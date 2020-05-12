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Посол Грузии, вернувшийся из Киева в Тбилиси для консультаций, отправлен на карантин
Всех граждан, прибывающих в Грузию из-за рубежа, отправляют на 2-недельный карантин. Исключением не стал и посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, которого вызвали в Тбилиси для консультаций из-за назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.
Шарашенидзе сообщил грузинским СМИ, что прибыл в Грузию накануне и находится в одной из карантинных зон. Дипломат заявил, что в Киеве провёл встречу в МИД Украины и ознакомил коллег с позицией официального Тбилиси. По словам Шарашенидзе, его позиция «не удивила украинскую сторону».
«Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, на политическую должность назначали лицо, осужденное в Грузии. Кто касается отношений с Украиной, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и даже укрепились. С нами согласны и наши украинские партнеры. У нас общие позиции по самым важным для нас вопросам, таким как евроатлантическая интеграция, деоккупация, укрепление демократических институтов», – заявил Шарашенидзе Первому каналу Грузии.
Посол также прокомментировал информацию, озвученную Михаилом Саакашвили о том, что экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили работает советником Генпрокурора Украины. Грузинский дипломат заявил, что информация не соответствует действительности и Адеишвили был лишь временно трудоустроен при предыдущем главе украинской прокуратуры.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 22 апреля сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера украинского правительства.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили.
- Кандидатура Саакашвили не получила широкой поддержки в президентской фракции «Слуга народа». СМИ сообщили, что назначение заблокировано.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное назначение Саакашвили вице-премьером Украины - дело самих украинцев, но в целом его участие в политике назвал «очень плохой приметой».
- Накануне Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Другие новости дня
Россия вышла на второе место в мире по числу выявленных заражённых коронавирусом
Россия вышла на второе место по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обойдя Великобританию и Испанию, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
За сутки выявлено 10 899 новых случаев инфицирования коронавирусом. 3711 человек выздоровели. Число подтверждённых случаев заражения достигло 232 243 человек. В Великобритании и Испании, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен у 224 332 и 227 436 человек соответственно.
За сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 107 человек. Всего с начала вспышки в России умерли 2116 человек. 43 512 выздоровели. Прямо сейчас, по данным властей, в России 186 615 человек больны коронавирусной инфекцией.
Накануне президент России Владимир Путин не стал продлять так называемый режим нерабочих дней в стран на всей территории страны. При этом решение о конкретном графике выхода из карантина будут принимать региональные власти.
Западные политики и дипломаты призывают Тбилиси выполнить все пункты соглашения от 8 марта
Правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиция должны выполнить все пункты соглашения от 8 марта – к этому политические силы призвали западные политики и дипломаты.
Председатель комитета Сената по иностранным делам, сенатор-республиканец Джим Риш написал в Twitter, что ожидает освобождения политзаключённых и реформы избирательной системы.
Накануне от имени посредников переговоров заявление опубликовало посольство США. Дипломаты отметили, что не должны раскрывать содержание дискуссий или разъяснять соглашение, однако пояснили:
«Итоговое соглашение хорошо известно общественности. Его приветствовали как грузинский народ, так и международное сообщество. Мы отмечаем, что это соглашение состоит из двух частей. Одна из них посвящена избирательной системе, а другая — решению проблемы политического вмешательства в судебную систему. Мы призываем все стороны придерживаться буквы и духа обеих частей соглашения в целях его успешного осуществления», — сказано в заявлении.
Выполнить соглашение грузинских политиков призвал и американский конгрессмен Адам Кинзингер – автор критических писем в адрес правительства Грузии.
«Необходима полная реализация данного соглашения и движение вперед», — написал Кинзингер в Twitter.
- «Грузинская мечта», оппозиция и международные посредники договорились, что парламентские выборы в октябре пройдут по новой системе: 120 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 30 – по мажоритарным. Оппозиция заявляет, что в рамках соглашения на свободу должны выйти т.н. «политзаключённые» - экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, бывший министр обороны Ираклий Окруашвили и совладелец оппозиционного ТВ «Мтавари» Георгий Руруа.
«Вы неправильно поняли» – власти Чечни не будут отменять режим самоизоляции
Чеченские власти не планируют отменять режим самоизоляции. Об этом сообщил спикер республиканского парламента Магомед Даудов в прямом эфире в инстаграме.
"По ватсапу пересылают разговоры: А правда ли, что люди выходят на работу? А правда, что самоизоляция закончилась? Это категорически неправда. Сограждане, вы неправильно поняли", – заявил Даудов.
По его словам, отмена ограничительных мер будет происходить в три этапа.
