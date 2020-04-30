Саакашвили – плохая примета?

Политическая судьба третьего президента Грузии остается камнем преткновения – украинская власть до сих пор не определилась, хочет ли она поучаствовать в эксперименте под названием «Михаил Саакашвили». Политик продолжает убеждать все заинтересованные стороны в собственной необходимости для «спасения Украины в условиях глобального экономического кризиса». Но, помимо большого количества сомневающихся внутри Украины, есть и внешнеполитические факторы. Москва и Тбилиси в этом вопросе объединились. И Грузия, и Россия дали понять – возвращение Саакашвили во властные структуры Украины принесет Киеву лишь неприятности.

«При всем уважении, я – Михаил Саакашвили», а значит, минимальная амбиция – получить вице-премьерство. Третий президент Грузии отклонил практически не завуалированное предложение правящей украинской партии «Слуга народа» стать посредником между офисом президента и Радой. Михаил Николаевич намерен добиваться назначения на пост, предложенный ему Владимиром Зеленским. Даже в условиях недоверия со стороны депутатов от большинства. Верховная рада постоянно откладывает голосование по вопросу возвращения Саакашвили во властные структуры. Среди соратников главы государства нет общего мнения по поводу целесообразности наделения полномочиями столь одиозной фигуры, как Михаил Саакашвили, уже доказывавшего, что «удобным» по многим вопросам он явно не будет.

Впрочем, Михаил Николаевич намерен ковать свое политическое счастье своими же руками. Теперь он – постоянный гость всех сколько-нибудь значимых политических шоу на украинском телевидении, где атакует оппонентов и рассказывает о том, что и как нужно делать в условиях вызванного пандемией кризиса, чтобы спасти украинскую экономику. Не забывая при этом указать на свои собственные заслуги в бытность президентом Грузии:

«Вы говорите, что я должен уехать и оставить вам Украину. Так я хочу вас спросить: знаете, какая разница между мной и вами? Я взял страну, которая была разбита, разгромлена, где не было вообще ничего. Я сделал… там экономика выросла в четыре раза! Это не мои цифры – Мирового (Всемирного) банка. Мы построили 2500 км дорог, там (в Грузии) нет ни одной дороги, похожей на те, которые вы оставили здесь в Украине в ваше правление. Там мы сделали, что Грузия на 8-м месте по свободе ведения бизнеса. А при вашем правительстве Украина была на 120-м. Украина по коррупции наравне с Нигерией, а Грузия – вторая некоррумпированная страна в Европе. Я взял разбитую страну и сделал из нее конфетку. Поэтому они не хотят, чтобы я был в правительстве. Потому что, если я буду в правительстве, они точно знают, что бы кто ни говорил, я буду делать то же самое – прикрывать (перекрывать) их схемы, отбирать у них эти возможности. Пытаться максимально передать эти возможности народу Украины. Потому что сейчас очень тяжелая ситуация. Я понимаю прекрасно, если сейчас у нас не получится, если у Зеленского не получится, то следующим здесь, действительно, будет господин Бойко. Но и не он, и не его друзья. Они будут уже не президентами и не премьерами. Они будут назначенцами, губернаторами Владимира Путина».

Впрочем, господин Зеленский, от которого, по словам Михаила Саакашвили, и исходило предложение в его адрес, до сих пор никак не прокомментировал перспективы возвращения экс-главы Грузии во власть в Украине. Было лишь одно единственное заявление офиса президента, в котором отмечалось, что, по мнению господина Зеленского, Михаил Саакашвили – известный на международной арене специалист, имеющий опыт успешного проведения реформ. И Владимир Зеленский, как говорилось в сообщении, предложил экс-президенту поделиться идеями с правительством и Верховной радой.

Этим официальная поддержка со стороны Банковой улицы пока и ограничивается. Но за Михаила Саакашвили впряглись влиятельные медийные личности вроде журналиста Дмитрия Гордона, назвавшего Саакашвили «спасательным кругом».

Между тем есть и некий план «Б» – политик может быть назначен или выдвинут на другой пост. По кулуарной информации, окончательного решения по поводу того, что именно может быть предложено Михаилу Саакашвили, пока не принято. Сам он на встречах с депутатами якобы обмолвился, что у него планируется встреча в офисе президента по поводу назначения в правительство или на другую должность на Банковой. Сегодня, по итогам заседания Верховной рады, председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что вопрос голосов «за» назначение Саакашвили решен, но для него нашли другой формат работы в украинской власти:

«Голосов за его кандидатуру хватает, но Михаил Саакашвили последние несколько дней проводил длительные консультации с президентом, и они нашли другой формат, в котором они будут работать, – новая должность. Какая – я не могу сказать, потому что это инициатива президента».

В украинских СМИ не исключают, что новая, компромиссная, должность, о которой поведал Арахамия, – пост мэра Одессы. Сейчас городом руководит Геннадий Труханов, чье имя не раз фигурировало в громких коррупционных скандалах.

Примечательно, что о некоем компромиссе было объявлено аккурат после того, как свою позицию высказал Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины – «очень плохая примета».

«Вроде бы, я читал сообщения СМИ, от этой идеи отказались. Можно сказать – и слава богу. Саакашвили – это, конечно, очень плохая примета. Для Грузии – страна развалилась. Ничего хорошего Одесса не получила, для Одессы тоже плохая примета. Плохая примета была и для президента Порошенко, который его трудоустроил, рейтинги его припали немного после этого».

Хотя наблюдатели сомневаются в том, что Владимир Зеленский суеверен, тем более в политическом поле, тем не менее в этом вопросе очень знаково объединились Москва и Тбилиси. Для грузинского правительства назначение Михаила Саакашвили на любую руководящую должность – настолько «недружественный поступок», что даже Москва становится в каком-то смысле ближе, чем Киев. После довольно ультимативных обращений президента и председателя парламента в адрес украинских коллег свои пять копеек вставил и мэр Тбилиси. Для Кахи Каладзе вариант назначения Михаила Саакашвили на пост мэра Одессы даже хуже, чем вице-премьерство последнего. Ведь Тбилиси и Одесса – города-побратимы. Каладзе, видимо, решил сыграть на опережение:

«Ни Грузии и грузинскому народу, ни Украине и украинскому народу не нужен авантюрист и деспот, подобный Саакашвили. Это доказали в Грузии, это доказали в Украине, когда его назначили на пост губернатора Одессы, однако кроме провокаций и зарабатывания личных политических очков он ничего не сделал. Относительно того, что он сделал для Грузии. Задайте этот вопрос грузинскому народу, и детально услышите о тех ужасах, которые он творил на протяжении лет».

Но, как бы то ни было, Михаил Саакашвили уже вернулся в политику. 2020 год в Украине, как и в Грузии, – год выборов. Правда, в местные органы власти. И если Михаил Саакашвили сейчас не получит никакого назначения, то после нынешней медийной раскрутки вполне может включиться в избирательную кампанию. На встрече с депутатами из «Слуги народа» экс-президент Грузии, в частности, заявил, что считает пропрезидентскую партию лучшей командой в стране, и если пойдет на выборы, – то вместе с ней.