то это про Украину. Еще, казалось бы, вчера Саакашвили Ахметовым открывал список тех, кого бы с радостью посадил (дальше шли Коломойский и Аваков), а сегодня его подозревают в союзе с ним. Возможно. Все, что плохо Коломойскому, Ахметову в радость. Но это неважно. Важно то, что любые пертурбации и рокировки меняют лишь олигархические персоналии у власти, не меняя устройства, и так было с первых дней независимости, невзирая на революции и Майданы. Любой формальный пост обречен стать вопросом давления, предметом торговли, отсчетом купеческих компромиссов.

Значит, нужно что-то неформальное, недосягаемое для олигархов, но способное стать центром принятия решений. Вице-премьер по реформам – что за бюрократические новости? Какие полномочия, круг обязанностей и, главное, круг ответственности? Неважно. Важно найти человека, а круг определится, и такой человек есть, и, да, вы, конечно, его узнали. Михаил Саакашвили – сам себе полномочия, и без этого проект не имеет смысла.

Да, Зеленский не настоял на вице-премьерстве, но это не потеря контроля, вряд ли в таком случае, зная устройство своей фракции, он бы пустился в это начинание вообще. Нет, здесь, похоже, другое. Зачем брать на себя ненужные тяготы и риски, тем более что свет на этом загадочном посту клином не сошелся? Судя по спокойствию Саакашвили, вероятно, об этом и с ним заранее было все обговорено. Зато теперь, после столь яркой презентации идеи любое альтернативное название должности будет выглядеть спасительным для всех компромиссом, за который Зеленский не заплатит и гривны. Но благодаря ему, если все получится, сможет при необходимости выстроить неформальное и альтернативное правительство. Его председателя будет не стыдно показать МВФ, за него не надо будет нести никакой ответственности, и которого проще простого убрать.

Возможно, понимая все это, решилась на психическую атаку в стиле фильма «Чапаев» «Грузинская мечта». Она ведь тоже сыграла вполне логичную и как минимум беспроигрышную игру. Все киевские расклады, вероятно, она неплохо понимала с самого начала. А чего не понимала, то ей наверняка пояснили украинские контрагенты. Ведь такую готовность отозвать посла из самой дружественной страны можно, во-первых, только при абсолютной уверенности в том, что делать это не придется, а, во-вторых, зная, что в дружественной стране все поймут и войдут в положение. Которое и сам Зеленский не усугублял, и, вообще, ни разу Киев не позволил себе намекнуть Бидзине Иванишвили, что до него подобную риторическую живость позволял себе только еще один, хоть и бывший, стратегический партнер.

А теперь «Мечта» объявит и о своей победе, и о том, что достигнута она была в форме торжества взаимопонимания с верными киевскими друзьями – и кто посмеет сказать, что это не так? Некоторой вычурностью подхода ей будут колоть глаза лишь те, кого и так придется накануне выборов подозревать в подготовке очередного путча по инструкциям Саакашвили. Поймут же и горячо поддержат не только свои, но и те, кому Бидзина уже давно не лучше Миши, а это едва ли главный предвыборный бонус.

В общем, куда ни кинь, история вышла со счастливым для всех концом. Единственное, чего в этой истории нет, – это самого Миши.

Все, что могло сделать его одним из ее героев, как-то незаметно растворилось, исчезло, поскучнело, может, немного состарилось. Его не видно и почти не слышно, то, что он говорит про работу как средство мирного сосуществования с Аваковым, не в счет, потому что это почти правда, у него, скорее всего, не будет возможности с ним схлестнуться по-старому. Потому что теперь все не так, как при Порошенко, который как-никак нес за него и перед ним какую-то ответственность, и ему было за что потом расплачиваться и о чем жалеть. Зеленскому не придется. Любая неконтролируемая склока теперь будет исключительно делом Саакашвили, отягощенная все той же его репутацией, и Зеленскому ничего никому не придется объяснять про неуживчивость реформатора. Да и сам Саакашвили, возможно, понимает, что лимит на скандалы и разрывы практически исчерпан. Еще никому и никогда так, используя славу безудержного Саакашвили, не удавалось найти для него столь контролируемую позицию.

В общем, сначала ты работаешь на репутацию, а потом твоя репутация работает на твоих друзей и врагов. Собственно говоря, кроме этой репутации больше ничего не осталось. Вряд ли ему доведется повторить лидерский реформаторский порыв, не то место и не то время. Максимум – эффективная работа в должности человека-истории, образа из галереи реформаторов, где-то между Бальцеровичем и Мартом Лааром. Разница в том, что ни тот, ни другой не пытались повторить, а Саакашвили приходится из раза в раз яростно собирать вечный двигатель, лететь на ядре и снова и снова повторять историю как фарс. Но он остается – как прикладное воплощение мифа о самом себе, мнимые числа в математике, как ни крути, тоже величины, – и для Иванишвили, и для его противников, и для Киева, и даже для Москвы. Не такой уж, между прочим, и печальный итог того, что когда-то было сделано.

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