"Наш глава, Рамзан Ахматович, пусть будет доволен им Всевышний, поручил оперативному штабу сегодня и завтра разработать план поэтапного выхода из самоизоляции. И мы разработаем план, который позволит открыть объекты, не предполагающие большого скопления людей и предоставим план падишаху", – отметил спикер парламента.
Он попросил прекратить рассылать недостоверную информацию о послаблении режима самоизоляции и дождаться, пока глава республики не сообщит об этом лично.
В понедельник на заседании правительства президент Владимир Путин заявил о том, что режим нерабочих дней с 12 мая на всей территории России продлён не будет.
В начале апреля в Чечне был введен комендантский час. С 17 апреля в республике был объявлен строгий карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса. Еще ранее на территории региона было запрещено выходить из дома и пользоваться транспортом по воскресеньям.
За сутки в Грузии выявили лишь один случай коронавируса, 32 выздоровели
За сутки в Грузии выявили лишь один новый случай заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев достигло 639.
Последний раз один случай заражения за 24 часа был выявлен в Грузии 29 марта.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших пациентов выросло на 32 и достигло 349.
Накануне число выздоровевших пациентов впервые превысило число активных случаев коронавируса. По последним данным, в Грузии от коронавируса лечатся 279 пациентов.
- Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- С 21 марта в Грузии объявлен режим чрезвычайного положения. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
В Смоленской области в доме престарелых вспышка коронавируса
В Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов произошла вспышка коронавируса. Как отмечается на сайте правительства Смоленской области, в общей сложности было выявлено 120 заразившихся. Состояние заболевших оценивается как стабильное, сообщает Лента.Ру.
Изначально инфекция была выявлена у нескольких работников интерната. Затем были протестированы все работники и постояльцы. У 94 стариков, 22 сотрудников и четырёх волонтёров были результаты тестов оказались положительными. Инфекция не подтвердилась у 24 сотрудников, которые продолжают работать.
В прошлом месяце в Смоленской области, в другом доме для престарелых, Вяземском интернате, коронавирус был диагностирован у 83 человек.
За сутки, с 10 на 11 мая, в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших в России, как сообщает сайт Стопкоронавирус.рф, 221 344, умерших 2 009.
Бывший президент Франции Жискар д’Эстен заподозрен в домогательствах
Журналистка немецкого телеканала WDR Анн-Катрин Штраке обвинила бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена в сексуальных домогательствах. Жалоба была подана 30 марта. Об этом сообщило в понедельник агентство "Франс-пресс" со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Инцидент произошёл в декабре 2018 года. По словам немецкой журналистки, во время интервью Валери Жискар д’Эстен положил свою руку на ее ягодицы. Анн-Катрин Штраке утверждает, что это произошло три раза.
Действия бывшего президента Франции, члена Конституционного совета республики, ныне 94-летнего Валери Жискар д'Эстена будет проверять бригада по борьбе с преступлениями, совершенными против частных лиц (BRDP), сообщает "Международное французское радио".
Адвокат Жискар д’Эстена отказался комментировать эту информацию.
«Я рада узнать, что министерство приняло мою жалобу к рассмотрению и решило начать расследование», – заявила France-Presse Журналистка Анн-Катрин Штраке выразила радость в связи с правоохранительных органов рассмотреть её жалобу. Она считает, что "все должны знать, что бывший президент Республики сексуально домогался до журналистки", объяснила она агентству "Франс-пресс".
18 декабря 2018 года Штраке приехала со своей съёмочной группой в парижское бюро бывшего президента, чтобы взять интервью к столетию бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля. В конце интервью Штраке попросила Жискар-д’Эстена о совместной фотографии с ним для всех участников съёмочной группы.
Во время фотографирования экс-президент приобнял журналистку и положил свою руку на ее ягодицы. Потом он повторил этот жест во время второго фотографирования, а затем, когда показывал ей свои архивные фотографии.
В Конгресс США внесен законопроект в поддержку политзаключенных в России
В понедельник в Палату представителей Конгресса США внесен законопроект, в котором осуждается использование тюремного заключения в качестве меры преследование российскими властями независимых журналистов, оппозиционеров, представителей гражданского общества и религиозных организаций.
В законопроекте, инициаторами которого стали руководители комитета по международным делам Палаты представителей демократ Эллиот Энгел и республиканец Майкл Маккол, говорится о трехстах политических заключенных, находящихся в тюрьмах и под домашним арестом в России и упоминаются имена шестерых: Алексея Пичугина, Игоря Рудникова, Константина Котова, Анастасии Шевченко, Юрия Дмитриева и Денниса Кристенсена. Резолюция основана на данных, собранных Госдепаратаментом, ОБСЕ, международными правозащитными организациями и обществом "Мемориал".
В документе содержится призыв к властям России безотлагательно освободить из-под стражи людей, признанных политзаключенными обществом "Мемориал". Американские законодатели также предлагают госсекретарю и министру финансов США использовать свои полномочия в рамках "Акта Магнитского" и подвергнуть санкциям российских официальных лиц, причастных к политическим преследованиям.
"Правда - это то, чего Владимир Путин боится больше всего, - заявил конгрессмен Майкл Маккол. - Президент России превратил закон в инструмент преследования. Он заставляет журналистов замолчать, угрожает политическим оппонентам... Мы, американцы, не должны бояться возвысить свои голоса в защиту тех, чьи голоса были заглушены".
Грузия договорилась о восстановлении полетов с 18 авиакомпаниями
«Из 36 компаний, представленных на грузинском авиационном рынке, 18 уже выразили желание возобновить полеты», - заявила сегодня, 11 мая, министр экономики Грузии Натия Турнава.
«Особенно важны переговоры, которые мы проводим с различными авиационными компаниями. Из 36 авиакомпаний, работающих на нашем рынке, с 18 уже достигнута предварительная договоренность о возобновлении полетов. Конечно, этому должны предшествовать договоренности между нашими государствами по дипломатическим каналам о принципах безопасного коридора. Но главное, что авиакомпании, по первой же индикации, готовы возобновить полеты. Это значит, что мы будем готовы к открытию туристического сезона», - сказала Турнава.
По информации агентства «Новости-Грузия», страна с 21 марта полностью прекратила воздушное сообщение по всем направлениям из-за пандемии коронавируса. Осуществляются только чартерные рейсы, в том числе авиакомпании Georgian Airways, которая по договору с правительством Грузии вывозит из-за границы граждан Грузии, которые по прибытию отправляются в обязательный двухнедельный карантин за счет государства.
Вместе с тем, исходя из хороших результатов борьбы с эпидемией – в Грузии один из самых низких в Европе показателей распространения коронавируса и смертности от последствий инфицирования, страна с 1 июля собирается открыть границы для иностранных туристов. Таким образом, к этому времени должно быть возобновлено сухопутное, железнодорожное и авиасообщение. При этом власти заявляют о необходимости установить «безопасные коридоры» со странами, откуда будут прибывать туристы. Кроме того, прибывающих на границе иностранцев должны проверять на коронавирус, вся процедура должна занять 1 час.
Турнава сегодня провела встречу с руководителями регулирующих служб транспортного сектора. Был обсужден вопрос разработки Министерством здравоохранения соответствующих правил безопасного передвижения пассажиров, а также воздушного и наземного междугородного транспорта и железных дорог, в том числе и внедрение соответствующей инфраструктуры в пассажирских транспортных зонах.
Министерство экономики и Минздрав, с учетом рекомендаций международных транспортных организаций и опыта разных стран, работает над правилами пассажирских перевозок в условиях пандемии, - подчеркивают в ведомстве. По словам министра, соблюдение всех медицинских указаний является важной предпосылкой для открытия туристического сезона в Грузии с учетом новой реальности.
Еще один случай коронавируса подтвержден в Абхазии
За прошедшие сутки у одного из 17 граждан самопровозглашенной республики Абхазия, прошедших тестирование, был подтвержден диагноз коронавирус. По сообщению Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, он будет отправлен в Гудаутский госпиталь.
У двоих из шестерых пациентов, ранее помещенных в Гудаутский госпиталь, диагностирована односторонняя пневмония без дыхательной недостаточности, общее состояние пациентов удовлетворительное. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию.
Глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия обратился к населению с просьбой не посещать места скопления людей, максимально оставаться дома, использовать средства индивидуальной защиты – маски и антисептики.
- За все время в Абхазии зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19. Два пациента вылечились и уже находятся дома. Пациентка 1925 года рождения умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
В Белоруссии оппозиция отказывается от участия в президентских выборах
В Белоруссии две партии, которые называют себя оппозиционными по отношению к президенту Александру Лукашенко, отказались от участия в предстоящих выборах главы государства.
Речь идет о «Белорусском народном фронте» (БНФ), а также о партии левых «Справедливый мир». «Ведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно, в то время как другие европейские страны принимают обоснованные решения отложить выборы, даже с гораздо меньшим числом заболевших», - заявили в БНФ по итогам онлайн-совещания.
Представители левых сил назвали решение организовать выборы «преступным». «Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании, в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции, ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей», - говорится в заявлении центрального комитета «Справедливого мира».
Ранее Белорусская служба Радио Свобода сообщала, что пять оппозиционных партий, которые планировали выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, из-за коронавируса отказались от дальнейших «праймериз» в регионах.
На прошлой неделе нижняя палата парламента Белоруссии назначила следующие президентские выборы на 9 августа. Среди уже объявивших от готовности баллотироваться на пост – нынешний президент Александр Лукашенко, который руководит Белоруссией с 1994 года. Ограничения на количество президентских сроков в свое время отменили по его настоянию.
Выборы в стране пройдут в условиях пандемии коронавируса. По последним данным, в республике зарегистрировано почти 23 тысячи случаев заражения и 131 смерть от COVID-19.
9 мая в Минске прошел парад по случаю 75-летия победы над нацистской Германией. В городе были объявлены народные гулянья и праздничные концерты. Оппозиция обвиняет власти в безответственном отношении к населению. Карантинные меры в Белоруссии не вводились.
Путин: c 12 мая начнётся смягчение режима ограничений
Россия "подошла к смягчению режима ограничений", введённых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил 12 мая президент Владимир Путин на совещании с правительством.
По мнению Путина, введение так называемого режима самоизоляции и нерабочих дней позволила затормозить распространение инфекции.
При этом 11 мая выявлено самое большое за всё время число новых инфицированных за сутки - более 11 тысяч. Путин дал понять, что причина роста выявленных случаев заражения, в том числе, в росте числа тестов.
Как сказал Путин, введение режима самоизоляции в конце марта позволило выиграть время для того, чтобы подготовить систему здравоохранения к пику эпидемии. По словам президента, это позволило сохранить "тысячи жизней".
Путин заявил, что режим нерабочих дней с 12 мая на всей территории России продлён не будет. Путин сказал, что с 12 мая должна возобновиться работа промышленных предприятий.
Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и бизнеса.
В 2 раза будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком - оно составит более 6 тысяч рублей. Всем семьям с детьми до 3-х лет в течение 3 месяцев будут выплачивать по 5 тысяч рублей.
Семьям с детьми от 3 до 16 лет выплатят единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Ровно такую сумму предлагал выплатить семьям с детьми в своём плане "5 шагов для России" оппозиционер Алексей Навальный. Он, впрочем, предлагал выплатить и 20 тысяч на каждого взрослого - такого решения принято не было.
Решение о конкретном графике выхода из карантина будут принимать региональные власти. В частности, в Москве с 12 мая начнут работать предприятия промышленности и стройки, при этом прогулки и перемещение людей без уважительных причин по прежнему будут запрещены. По данным Русской службы Би-би-си, во второй половине мая карантин в Москве могут ослабить.
По словам Путина, смягчение ограничений должно быть поэтапным. "Выход из режима ограничений быстрым не будет" - заявил президент. Он подчеркнул, что по всей стране по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия. Пожилых людей Путин призвал по-прежнему оставаться дома.
- По официальным данным, в России выявлено более 220 тысяч случаев инфекции, умерли более 2 тысяч человек.
Георгий Гахария: восстановление экономики начнётся с туризма, затем будет сельское хозяйство
Процесс восстановления экономики страны начнется с туризма, затем будет сельское хозяйство, а потом строительство и девелопмент, - об этом премьер-министр Георгий Гахария заявил в Батуми на встрече с представителями индустрии туризма.
Он пояснил, что ранжирование открытия секторов экономики основывается на том, насколько важным был конкретный сектор для экономики и насколько ему нанесла ущерб пандемия, - сообщает «Интерпрессньюс».
«Мы все хорошо понимаем, что процесс открытия и восстановления экономики в этой стране начнется с туризма, затем будет сельское хозяйство, затем строительство и девелопмент, разумеется, индустрия, затем будет образование, а потом медицина. Мы этому следуем. Это не означает, что первое, второе и третье ранжирование определяется теми секторами, которые более всего важны для экономики страны. Оно основано на среднем весе двух компонентов - кто пострадал больше всего и кто какую роль имел в экономике страны», - заявил Гахария.
- В Грузии сегодня возобновили работу производства и часть торговых объектов, снято ограничение на въезд и выезд из Тбилиси.
Amnesty International обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии
Правозащитная организация Amnesty International обвинила сирийские власти и поддерживающую их Россию в авиаударах по гуманитарным объектам на северо-западе Сирии, заявив, что они могут рассматриваться как военные преступления.
В докладе Amnesty International, опубликованном накануне, говорится о 18 задокументированных случаях артиллерийских и воздушных ударов в провинции Идлиб с мая 2019 по февраль 2020 года. Идлиб - единственная территория к западу от реки Евфрат, находящаяся под контролем сирийской вооружённой оппозиции, которая ведёт борьбу с войсками президента Сирии Башара Асада.
Утверждается, что в результате бомбардировок были разрушены школы и медицинские учреждения. По меньшей мере семь из 18 рассмотренных в докладе случаев, как утверждается, относятся к действиям российской авиации. Речь идёт, например, о бомбардировке больницы в городе Ариха в январе 2020 года, в результате которой погибли 11 человек.
Правозащитники назвали бомбёжки и артиллерийские удары по гражданским объектам нарушением международного гуманитарного права, которые можно рассматривать как военные преступления.
О многочисленных случаях ударов по гражданским объектам и гибели мирных жителей сообщают работающие в Идлибе журналисты и представители организации "Белые каски". В МИД и Минобороны России отвергают обвинения в ударах по гражданским объектам, а "Белые каски" обвиняют в сотрудничестве с террористами и в инсценировках.
Правозащитники обвинили официальный Дамаск в том, что он намеренно наносит удары по гражданскому населению, чтобы заставить его покинуть Идлиб. По данным ООН, сотни тысяч людей покинули свои дома после наступления правительственных войск в начале этого года.
Россия пока не комментировала доклад Amnesty. Ранее все обвинения со стороны правозащитников в Москве отвергали, утверждая, что российские войска в Сирии наносят удары только по террористам.
С начала марта в Идлибе действует перемирие, о котором договорились президенты России и Турции. Турция ввела в районы, неподконтрольные войскам Асада, свой контингент.
В Сухуми угнали машину благотворительного фонда «Рука помощи» с медицинским грузом
Машину благотворительного фонда «Рука помощи» с медицинским грузом угнали в Сухуми 9 мая. Об этом сообщили представители фонда.
«В машине были наши личные вещи, документы, и гуманитарный медицинский груз в виде 500 инсулиновых шприцов для больных с сахарным диабетом, 50 медицинских масок, 50 медицинских резиновых перчаток. 5 литров антисептика для рук», - сказано в сообщении.
Учредитель фонда Агнешка Филиппова просит граждан помощи в поисках машины. Речь идёт об автомобиле Toyota Noah 2002 года выпуска.
По телефону и видеосвязи: с кем и о чём говорит Саломе Зурабишвили во время пандемии
В условиях пандемии коронавируса мировые лидеры всё чаще используют для переговоров телефон и видеосвязь. Не является исключением и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
За последние два месяца грузинский лидер сообщила в социальной сети Twitter о 25 телефонных и видеозвонках с мировыми лидерами и руководителями международных организаций.
14 марта Зурабишвили пообщалась с генсеком Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебреисусом, поблагодарив его за оказание Грузии экспертной и технической помощи по борьбе с коронавирусом. Речь зашла и о ситуации в Абхазии, куда ВОЗ поставила гуманитарную помощь.
После этого Зурабишвили поговорила с президентами Ирландии, Франции, Кипра, Эстонии, Сербии, Румынии, Германии, Италии, Израиля, Швейцарии, Турции, Польши, Армении, Литвы, Азербайджана, Болгарии, Австрии, Северной Македонии, Латвии и Греции, генсеками ООН, НАТО, Всемирной организации туризма и президентом Европейского Совета. Кроме тем, непосредственно связанных с пандемией коронавируса, президент обсудила с ними вопросы евроинтеграции Грузии, сотрудничества в сферах экономики и туризма.
Зурабишвили выразила поддержку странам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса. Некоторых лидеров она пригласила посетить с визитом Грузию после окончания кризиса.
Франция, Швейцария, Чехия, Украина ослабляют карантинные меры
Ряд стран мира, в том числе немало европейских стран, с понедельника ослабили карантинные меры, введённые ранее в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
В Германии вступили в силу объявленные ранее послабления - вновь открыты большие магазины, разрешены встречи между людьми, не живущими под одной крышей, в некоторых регионах открываются рестораны.
В Швейцарии открываются средние школы, а также магазины, кафе, музеи и другие учреждения - при соблюдении гигиенических норм.
Во Франции впервые за более чем месяц люди могут выйти из дома без пропусков, открываются магазины. Рестораны и бары пока закрыты.
В Чехии открыты торговые центры, парикмахерские и другие учреждения сферы услуг, летние кафе. Открываются также театры и кинотеатры - при условии, что в зале будет не более 100 зрителей. В стране всё ещё требуется носить лицевые маски за пределами дома.
Карантинные меры ослаблены также в Индии - несмотря на то, что число заражённых в этой стране по-прежнему растёт - и в Новой Зеландии, где фиксируются лишь единичные новые случаи инфекции.
Первый этап снятия ограничений начался и в Украине. С 11 мая разрешена торговля непродовольственными товарами в магазинах. Возобновят работу салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны, откроются летние террасы ресторанов и кафе. Сохраняются ограничения на работу общественного транспорта, включая метро.
В Грузии сегодня возобновили работу производства и часть торговых объектов, снято ограничение на въезд и выезд из Тбилиси.
- Число новых случаев инфекции в Европе за сутки в последние недели снижается, хотя и относительно медленными темпами. Снижается и число смертей от последствий коронавирусной инфекции. 4 мая был ослаблен общенациональный карантин в Италии. Карантин по-прежнему действует в Британии, ряде регионов Испании, а также большинстве регионов России (так называемый режим самоизоляции, предполагающий, что из дома можно выходить только по уважительной причине).
- Еврокомиссия предложила сохранить запрет для граждан третьих стран въезжать в страны Шенгенской зоны как минимум до 15 июня. Остаются ограничения на пересечение внутренних границ и между многими странами самой Шенгенской зоны.
- Всего в мире по состоянию на день 11 мая было выявлено около 4 миллионов 200 тысяч случаев заражения. Почти треть из этого числа приходится на США, ещё более трети на Европу (включая Россию). Умерли более 280 тысяч человек.
В батумской клинике скончался пациент с COVID-19, число умерших достигло 11
В батумской клинике «Медальфа» умер пациент с COVID-19. По данным правительственного портала StopCov.ge, число жертв коронавируса в стране достигло 11.
Число подтвержденных случаев коронавируса составляет 638. Выздоровели 317 пациентов. Впервые число выздоровевших пациентов превысило число активных случаев коронавируса.
- Вспышка нового типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- С 21 марта в Грузии объявлен режим чрезвычайного положения. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 06:00.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
Чешские СМИ назвали имя дипломата, который мог привезти рицин
Чешские СМИ назвали предполагаемое имя российского дипломата, которого спецслужбы страны - также по информации прессы - подозревают в том, что он привёз в Прагу яд рицин для организации покушения на муниципальных политиков.
В репортаже Чешского телевидения, который вышел в эфир вечером в воскресенье в программе "168 часов", утверждается, что "следы ведут к Андрею Кончакову", исполняющему обязанности главы представительства Россотрудничества в Праге.
Утверждается, что дипломат прилетел в Прагу 14 марта - ещё до отмены авиасообщения с Москвой из-за эпидемии коронавируса - и привёз яд в чемодане, который, согласно международной практике, не досматривался.
Ранее имя предполагаемого "человека с рицином" назвал чешский сайт Seznam Zprávy. В его материале ранее говорилось об "Андрее Владимировиче К.", 34-летнем дипломате (именно столько лет Кончакову), который возглавляет в Праге представительство одной из российских структур. Seznam взял у него интервью. Российский представитель отверг предположение, что привёз в Прагу яд, сказав, что в его чемодане были конфеты и средства дезинфекции. При этом он отметил, что официальное заявление может сделать, только согласовав его с Москвой.
Утром в понедельник Seznam в своей публикации заменил обозначение "К." на фамилию "Кончаков".
Кончаков не ответил на телефонные звонки Радио Свобода.
Андрей Кончаков, о котором чешские СМИ пишут как о предполагаемом сотруднике российских спецслужб, окончил МИФИ. В Чехии он работает уже несколько лет, во главе местного представительства Россотрудничества с 2017 года. Как глава представительства, он ведёт активную публичную деятельность. Он также активный пользователь фейсбука, в последние дни, в том числе и накануне, уже после публикаций в чешских СМИ, размещает на своей странице различные материалы, посвящённые дню Победы. Он не комментировал в фейсбуке обвинения в свой адрес.
- В конце апреля журнал "Респект" сообщил о прибытии в Прагу российского дипломата с рицином в багаже. Источники издания сообщили, что он мог быть агентом российских спецслужб. Чешская контрразведка подозревала, что Москва может планировать атаку на муниципальных чешских политиков. Под охрану были взяты мэры двух пражских районов и самой Праги.
- На днях чешская газета Lidové noviny утверждала, что дипломат, о котором предупредили спецслужбы, был сотрудником ФСБ под прикрытием. В анонимном сообщении утверждалось, что он мог везти с собой два яда, а не один. Вместе с рицином он мог перевозить и токсичный сакситоксин.
- В сообщении газеты также называлась дата прибытия предполагаемого человека с рицином в Прагу - 14 марта - и отмечалось, что о его приезде чешские спецслужбы предупредило анонимное сообщение.
- Газета подчёркивает, что неизвестно, действительно ли он доставил эти яды. По утверждению газеты, россиянин до сих пор может находиться на территории Чехии, так как его не за что объявлять персона нон грата. А публикации в СМИ о его появлении в республике поставили власти страны в неудобную ситуацию, потому что они не могут доказать, что он действительно представлял для кого-либо опасность.
- Сообщалось, в частности, что покушение могло грозить Ондржею Коларжу, старосте Праги-6, инициатору демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, вызвавшего гнев Москвы. При этом памятник был демонтирован 4 апреля, то есть уже после того, как - по утверждениям СМИ - яд был доставлен в Прагу. Это ставит под сомнение первоначальные утверждения издания "Респект", связывавшего историю с рицином с демонтажом памятника.
- Также, по утверждениям СМИ, под охрану были взяты мэр Праги Зденек Гржиб, по инициативе которого площадь, где расположено посольство России, была переименована в честь Бориса Немцова, и староста района Ржепорые Павел Новотный, инициатор установки памятника солдатам РОА. Оба этих решения втакже стретили критику Москвы.
- Чешские власти официально не выдвигали в адрес России обвинений в подготовке покушения на муниципальных политиков.
- Российские власти историю с рицином отвергают. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков называл публикацию "Респекта" "похожей на утку"; глава МИД Сергей Лавров отметил, что утверждения в тексте "немыслимые".
В Белом доме принимают меры после случаев коронавируса у сотрудников
Среди заразившихся - пресс-секретарь Майка Пенса
Вице-президент США Майк Пенс не находится в карантине и планирует в понедельник вернутся в Белый дом.
Об этом сообщил его представитель Девин О’Мэлли после того, как ранее в СМИ появилась информация, что Пенс самоизолировался в связи с положительным тестом на коронавирус у одного из сотрудников. По словам О’Мэлли, сам Пенс часто проходит тестирование, и до сих пор результаты были отрицательными.
Как отмечает агентство Reuters, у сотрудников администрации президента нет планов держать Дональда Трампа и Майка Пенса на расстоянии друг от друга, хотя опасения по поводу распространения COVID-19 в Белом доме продолжают усиливаться.
В пятницу на прошлой неделе сам президент Трамп рассказал журналистам о положительном тесте на коронавирус у пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер. Днём ранее были сообщения об аналогичном результате теста у представителя личной обслуги президента. Трамп отметил, что он не контактировал с пресс-секретарём Пенса, которая замужем за высокопоставленным советником президентской администрации Стивеном Миллером. Однако, Кэти Миллер встречалась с Майком Пенсом.
По уровню распространения коронавирусной инфекции США остаются на первом месте в мире: свыше одного миллиона 360 тысяч заразившихся и более 80 тысяч летальных исходов. Самый серьезный удар эпидемия нанесла по штату Нью-Йорк, где по состоянию на воскресенье было более 335 тысяч выявленных случаев заболевания и 26670 летальных исходов.
С субботы на самоизоляции в качестве меры предосторожности находятся трое высокопоставленных американских чиновников, которые отвечают за меры против COVID-19. Среди них – доктор Энтони Фаучи, его называют главным экспертом Белого дома в борьбе с коронавирусом. Он сейчас в карантине, хотя его тест дал отрицательный результат, отмечает "Голос Америки".
За сутки в Армении число случаев коронавируса увеличилось на 79, скончался еще один пациент
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 79, в общем составив 3392. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 11 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 34 и сейчас составляет 1359.
За сутки от COVID-19 скончался еще один пациент. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 46.
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, за сутки еще 2 пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались по другим причинам. Таким образом, общее число пациентов с диагнозом COVID-19, которые скончались по другим причинам, в настоящее время составляет 17.
Отметим, что на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 1970, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 32561.
Россия поднялась на третье место в мире по числу заражений коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в России за прошедшие сутки выросло на 11 656. Об этом сообщает оперативный штаб. Это самое большое число новых случаев инфицирования за сутки за всё время.
На сегодня в стране насчитывается 221 344 заразившихся. Таким образом Россия обошла Великобританию и Италию и поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Новые случаи заражения регистрировались в 84 регионах, больше всего в Москве - 6169. Это тоже самый высокий показатель.
Общее число умерших пациентов достигло 2009. За последние сутки умерли 94 человека.
Количество поправившихся после перенесенной коронавирусной инфекции выросло почти до 40 тысяч. Только в Москве за последние сутки выздоровели более 4 тысяч пациентов. Это наибольший показатель с начала эпидемии.
Президент России Владимир Путин сегодня проведёт совещание по ситуации с коронавирусом, на котором будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней в России.
Первый раз Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля для снижения распространения коронавирусной инфекции. Затем он продлевал их до 30 апреля и до 11 мая. В начале мая Путин заявил о необходимости начать подготовку к поэтапному снятию ограничений.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила делать это в три этапа, каждый из которых предполагает постепенное расширение контактов между людьми.
При этом решения об ослаблении ограничений предложено принимать губернаторам российских регионов. В Москве и в Подмосковье ограничения, введенные из-за эпидемии, уже продлили до 31 мая.
Спикер парламента Грузии просит дипломатов огласить детали соглашения по избирательной системе
Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе призвал депутатов от оппозиции принять участие в голосовании по реформе избирательной системы. Провал конституционных поправок будет виной лишь оппозиции, – объявил он сегодня на специальном брифинге.
Талаквадзе при этом обратился к дипломатам, принимавшим участие в переговорах правящей партии и оппозиции. Спикер парламента просит послов подтвердить, что «Грузинская мечта» не брала на себя обязательства освободить из заключения Гиги Угулава, Ираклия Окруашвили и Георгия Руруа.
«Грузинская мечта выполняет обещания. А Национальное движение, его подразделения и пророссийские составляющие публично требуют, чтобы независимым конституционным органам – президенту, суду и прокуратуре поручили освободить из заключения осуждённых лиц, которые хорошо известны обществу за их криминальное прошлое», – заявил Талаквадзе.
«Грузинская мечта», оппозиция и международные посредники договорились, что парламентские выборы в октябре пройдут по новой системе: 120 депутатов войдут в законодательный орган по пропорциональным спискам, 30 – по мажоритарным.
Оппозиция заявляет, что в рамках соглашения на свободу должны выйти т.н. «политзаключённые» - экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, бывший министр обороны Ираклий Окруашвили и совладелец оппозиционного ТВ «Мтавари» Георгий Руруа.
У задержанного участника митинга во Владикавказе выявили коронавирус
В отношении участника митинга против режима самоизоляции 20 апреля во Владикавказе Артура Бугулова возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.213 УК РФ (хулиганство). На заседании суда по избранию меры пресечения он присутствовал вместе с медицинским работником в связи с плохим самочувствием. Первый анализ на коронавирус показал у него положительный результат. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщил его адвокат Сергей Денисенко.
Денисенко представлял его интересы по административному делу: Бугулов задержан на 15 суток с 27 апреля. Сейчас он продолжает находиться в ИВС. Его подозревают в том, что он бросал камни в сотрудников ОМОН. На суде по избранию меры пресечения были представлены видеозаписи, на которых запечатлен похожий на него человек.
Бугулов стал не первым участником митинга с положительным анализом на коронавирус, говорит Денисенко.
"По административным три человека были задержаны 20 числа и содержались в Чиколинском ИВС Ирафского района, – сообщил Денисенко. – У всех у них диагностировали коронавирус, который протекает бессимптомно. Они отбыли наказание и их освободили из ИВС и отправили домой с предписанием о соблюдении режима самоизоляции".
После митинга 20 апреля Роспотребнадзор заявлял, что акция послужит всплеску распространения коронавирусной инфекции из-за массового несоблюдения режима самоизоляции. Сейчас Осетия находится на 15-м месте в России по числу зараженных жителей.
Напомним, что раннее суд санкционировал арест пятерых участников митинга ковид-диссидентов. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Уголовное дело по факту нападения на силовиков во время несанкционированного митинга расследует центральный аппарат СКР.
Число инфицированных коронавирусом в Южной Осетии выросло до 23
Коронавирус в самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявили у одного человека, – сообщила агентству «Рес» заместитель главы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева. Число инфицированных достигло 23.
«Накануне провели 43 теста. Все они, за исключением одного, отрицательные. Новый заболевший - это курсант российского военного вуза», – сказала Гаглоева.
Она отметила, что всего на двухнедельном карантине в медучреждениях находятся 193 человек, вернувшихся из России. Из них в Цхинвали - 131 человек, в Джаве – 25, в Знаури – 30, в Ахалгори – 7.
Первые случаи коронавируса были подтверждены в Южной Осетии 6 мая. К 10 мая число инфицированных выросло до 22. Среди них –курсанты российских вузов; граждане, прибывшие из Северной Осетии по линии МИД и военнослужащий российской пограничной службы.
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